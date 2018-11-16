Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
AKBANK SANAT’TA KORE RÜZGARI ESECEK
Avrupa’daki Kore Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Kore Kültür Merkezleri’nin ortak projesi olan “JAZZ KOREA 2018”’ için seçilen Song Hachul Quartet, İstanbul’a geliyor. Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konser, 20 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Song Hachul Quartet, Kore’nin yetenekli ve aktif genç müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve grup lideri Song Hachul’un orijinal bestelerini çalan bir post bop caz grubu. Topluluk, Akbank Sanat’ta 20.00’de sahnede olacak.
FİGARO’NUN DÜĞÜNÜ İSTANBUL’DA
Müzik dehası Mozart’ın her çağda sevilen ölümsüz eseri Figaro’nun Düğünü, Akmerkez CinemaPink’te İstanbullu operaseverlerle buluşuyor. New York Metropolitan Opera tarafından sahneye konulan eser, 22 Kasım Perşembe günü 19.30’da izleyici karşısına çıkacak. Opera buffa türünün eşsiz bir örneği sayılan eser, bir aşk macerasını anlatıyor.
PREMATÜRE ÇOCUK SERGİSİ
Bugün, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Türk Neonatoloji Derneği de bugüne dikkat çekmek için bir fotoğraf sergisi hazırladı. Sergide, prematüre doğan ve sağlıklı bir şekilde bugün yaşamına devam eden dokuz kişinin, “hayata tutunma” hikâyelerine yer verildi. Eş zamanlı olarak İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Liv Etiler Hastanesi ve Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde açılan sergi, Kasım ayı boyunca ziyaret edilebilir.
AKIL, AŞK VE ÖTESİ
İBB ile Kudüs Platformu’nun birlikte düzenleyeceği “Hafıza ve Değer Aktarımı Söyleşileri” kapsamındaki Akıl, Aşk ve Ötesi programı, 21 Kasım Çarşamba günü 16.00’da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu’nun üsteleneceği programın konuğu, Allah Aşkına, Aşkın Şehidi, Bozkırın Sırrı Türk Peygamber ve Kalbim Kudüs’te Kaldı kitaplarının yazarı Ahmet Turgut olacak.
ALIŞIK OLMADIĞINIZ BİR CAZ AKŞAMINA HAZIR OLUN!
Karayip ve Afrika ritimlerini merkeze alan Londralı caz grubu Sons Of Kemet, Salon IKSV’ye konuk oluyor. Grup, “My Queen Is…” olarak adlandırdıkları ve kölelik karşıtı, insan hakları aktivisti, tarihte önemli yer edinmiş dokuz siyahi kadına adadıkları albümleri ‘Your Queen is A Reptile’in turnesi kapsamında müzikseverle buluşacak. Alışık olmadığınız ancak müptelası olacağınız bu caz konseri, 21 Kasım Çarşamba günü 21.30’da başlayacak.
GÜLMEYE GELDİK DÜNYAYA
70. sanat yılında Yılmaz Gruda, Gülmeye Geldik Dünyaya adlı oyunu ile sahnede. Oyunda Yılmaz Gruda’ya Barbaros Uzunöner eşlik ediyor. Herkes Stand- up, onlar Sit down komedi yapıyor. Oyunda; tiyatromuzun mizahi yanları ve geçmişten günümüze sahnelerde yaşanan komiklikler sergileniyor. Gülmeye Geldik Dünyaya, 22 Kasım Perşembe günü 20.30’da Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenecek.
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