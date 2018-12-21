Güvercin Hırsızları: Bu kez iyilik için

Osman Nail Doğan‘ın ilk uzun metraj filmi Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan genç bir delikanlının hikâyesini anlatıyor. Güvercinleri çok seven ve geceleri arkadaşları ile birlikte güzel bulduğu güvercinleri çalan Mahmut’un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercininin kaçması Mahmut’un hayatını hiç beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısına yuva yapmış olarak bulur. Bu sayede evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar. Filmi hakkında konuştuğumuz Osman Nail Doğan neden güvercin hırsızlığını konu edinen bir film yaptığını sorduğumda “Güvercin barışı simgelediği gibi masumiyeti ve saflığı da simgeler. Bu yüzden başka türden bir hırsızlık yerine güvercin hırsızlığını tercih ettim diyebilirim.” diyor.

Filmin çıkış noktası ne oldu?

Ortaya konulan her sanat eserinin altında sanatçının iddiası yatar. Film yapmak da tıpkı sanatın diğer dallarında olduğu gibi, söyleyecek sözü olduğunun farkında olan ve o sözü söyleme gerekliliği hisseden insanların yapacağı iştir. Anlatacağımız hikâyeye karar vermemiz de tüm bu süreç içerisinde gelişir. Başta ben bunu yapacağım, bunu anlatacağım diye işe girişmezsiniz. Önce ‘neden yapmalıyım, gerekli mi?’ sorularını kendinize sormanız gerekir. Bu sorulara doğru cevaplar verdiğinizde ise hikâyenizle karşı karşıya kalırsınız. Çekilen filmlerin, yönetmenin hayatında her zaman gerçek bir karşılığı olması da bence kaçınılmazdır. Ben hiç duymadığım, görmediğim bir hikâyeyi anlatamam. İlla ki hikâyeye bir yerinden dâhil olmam gerekir.