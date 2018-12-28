Hafta bitmeden

LEONARDO DA VİNCİ İLE MÜZEDE BİR GÜN

Tiyatro 34’ün yeni oyunu “Leonardo Da Vinci İle Müzede Bir Gün”, bugün 15.00’da sahnelenecek. Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını duyar. Fakat babası onların Bakanlıktan gelen müfettişler olduğunu zannetmektedir. Bu yüzden babasını gelenlerin hırsız olduğuna inandıramaz. Neyse ki Leonardo Da Vinci tablosu canlanır ve Pıtırcık’a yardımcı olur.