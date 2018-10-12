Hafta bitmeden

CRR’NİN KONUĞU LİSA SİMONE

Brodway ve şov dünyasının tanınan isimlerinden Dr. Nina Simone’nun tek çocuğu Lisa Simone, 16 Ekim Salı günü CRR’ye konuk oluyor. Aida müzikali ile büyük övgüler alan New York Lincoln Center ve Town Hall’den başlayıp Telluride, Montreaux, North Sea, Marciac ve Paris Olympia gibi dünyaca ünlü Jazz festivallerinde yer alan sanatçı, “My World”ün dünya turnesi kapsamında müzikseverlerin karşısında olacak. Konser, 20.00’da başlayacak.