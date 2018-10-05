Hafta bitmeden
“Kırım’ın Ebedi Sesi” olarak tanınan Cengiz Dağcı, doğumunun 100. yılında İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türk Edebiyatı Vakfı tarafından 13 Ekim’de özel bir etkinlik ile yâd edilecek.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
CENGİZ DAĞCI 100 YAŞINDA
İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türk Edebiyatı Vakfı, Kırım Türklerinin dünyadaki sesi olan ünlü roman yazarı Cengiz Dağcı’yı doğumunun 100. yılında özel bir program ile anacak. Etkinlik 13 Ekim Cumartesi günü 14.00’te Türk Edebiyatı Vakfı’nda gerçekleşecek. Cengiz Dağcı 100 Yaşında programı, Dağcı’yı anlatan belgesel gösterimi ile başlayacak. Akabinde şair ve gazeteci Özcan Ünlü’nün moderatörlüğünü yapacağı panel başlayacak. Panele; Prof. Dr. Abdulvahap Kara, İsa Kocakaplan ile televizyoncu ve yazar Zafer Karatay konuşmacı olarak katılacak. Panelistler; Dağcı’nın hayatı, eserleri, görüşleri, meslekî yaşamı, anıları ve ilmî şahsiyeti hakkında katılımcıları bilgilendirecek. Etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.
EL MORABBA3 İLK KEZ TÜRKİYE’DE
Müziğiyle kendi coğrafyasının sınırlarını aşan Ürdünlü grup El Morabba3, ilk kez Türkiye’de Salon İKSV’de sahne alacak. Sanat yolculuğu ile Arap bağımsız müzik sahnesini canlandıran El Morabba3, çalışmalarıyla kültürel engelleri ortadan kaldırıp yeni bir sound oluşturarak istikrarsız ve huzursuz bir bölgede yaşayan insanların bugün yaşadığı gerçeklere yönelik düşüncelerine ve kaygılarına tercüman oluyor. Ürdünlü sanatçılardan oluşan El Morabba3 siyaset, din, yolsuzluk ve adaletsizlik gibi konuları temel alan şarkıları ve mücadeleleri ile Türk izleyicisinin karşısında olacak.
KEMAL SUNAL İLE NOSTALJİ
Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük komedi ustalarından biri olan Kemal Sunal’ın sanat hayatının önemli kesitleri, özel eşyaları, film afişleri Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde özel bir sergide buluşuyor. Dün Gül Sunal tarafından açılışı gerçekleşen sergiyi 21 Ekim’e kadar ziyaret edebilirsiniz. Toplam 82 filmde oynamış, oynadığı karakterlerle izleyicinin kalbinde yer edinmiş, Yeşilçam’ın gülen yüzü Kemal Sunal’ın hayatına dair sergi, konuklarına nostaljik zamanlar yaşatacak.
MUSTAFA AYAZ’IN 50 YILLIK SANAT HAYATININ İZLERİ
İş Sanat Kibele Galerisi, sezonun ilk sergisinde sanat hayatının 50. yılını kutlayan ressam Mustafa Ayaz’ın çok renkli, figüratif eserlerini ağırlıyor. Sanatı aşk, yaşama sevinci ve geleceğe yönelik istekleri plastik değerlere dönüştürmek olarak anlatan sanatçı, sergide figüre ve konuya olan rengarenk tutkusunu gözler önüne seriyor. Sanatçının incelikle işlenmiş figürlerinin izlenebileceği sergiyi, 3 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
KİMDİR BU CİMRİ?
Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazarı Moliere’in ünlü eseri ‘Cimri’yi, Çevre Tiyatrosu’nda sahneliyor. “Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri?” bu soruların cevabı oyunda. Birçok insanın ve ailenin hayatındaki garip rastlantılara şahitlik edeceğiniz oyunun yönetmenliğini Tansu Biçer üstleniyor. Cimri, 12 Ekim Cuma günü 20.30’da sahnelenecek.
PROFESYONEL BU SEZON DA SİZLERLE
Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in yazdığı Başar Sabuncu ve Bilge Emin’in çevirisini yaptığı Profesyonel oyunu bu sezonda sizlerle buluşacak. Oyun, 10-11 ve 12 Ekim 20.00’de Cevahir Sahneleri Salon 2’de sahnelenecek. Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in rol aldığı 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu bu hikayesini kaçırmayın.
ŞAHANE ZÜĞÜRTLER’İN BAŞINA GELENLER
Jacques Deval’in 1933’te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için bir fırsat. Can Başak, Süeda Çil, Can Doğan, Müge Akyamaç’ın rol aldığı Şahane Züğürtler oyunu Haldun Dormen yönetiminde 10 Ekim Çarşamba günü 15.00 ve 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyun, Rusya’daki devrimden sonra batı ülkelerine kaçan Ouratieff çiftinin başına gelenleri konu alıyor.
AHMET ÖZHAN BOSTANCI’DA
Türk müziğinin usta isimlerinden Ahmet Özhan, 12 Ekim Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıkacak. Popüler ve Klasik Türk Müziği’nin yanı sıra 80’li yılların başından itibaren tasavvuf müziği ile ilgili çalışmalar yapan Özhan, 21.00’da sahnede olacak. Yerinizi önceden ayırtmayı unutmayın.
İSTANBUL’U KEŞFE ÇIKIN
İstanbul Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan İsmail Erdoğan’la 7 Tepe 7 Gezi programı, bugün başlıyor. 7 hafta sürecek gezi programı ile yabancısı olarak yaşadığımız İstanbul’un kadim bölgelerini gezerek eser eser, sokak sokak bir medeniyeti medeniyet yapan şeylerin izini süreceksiniz. Bu geziler, üç büyük medeniyete başkentlik yapmış ve yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle İstanbul’u anlamaya dönük keşif yolculuğudur. Ayrıntılı bilgiye https://istanbultasarimmerkezi.org/ismail-erdogan%60la-7-tepe-7-gezi_L367.html adresinden ulaşabilirsiniz. Programa katılmak için kayıt yaptırmayı unutmayın...
MAHSA VAHDAT & COŞKUN KARADEMİR CRR’DE
İran müziğinin sevilen ismi Mahsa Vahdat ile bağlama üstadı Coşkun Karademir yeni projeleri Endless Path ile İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na konuk oluyor. Mahsa Vahdat ve Coşkun Karademir’in büyük yankı uyandıran çalışmanın ilk konserinde 9 Ekim Salı günü 20.00’de sahnede olacak. Türk kültürünü medeniyet yolunda mayalayan Mevlana Celalettin Rumi ile Yunus Emre şiirlerinden oluşan konserde müzikseverleri unutulmaz bir akşam bekliyor.
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