Hafta bitmeden

‘THE TRUTH’, ZORLU PSM’DE

Multi-disipliner moda şovlarıyla adından söz ettiren Başak Cankeş, ‘THE TRUTH’ adını verdiği performansıyla 24 Ocak Perşembe günü sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Gösterisinde performans sanatı ve el sanatlarını harmanlayan Cankeş, bizzat kendi tasarladığı senaryonun metaforik öğeleri sayesinde yeni dünya düzenine gönderme yapıyor. Moda kavramının birçok farklı bileşenini nasıl birer kuklaya dönüştürdüğüne dikkat çeken tasarımcı, moda şovlarının arka planında sarf edilen emeğin de altını çiziyor. 150 kişilik bir ekiple gerçekleştirilecek şovun kadrosunda gerçek makyaj artistleri, saç tasarımcıları, terziler, modelistler, atölye çalışanları ve 15 profesyonel tiyatrocunun yanı sıra, 40 kişilik bir gönüllü ekibi de yer alıyor.

YARIYIL TATİLİNDE SANAT MOLASI

İstanbul Modern, 21 Ocak–1 Şubat 2019 yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi atölye programı hazırladı.Çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyorlar. Foto Kolaj, Gölge Atölyesi, Dans Eden Resimler, Çamurdan Heykeller, Geleceğin Mimarları, Baskı Atölyesi, Linol Baskılar, Kumaştan Resimler ve daha pek çok atölye programı yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor. Online kayıt için http://www.istanbulmodern.org/ adresine başvurabilirsiniz.