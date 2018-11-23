Hafta bitmeden

ÇOCUK VE GENÇ YAZARLAR İSTANBUL’U ANLATACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çocuk ve genç yazarlara yönelik “Ben İstanbul Olsaydım” temalı hikaye ve şiir yarışması düzenliyor. Dereceye girenlerin Yazarlık Atölyesi’ne kabul edileceği yarışmaya başvurular, 29 Kasım’da başlıyor. Başvurular 8 Şubat 2019’ kadar sürecek. Bu sene 6.’sı düzenlenen Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması’na 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. 3. Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Çocuk ve genç kalemler kendilerini “İstanbul”un yerinde hayal ederek şiir ve hikayelerini kaleme alacak. Öğrenciler başvurularını okul müdürlükleri üzerinden yapacak. Yarışmanın ödül töreni 2019 Nisan ayında gerçekleştirilecek. Ödül alan eserler kitaplaştırılacak. Dereceye giren öğrencilere uzman eğitimciler tarafından “Yazarlık Atölyesi”nde çeşitli eğitimler verilecek.