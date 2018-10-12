Hafta bitmeden
İlmî ve edebî çalışmalarıyla hem sanat hem de düşünce dünyamızı eserleriyle zenginleştiren şair ve yazar Turan Koç, bugün 14.00’da Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde yapılacak programda ağırlanacak.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
CRR’NİN KONUĞU LİSA SİMONE
Brodway ve şov dünyasının tanınan isimlerinden Dr. Nina Simone’nun tek çocuğu Lisa Simone, 16 Ekim Salı günü CRR’ye konuk oluyor. Aida müzikali ile büyük övgüler alan New York Lincoln Center ve Town Hall’den başlayıp Telluride, Montreaux, North Sea, Marciac ve Paris Olympia gibi dünyaca ünlü Jazz festivallerinde yer alan sanatçı, “My World”ün dünya turnesi kapsamında müzikseverlerin karşısında olacak. Konser, 20.00’da başlayacak.
PAİN OF SALVATİON ZORLU’DA
Progresif metalin en sevilen isimlerinden biri olan Pain of Salvation, emsalsiz melodileri ve şairane sahne performansıyla 18 Ekim Perşembe günü 20.30’da Zorlu PSM Studio’da hayranlarının karşısında olacak. Bugüne kadar 14 stüdyo albümüne ve sayısız şarkıya imza atan Pain of Salvation, çarpıcı müzikleri ile unutulmaz bir akşam yaşatacak. Yerinizi önceden ayırtmayı unutmayın.
BALKAN ŞEHİRLERİNDEN SEÇKİLER
Zeytinburnu 2018 - 2019 kültür sanat sezonunu Balkanların ünlü ressamı Ethem Baymak’ın “Şehre Tarih Düşmek” sergisiyle açtı. Sergi Baymak’ın Balkanlardaki şehirlerin sanat gözüyle yeniden kayda alınıp geleceğe taşıma çabasını konu alıyor. Dünyanın birçok şehrinde açtığı sergileriyle, hazırlamakta olduğu kitaplarıyla, edebiyat çalışmalarıyla tanınan Ethem Baymak’ın sergisini, 5 Kasım’a kadar ziyaret edebilirisiniz.
40.YILINDA TURAN KOÇ PROGRAMI
İlmî ve edebî çalışmalarıyla hem sanat hem de düşünce dünyamızı eserleriyle zenginleştiren şair ve yazar Turan Koç, bugün Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde yapılacak programla ağırlanacak. Şiir alanında verdiği eserlerin yanında düşünce ve çeviri alanlarında çalışmaları bulunan, akademik alanda da gayretlerini sürdüren Koç’u, yazar Yusuf Kaplan ve Nurullah Koltaş anlatacak. Saat 14.00’te başlayacak programı TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yönetecek.
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