Ramazan ayına bir iki gün kala hoş bir tevafukla yolum Konya’ya düştü. Onbir ayın sultanını karşılamak üzere manevi bir hazırlık için bundan güzel fırsat olamazdı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği tarafından Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 791. yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenmişti. Kutlama programı, bu yıl ilk kez Rumi Tren seferiyle İstanbul’dan başladı. “Gel Yeter Ki” temalı Rumi Treni, İstanbul’dan Konya’ya çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci ve kültür insanından oluşan bir heyeti taşıdı. Rumi Treni’nde dostlarla sohbet eşliğinde yol alırken ara ara okuduğum romanın kahramanı da Konya sokaklarında dolaşarak bana nereleri görmem gerektiği konusunda ipuçları veriyordu.

Konya’ya vardığımızda soluğu Mevlana Müzesi’nde aldık. Zira etkinlikler kapsamında Karaman’dan Konya’ya ‘Sevgi ve Barış’ yürüyüşü yapan Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindeki heyet, protokol üyeleri tarafından karşılanmıştı ve tören başlamak üzereydi. Esin Çelebi Karaman’dan getirdiği bayrağı Konya Valisi’ne teslim ettikten sonra Hz. Mevlana’nın sandukası başında Gülbank duası yapıldı. Hz. Mevlana’nın kabrini ziyaret edip huzurunda boyun bükenler ziyaretin devamında Mevlevilik ve bu kültüre ait zengin birikimin anlatıldığı müzeyi geziyordu. Rehberimizden Mevleviliğin en temel kurallarını ve dergâh adabını dinlerken bir yandan da ülkemizin en çok ziyaretçi alan ikinci müzesini adımladık. Konya’da bulunan, eskiden Mevlâna’nın dergâhı olan yapı kompleksi 1926 yılından beri Mevlana Müzesi olarak faaliyet gösteriyor.

ALİMLER SOFRASI BİR ŞEHİR

Hz. Mevlana türbesinden çıkar çıkmaz Selimiye Camii karşılıyor bizi. II. Sultan Selim’in Konya Valiliği sırasında 1558 yılında yapımına başlanan cami 1567 yılında tamamlanmış. Plan itibari ile İstanbul’da bulunan Fatih Câmii’ne benzeyen mabed, Klâsik Osmanlı mimarîsinin Konya’daki en güzel örneklerinden.

Adı en çok Hz. Mevlana ile anılan Konya, yaklaşık 200 yıl Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış. Osmanlı izleri görülse de ağırlıklı olarak Selçuklu kimliği sinmiş şehre.

Bunda Selçuklu döneminde devrin zirve alimleri, filozofları, şair ve mutasavvıfları ile musikişinas ve diğer sanatkârlarına evsahipliği yapmasının etkisi çok büyük. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin, Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginlerin Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıfların bugün bizlerin aşka ve hakikate dair pusula olarak okuduğumuz eserlerini kaleme aldığı yer burası.

Konya, Osmanlı topraklarına katıldığında da Doğu seferlerine çıkan Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II. Murat’ın uğrak yeri olmuş. İlim, kültür ve sanat hareketleri hiç hız kesmemiş. Şehrin manevi iklimi Hz. Mevlana Türbesi’yle beraber; Kadı Mürsel Camii, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Kapu Camii, Aziziye Camii, İplikçi Camii ve Eşrefoğlu Camii gibi mabedlerde soluk alıp vermeye devam etmiş asırlarca. Bugün de Ramazan ayının neş’esi bu camilerde okunan mukabeleler, kılınan teravih namazlarında yaşanıyor.

HER ADIMDA MEVLANA’DAN İZLER

Rehberimiz eşliğinde Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerken pek çok yerde Hz. Mevlana’dan izler olduğunu görüyoruz. Sözgelimi Mevlana ve Şems’in 30 Kasım 1244’te buluştuğu yerde “Meracel Bahreyn” ismini taşıyan bir anıt bulunuyor. Geleneğe göre dervişler tam bu noktada uzun yıllar boyunca kandiller yakarlarmış. Şimdilerde bu noktada buğday başağı görünümünde bir heykel bu hatırayı canlı tutuyor. Mevlevilerin Şeb-i Arus törenleri başlamadan Hz. Mevlana’dan önce ziyaret ettiği Şems Makamı denilen Şems-i Tebrizi Camii de yine hak aşıklarının muhabbetinden nasiplenmek isteyenlerin ziyaretgâhlarından. Konya bir seferde başlanıp bitecek bir kitap değil. Dününe dair zenginliğine hayranlıkla şahitlik ederken bugüne dönük hizmetlerle de gurur duyuyor insan. Konya Bilim Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi şehrin en dinamik mekânları. Hızlı bir tur sonrası bir araya geldiğimiz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Teşrif’i Konya kutlamalarının Konya’da düzenlenen sevgi yürüyüşü, temsili karşılama tiyatro oyunu, sema gösterisi ve mistik müzik konseri gibi bir dizi etkinlikle zenginleştirildiğini hatırlatarak bu anlamlı yıldönümünün uluslararası boyuta taşınacağının müjdesini veriyor.

KONYA’DA RAMAZAN ROTALARI