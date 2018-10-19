Hafta bitmeden

BENİM FESTİVALİM GENÇLERİ AĞIRLIYOR

Türkiye’nin tek 21 yaş altı festivali “Benim Festivalim”, yerli sahnenin sevilen sanatçı ve gruplarından oluşan konserleri, eğitici ve öğretici atölye programları, teknoloji ve spor alanları, ilham verici söyleşileri ve sosyal sorumluluk projeleribugün KüçükÇiflik Park’ta gerçekleşecek. Teoman ve Edis gibi sevilen isimler festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

BELLEĞİN MİRASI: DANİS TANOVİC

Pera Film, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı iş birliğiyle 18 – 28 Ekim tarihleri arasında yönetmen Danis Tanovic’in filmlerinden bir seçki sunuyor. Programda; Tarafsız Bölge, Cehennem, Güzel Bir Hayat Düşlerken, Bir Hurdacının Hayatı ve Saraybosna’da Ölüm filmi gösterilecek.

ZORLU PSM’DE CAZ AKŞAMLARI

Bas gitarın Bach’ı olarak tanınan 5 Grammy ödüllü ABD’li müzisyen Victor Wooten, caz/funk davulcusu Dennis Chambers ve caz saksafoncusu Bob Franceschini’nin konuk sanatçı olarak yer aldığı grubu The Victor Wooten Band’le 24-25 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde olacak. Konserler, 20.30’da başlayacak.