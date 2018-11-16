Hafta bitmeden

FİGARO’NUN DÜĞÜNÜ İSTANBUL’DA

Müzik dehası Mozart’ın her çağda sevilen ölümsüz eseri Figaro’nun Düğünü, Akmerkez CinemaPink’te İstanbullu operaseverlerle buluşuyor. New York Metropolitan Opera tarafından sahneye konulan eser, 22 Kasım Perşembe günü 19.30’da izleyici karşısına çıkacak. Opera buffa türünün eşsiz bir örneği sayılan eser, bir aşk macerasını anlatıyor.

PREMATÜRE ÇOCUK SERGİSİ

Bugün, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Türk Neonatoloji Derneği de bugüne dikkat çekmek için bir fotoğraf sergisi hazırladı. Sergide, prematüre doğan ve sağlıklı bir şekilde bugün yaşamına devam eden dokuz kişinin, “hayata tutunma” hikâyelerine yer verildi. Eş zamanlı olarak İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Liv Etiler Hastanesi ve Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde açılan sergi, Kasım ayı boyunca ziyaret edilebilir.