Hafta bitmeden

İş Sanat Kibele Galerisi, sezonun ilk sergisinde sanat hayatının 50. yılını kutlayan ressam Mustafa Ayaz’ın çok renkli, figüratif eserlerini ağırlıyor. Sanatı aşk, yaşama sevinci ve geleceğe yönelik istekleri plastik değerlere dönüştürmek olarak anlatan sanatçı, sergide figüre ve konuya olan rengarenk tutkusunu gözler önüne seriyor. Sanatçının incelikle işlenmiş figürlerinin izlenebileceği sergiyi, 3 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

KİMDİR BU CİMRİ?

Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazarı Moliere’in ünlü eseri ‘Cimri’yi, Çevre Tiyatrosu’nda sahneliyor. “Kimdir bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri?” bu soruların cevabı oyunda. Birçok insanın ve ailenin hayatındaki garip rastlantılara şahitlik edeceğiniz oyunun yönetmenliğini Tansu Biçer üstleniyor. Cimri, 12 Ekim Cuma günü 20.30’da sahnelenecek.