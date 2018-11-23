Hafta bitmeden
Kültür sanatın nabzı Ajanda'da atıyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
ÇOCUK VE GENÇ YAZARLAR İSTANBUL’U ANLATACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çocuk ve genç yazarlara yönelik “Ben İstanbul Olsaydım” temalı hikaye ve şiir yarışması düzenliyor. Dereceye girenlerin Yazarlık Atölyesi’ne kabul edileceği yarışmaya başvurular, 29 Kasım’da başlıyor. Başvurular 8 Şubat 2019’ kadar sürecek. Bu sene 6.’sı düzenlenen Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması’na 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. 3. Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Çocuk ve genç kalemler kendilerini “İstanbul”un yerinde hayal ederek şiir ve hikayelerini kaleme alacak. Öğrenciler başvurularını okul müdürlükleri üzerinden yapacak. Yarışmanın ödül töreni 2019 Nisan ayında gerçekleştirilecek. Ödül alan eserler kitaplaştırılacak. Dereceye giren öğrencilere uzman eğitimciler tarafından “Yazarlık Atölyesi”nde çeşitli eğitimler verilecek.
PEPEE, DÜNYAYA AÇILIYOR!
Pepee tüm dünya çocukları ile buluşmaya hazırlanıyor. Düşyeri, “dünyadaki tüm çocuklara dokunabilmek” amacı ile önemli adımlar atıyor. Düşyeri Bilişim Teknolojileri ve Animasyon A.Ş.’nin oluşturduğu Youtube’da aylık 30 milyon trafik ve 1 milyon 627 bin takipçiye ulaşan Türkiye’nin ilk Milli Çizgi Film Kahramanı Pepee, yapılan iş birliği çerçevesinde ilk kez Amazon Prime’da İngilizce olarak yayınlanacak.
GÖZLERİNİN ARDINDA
Dünyaca ünlü Gözlerin Ardında oyununa farklı bir yorum getiren Tiyatro Keyfi, metni, konser / tiyatro formunda sahneliyor. Pop sanatçısı Özgün’ün rol aldığı müzikal, yarın 20.00’da İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Müzikalde; Down sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan bir anne ile eşinin inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.
DİLEK TÜRKAN İLE TÜRK MÜZİĞİ AKŞAMI
Türk müziğinin kıymetli seslerinden Dilek Türkan, 26 Kasım Pazartesi Caddebostan Kültür Merkezi’ne konuk oluyor. Türk müziği tınılarını modern bir bakış açısı ile geniş kitlelere taşıyan Türkan konserde, hem yeni albümü “An”dan hem de unutulmaz eski şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlerin karşısında olacak. Konser, 20.30’da başlayacak.
ORG FESTİVALİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’de ilk kez düzenlenen Opus Amadeus İstanbul Org Festivali devam ediyor. Programlara İstanbul’daki Harbiye Saint Esprit Kilisesi ev sahipliği yapıyor. Festivalin ikinci programında Fransız org virtüözü Ghislain Leroy, 29 Kasım Perşembe günü 20.30’da org repertuvarından örnekler seslendirecek. Sanatçı konserde; Bach ve Mozart’ın eserlerine de yer verecek.
TÜRK VE MACAR CAZ RİTİMLERİ İKSV’DE
Efsanevi caz piyanisti Béla Szakcsi ile Türkiyeli caz müzisyenlerin bir araya geldiği proje IstanBuda Salon İKSV’de olacak. Budapeşte’de aldığı konservatuvar eğitiminin ardından kendini caz sahnesinde bulan ve Macar caz tarihine büyük katkılar sağlayan Béla Szakcsi (piyano); Ferit Odman (davul), Tolga Bilgin (trompet), Engin Recepoğulları (saksofon) ve Ozan Musluoğlu (bas) ile aynı sahneyi paylaşacak. Türk ve Macar caz ritimlerini duyacağınız bu programı kaçırmayın. Konser, yarın 20.00’de gerçekleşecek.
FELSEFE SEMİNERLERİ BAŞLIYOR
Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde “Felsefe Seminerleri” başlıyor. İlk program, 28 Kasım’da 18.30’da Emre Şan moderatörlüğünde “İmaja Göre Görmek” başlığı ile gerçekleşecek. Gelecek program ise şöyle: 26 Aralık’ta Nami Başer moderatörlüğünde “Freud’un Imago’sundan Lacan’ın Aynadaki Hayaline”, 31 Ocak’ta Mehmet Şiray moderatörlüğünde “İmgenin Geri Dönüşü: Jacques Rancière’in İmgenin Geleceği Üzerine Düşünceleri”, 14 Şubat’ta Hakan Yücefer moderatörlüğünde “İmajın Ardındaki İmaj: Gilles Deleuze’de Hareket-imajın Krizi”, 14 Mart’ta Zeynep Direk moderatörlüğünde “Irigaray: İmgeselde Dişi ve Dişi İmgesel”, 25 Nisan’da Zeynep Sayın moderatörlüğünde “İmgeler ve Halleri” ile 30 Mayıs’ta Emmanuel Alloa moderatörlüğünde “İmajların Okunurluğu. Bir Görsel Hegemonya Eleştirisi” gerçekleşecek.
GÜLNİHAL MAMAT’TAN “NOKTA HALİ”
Gülnihal Mamat’ın hat sergisi “Nokta Hali”, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenmeye devam ediyor. “Nokta Hali” sergisinde medeniyetimizin zirveye taşıdığı hat sanatının birikimlerinden ilhamla yapılmış çalışmalar yer alıyor. Mamat’ın sergisini 7 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
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