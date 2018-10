Genetiğimle oynama: Ben bir süs objesi değilim

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSİTİ DOÇ. DR. AYBİKE SERTTAŞ: HAYVAN HAKLARI PARAYA YENİK DÜŞÜYOR

Petshoplarda hayvan satılmasına kayıtsız şartsız karşıyım. İşletmeciler her ne kadar hayvanlara çok iyi bakıldığını iddia etseler de bir canlının para ile satılmasını etik olarak doğru bulmuyorum. Bu alış-satış döngüsü biraz önce bahsettiğimiz üretimin devam etmesini sağlıyor. Hayvan hakları paraya yeniliyor. Petshoplarda gördüğüm her hayvanın bir an önce satılması için dua ediyorum. Onların camın ardındaki çaresiz bekleyişleri, özellikle çok hareketli olan bebek hayvanların daracık bir alanda enerjilerini atmaya çalışmaları, kendilerini sevdirmek için can atmaları içimi acıtıyor. Bu hayvanların daha da şirin olmaları için henüz anne sütünden kesilmeden annelerinden ayrıldıklarını da biliyoruz. Daha pek çok can sıkıcı detay var. Bu sebepten petshoplarda hayvan satışını yasaklayan belediyeleri tebrik ediyorum. Bu yasaklar ilk başladığında hayvanseverlerin tek kaygısı merdivenaltı üretimin artabileceği ve satılan hayvanlar için koşulların daha da kötüleşebileceği idi. Neyse ki böyle bir gelişme olmadı. İnsanların ısrarı bence bilmemekten geliyor. Bu hayvanların hangi koşullarda petshop’a getirildiği, orada neler yaşadıklarını bilmiyor insanlar. Tek gördükleri kendilerine heyecanla bakan güzel bir canlı. Cehalet mutluluktur derler ya, bazen keşke ben de bilmesem, “Aman ne güzel” deyip geçsem diyorum. Son olarak yine can yakan bir detaydan bahsetmek istiyorum: Türkiye’nin yazlık beldeleri neyle dolu bilir misiniz? Petshoplarda oldukça yüksek fiyatlara satılan cins hayvanlarla. Bebekken bir hevesle alınıp yaz biterken sokaklara salınan hayvanlar… Korkak, mutsuz, neye uğradığını şaşırmış canlar. Ki bu hayvanları barınaklara göndermek ayrı bir felaket senaryosunun başlangıcıdır. Nefes alan her canlı sevilmeyi hak eder. Her canlının hakları var. Dünya bizden, insandan ibaret değil.