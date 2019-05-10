'Gönüllü annelik bize hediye'

Anneler Günü’ne iki tür bakış var. Biri asırlardır sanki hiç aksatmadığımız bir gelenek gibi sıkı sıkıya bu günü vazgeçilmez kutlama günlerinden sayanlarınki. Diğeri de kesin bir dille reddedenlerin. Bütün bunlar kapitalizmin oyunu eleştirisine hiç girmeyeceğim. Bu zaten hepimizin malumu. Ama ‘annelik’, üzerine çokca konuşabileceğimiz bir hâl. Bir bebeği 9 ay boyunca karnında taşımak, hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen evladı için uykuyu unutmak, kendi varlığını ötelemek, yediği lokmada bile hep önce onu düşünmek ancak bu hâli yaşayanların, anne olanların zerrece şikayet etmeden hatta aşkla, şevkle yapabileceği şeyler. Peki sadece fiziksel olarak bir çocuğu dünyaya getirenler mi yapabilir tüm bunları? Bir kadının anne olması için çocuk doğurmasına ya da bir çocuğun bir kadına anne demesi için onu doğurmuş olmasına gerek var mıdır? Aslına bakılırsa ‘annelik’ bir çocuğu sevebilme potansiyeli ile ilgili bir durum. Kimsesiz çocuklara ihtiyaç duydukları şefkati veren gönüllü anneler bunun en anlamlı örneği. Mebrure Kazokoğlu Darülaceze’deki çocukların kimi zaman annesi kimi zaman anneannesi ve babaannesi, Emine Akyüz ise gönüllü annelik yaptığı beş çocuğun kimi zaman annesi kimi zamanda ablası oluyor. Anneliği çok başka bir biçimde yaşayan bu iki güzel kadınla sizi tanıştırmak isterim.

AİLEMDEN ALDIĞIM SEVGİYİ ONLARA VERİYORUM

Mebrure Kazokoğlu, 68 yaşında ve 2014 yılından beri Darülaceze bünyesindeki çocuk bölümüne gönüllü olarak geliyor. Bir anneden öte kimi çocuk için anneanne kimisi için babaanne. Kendisi hekim, anestezi uzmanı. Aralıklı bir çalışma hayatı olan Mebrure Hanım’ın iki çocuğu ve bir tane torunu var. Çocukları çok sevdiğini anlatan Mebrure Hanım üniversite yıllarında vakit buldukça hastanenin ortopedi bölümüne gidip orada yatan çocuklarla ilgilenir, onlara kitaplar okurmuş. Geniş bir ailede sevgi içinde büyüyen Mebrure Hanım şimdi bu sevgisini başka çocuklara veriyor. Çocukların farklı jenerasyonlarla bir arada olmasının onların ruh sağlığı için önemli olduğuna değinen Mebrure Hanım, Darülaceze’ye nasıl geldiğini şöyle anlatıyor: “Oğlum dağ bisikleti meraklısı. 2011 yılında Viyana çok ağır bir bisiklet kazası geçirdi. Çok zorlu bir üç ay geçirdik. Ciddi sağlık sorunları oldu. Ama Allah ona ikinci bir hayat verdi. Onun için çok şükran duydum. Yine o dönemde annemi de kaybettim. Hayat benim için biraz zorlaşmıştı. Bir çıkış yolu ararken TV’de o dönemin Darülaceze başkanını gördüm. Gönüllüleri Darülaceze’ye davet ediyordu. Çocuklarla da birlikte olabileceğimizi duyunca buraya geldim. 2014 yılından beri buraya gidip geliyorum. Bütün sıkıntılarım, tedirginliklerim gitti.”

Çok geniş bir ailede çocukluk geçiren Mebrure Hanım, “Annem, babam ve üç kardeştik. Anneannem, dedem, teyzem, dayım, halalarım ve kuzenlerimle çok geniş ve sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Şimdi ailemin bana verdiği sevgiyi buradaki çocuklara veriyorum. Onlara olan minnet borcumu buradaki çocuklarla zaman geçirerek ödediğimi düşünüyorum. Çocuklukta gördüğünüz sevgi, şefkat ilerde yere daha sağlam basabilmeniz için çok önemli. O yüzden bu çocuklarla olmak daha kıymetli. İnşallah onlara bir faydam oluyordur. Sevilmeleri, kucaklanmaları farkedilmeleri onlar için önemli. Gönüllüler buraya gelmeli ve birikimlerini bu çocuklara vermeli.” şeklinde konuşuyor.