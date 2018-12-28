Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
DAMDAKİ KEMANCI ZORLU’DA
Broadway’in en uzun soluklu 15 eserinden biri olan Damdaki Kemancı, Zorlu PSM prodüksiyonuyla 3 Ocak Perşembe günü 20.30’da seyirciyle bulaşacak. Zorlu PSM’nin ilk “Türkçe Müzikal” yapımı olan Damdaki Kemancı oyunun kadrosunda; Binnur Kaya, Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik ve Ceren Gündoğdu gibi birbirinden değerli sanatçılar yer alıyor. Müzikalin yönetmenliğini ise Mehmet Ergen üstleniyor. Yerinizi ayırtmayı unutmayın.
LEONARDO DA VİNCİ İLE MÜZEDE BİR GÜN
Tiyatro 34’ün yeni oyunu “Leonardo Da Vinci İle Müzede Bir Gün”, bugün 15.00’da sahnelenecek. Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını duyar. Fakat babası onların Bakanlıktan gelen müfettişler olduğunu zannetmektedir. Bu yüzden babasını gelenlerin hırsız olduğuna inandıramaz. Neyse ki Leonardo Da Vinci tablosu canlanır ve Pıtırcık’a yardımcı olur.
İSTANBUL’UN DELİLERİ VE MECZUPLARI BU SERGİDE
47 sanatçının aylar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sanat eserleri ile gerçekleştirilen “Tarihsel serüvende İstanbul’un Delileri ve Meczupları” sergisi iki farklı mekânda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Delilik ve meczupluk kavramlarını merkezine alan sergide farklı biçimsel formatlarda birçok eser yer alıyor. Sergiyi 13 Ocak’a kadar Bağımsız Sanat Vakfı ile Yeni Dünya Vakfı’nda ziyaret edebilirsiniz.
SEVDİKLERİNİZE HEDİYELERİNİ SİZ DİKİN
Yeni yıl yaklaşıyor, birçok kişi yakınlarını mutlu edecek hediyeler arıyor. Sevdiklerinize değer verdiğinizi anlatmanın en güzel yolu ise ufak dokunuşlarla hediyelerinize fark katmaktan geçiyor. Dikiş makinesinin mucidi SINGER de şimdi aldığınız hediyeleri ve hediye paketlerinizi kişiselleştirebilmeniz için harika bir fırsat sunuyor. Bugün ve yarın, Hilltown AVM’de ücretsiz yapılacak Yılbaşı Hediyesi & Hediye Paketi Kişiselleştirme Atölyesi’ne herkes davetli.
MEHMED ÂKİF’İN ÇİLELİ DÜNYASI
Sadık Yalsızuçanlar, bugün Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde “Mehmed Âkif’in Çileli Dünyası” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek. Ücretsiz düzenlenecek program, 14.30’da başlayacak.
30 YIL SONRA SEYYİD AHMET ARVASİ
Şair, yazar ve mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yılında TYB İstanbul Şubesi tarafından özel bir etkinlikle anılıyor. Program kapsamında düzenlenecek panel, bugün 17.00’da başlayacak. Panelde Arvasi’yi talebelerinden Dr. Kemal Tekden, yazar Hüdavendigar Onur ve yazar Rahim Er anlatacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğin moderatörlüğünü Mahmut Bıyıklı üsteleniyor.
GENÇ PİYANİSTLER YARIŞIYOR
İstanbul Filarmoni Derneği, 4-10 Mart 2019 tarihleri arasında ulusal düzeyde bir piyano yarışma düzenliyor. ‘Müzik Yaşamdır’ sloganıyla 1945 yılından bu yana İstanbul’un müzik dünyasına önemli katkılar sağlayan ve kendini özellikle genç müzisyenleri desteklemeye adayan İstanbul Filarmoni Derneği, bu yıl ikinci kez düzenlediği müzik yarışmasında ülke çapında genç piyanistlere başvuru çağırısında bulunuyor. Son başvuru tarihi 8 Şubat.
‘SENEDE BİR GÜN’
İş Sanat Konser Salonu, dünya sahnelerinin yıldız isimlerinden oluşan konserlerine Ocak ayında da hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılı şef Serdar Yalçın’ın düzenlemelerinden oluşan “Senede Bir Gün” konseri ile başlıyor. Opera Oda Orkestrası eşliğinde, solist ve dansçılar, en sevilen klasik, vals ve tango eserlerini izleyici ile buluşturacak. Soprano Hande Soner Ürben, mezzo-soprano Deniz Likos ve tenor Hüseyin Likos’un seslendireceği eserler, danslar ile renklenecek. Program, 4 Ocak Cuma günü 20.30’da, İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek .
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