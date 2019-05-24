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'Geç Olmasın Gut Olmasın'

Halk arasında “Padişah Hastalığı” ya da “Hastalıkların Kralı” olarak bilinen gut hastalığı, özellikle ayak başparmağında görülen ağrıyla ortaya çıkıyor.

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Ayak bileği, diz gibi vücudun birçok farklı ekleminde görülebilen gut hastalığına genç erkeklerde romatizmal olarak rastlanılıyor. Türkiye’nin köklü ilaç şirketi İbrahim Etem Menarini’nin katkılarıyla 22 Mayıs Gut Farkındalık Günü’nde “Geç Olmasın, Gut Olmasın” projesiyle gut hastalığına dikkat çekti. Herkesi sağlığı için adım atmaya ve düzenli olarak kontrole gitmeye davet eden projeyle zamanında önlem alınarak daha az insanın hastalığa yakalanması hedefleniyor.  

Çoğunlukla eklemde aniden gelişen ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle karakterize olan gut hastalığı tedavi edilmediği takdirde eklemlerde kalıcı hasardan böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalığa yol açabiliyor. Ülkemizde gut hastalığı birçok kişi tarafından bilinmiyor ya da kalıcı hastalık olarak yanlış algılanabiliyor. Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özbek, 22 Mayıs Gut Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen “Geç Olmasın Gut Olmasın” projesiyle toplumda hastalık hakkında farkındalık oluşturulması ve hastalığın önlenmesi için erken tanının önemine dikkat çekiyor. 

Genç erkeklerde daha sık görülen bir hastalık  

Kanda ürik asit fazlalığı ile ortaya çıkan gut hastalığı genç erkeklerde en sık karşılaşılan romatizmal hastalık olarak dikkat çekiyor. Kırmızı et, sakatat, deniz ürünleri gibi bazı yiyecekler pürinlerin vücutta ürik asit haline dönüşmesine neden olarak gut hastalığına yol açabiliyor. Özellikle fazla miktarda alkol tüketilmesi, mayalı içecekler gibi besinler ürik asit seviyesini artırarak hastalığa davetiye çıkarabiliyor. 

Gut hastalığının eklemlerde aniden gelişen ağrı, şişlik ve kızarıklıkla karakterize olduğunu belirten ve ağrının ilk olarak ayak başparmağında başladığını anlatan Prof. Özbek, bu hastalığın ataklar şeklinde seyrettiğinin altını çiziyor. Prof. Özbek, “Akut gut atağı, genellikle sabaha doğru ayak başparmağın ekleminde dayanılmaz, tahammülsüz şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık, hassasiyet ve ısı artışıyla başlıyor. Eklemdeki ağrı o kadar şiddetli hâl alıyorki kişi ayağının üzerine basamıyor hatta çorap, ayakkabı dahi giyemiyor. ” diyor.  

Gut hastalığı 4 evreden oluşuyor 

Gut hastalığının şeker, kolesterol, trigliserit yüksekliği, hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, obezite gibi diğer rahatsızlıkla birlikte görülebileceğini de belirten Prof. Özbek, gut hastalığının dört evreden oluştuğunu söylüyor. Özellikle erken tanının her hastalıkta olduğu gibi gut hastalığında da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özbek gut hastalığının tedavisinde geç kalınırsa eklemlerde kalıcı hasardan kronik böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalığa da yol açabileceğini belirtiyor.  

Ülkemizde çok yaygın olmasa da birçok gut hastası bulunuyor. Nüfusun belli bir bölümü bu hastalığı bulaşıcı, kalıcı, genetik bir rahatsızlık zannediyor. Gut hastalığının normal ve kronik bir hastalık olduğunun altını çizen ve hastalığın önlenmesi için herkesi kontrole gitmeye teşvik eden Özbek, yılda en az 1 kez kontrole gidilmesi gerektiğini vurguluyor.      

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