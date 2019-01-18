Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
TEEN TİTANS GO! MİNİKLERLE BULUŞUYOR
Akbatı AVM, yarıyıl tatilinde çocukların sevgilisi “TeenTitansGo!” karakterleri ve etkinlik alanı ile minik misafirlerini ağırlayacak. Çocuklar; Raven, Starfire, Beast Boy, Robin, Cyborg’dan oluşan kahramanlarla birlikte keyifli bir gün geçirecekler. 3-6 yaş ve 6-9 yaş gruplarına hitap eden oyunlar, tatil boyunca her gün 12.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.
BİR TEOMAN KONSERİNE HAZIR OLUN!
Teoman, yarın akşam Poll Production organizasyonuyla gerçekleşecek ‘Halkın Yıldızları’ etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahnede olacak. Dillere dolanan hit şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, Haliç Kongre Merkezi’nde rock rüzgarı estirecek. Konser, 20.30’da başlayacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın...
RUS AVANGARDI SEMİNERLERİ BAŞLIYOR
“Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisine paralel olarak gerçekleştirilecek “Rus Avangardı Galeri Sohbetleri” Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) başlıyor. Cem Bölüktaş’ın rehberliğinde yapılacak etkinlikte, Rus Avangardı akımının dünya sanat tarihine olan etkisi konuşulacak. Bolşevik Devrimi’nde ortaya çıkan toplumsal ve düşünsel koşulların ışığında, Rus sanatçıların geliştirdiği estetik denemelerin serüveni Batılı modern sanat akımlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenecek. Program; bugün, 2 ve 16 Şubat ila 2, 16, 30 Mart günlerinde 11.00 ila 12.30 arasında gerçekleşecek.
‘THE TRUTH’, ZORLU PSM’DE
Multi-disipliner moda şovlarıyla adından söz ettiren Başak Cankeş, ‘THE TRUTH’ adını verdiği performansıyla 24 Ocak Perşembe günü sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Gösterisinde performans sanatı ve el sanatlarını harmanlayan Cankeş, bizzat kendi tasarladığı senaryonun metaforik öğeleri sayesinde yeni dünya düzenine gönderme yapıyor. Moda kavramının birçok farklı bileşenini nasıl birer kuklaya dönüştürdüğüne dikkat çeken tasarımcı, moda şovlarının arka planında sarf edilen emeğin de altını çiziyor. 150 kişilik bir ekiple gerçekleştirilecek şovun kadrosunda gerçek makyaj artistleri, saç tasarımcıları, terziler, modelistler, atölye çalışanları ve 15 profesyonel tiyatrocunun yanı sıra, 40 kişilik bir gönüllü ekibi de yer alıyor.
YARIYIL TATİLİNDE SANAT MOLASI
İstanbul Modern, 21 Ocak–1 Şubat 2019 yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi atölye programı hazırladı.Çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyorlar. Foto Kolaj, Gölge Atölyesi, Dans Eden Resimler, Çamurdan Heykeller, Geleceğin Mimarları, Baskı Atölyesi, Linol Baskılar, Kumaştan Resimler ve daha pek çok atölye programı yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor. Online kayıt için http://www.istanbulmodern.org/ adresine başvurabilirsiniz.
RUH DÜNYAMIZIN AYNASI MUSTAFA MİYASOĞLU
İBB Kültür Daire Başkanlığının katkılarıyla Türk Edebiyatı Vakfı, yazar ve şair Mustafa Miyasoğlu için özel bir etkinlik düzenliyor. “Ruh Dünyamızın Aynası: Mustafa Miyasoğlu” programının moderatörlüğünü Özcan Ünlü yapacak. Panele; Prof. Dr. Şeyma Güngör, Abdurrahman Şen ve Mustafa Miyasoğlu’nun oğlu Eren Miyasoğlu konuşmacı olarak katılacak. Miyasoğlu’nun şiirlerinin de okunacağı etkinlik 14.00’da başlayacak.
ÇOCUKLARA KARNE SÜRPRİZİ: KRAL ŞAKİR
Türkiye’nin ilk yerli çizgi dizisi Kral Şakir sömestir tatilinde çocuklarla buluşuyor. Kral Şakir muhteşem şovuyla 27 Ocak Pazar gününe kadar Trump AVM sahnesinde çocukların karşısında olacak. Kral Şakir gösterisi; her gün 12.00/14.00/16.00/18.00 saatlerinde 4 seans olarak yapılacak. Trump Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan KidzMondo’da, sömestir dönemi boyunca her gün çocukları eğlenceye çağırıyor.
VİZYONDAKİLER
GLASS
James McAvoy ve Anya Taylor-Joy’un başrolünü üstlendiği Parçalanmış ile Bruce Willis ve Samuel L. Jackson’ın başrollerini üstlendiği Ölümsüz filmlerini birleştiren yapım, Parçalanmış üçlemesinin 2. devam halkası. Filmde, aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn, Kevin Wendell Crumb’ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast’in peşine düşüyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, “süper kahraman olduklarına inanan insanlar” üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Senarist: M. Night Shyamalan
Oynayanlar: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson
Yapım: ABD
YÜZYILIN CASUSU ÇİÇERO
Yaşanmış hikayelerin izini sürerek beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar Yapımevi, yüzyılın casusu olarak adlandırılan İlyas Bazna’nın hayatını filme aktardı. Kod adı Çiçero olan Bazna, İngiltere ve Almanya arasında soluk soluğa yürüttüğü casusluk faaliyetleriyle hem Türkiye’nin hem dünyanın kaderini değiştirdi. İngiltere Büyükelçisi’nin özel uşağı, herkesin sesine hayran olduğu opera sanatçısı, aynı zamanda romantik bir aşık ve vatansever olan Çiçero, tüm bu meziyetlerini kullanarak topladığı istihbaratla Ankara’da taşları yerinden oynatıp, dengeleri değiştirir. Dünyada sıcak savaş devam ederken, Türkiye’de de istihbarat savaşları sürüyordu. Bir uşak, dünyanın kaderini nasıl değiştirdi? Hitler Almanya’sının kendi evlatlarına bile uygulamaktan çekinmediği T4 uygulaması nedir? Tüm bunlar ve daha fazlası dün vizyona giren ÇİÇERO filminde.
FİLMİN KÜNYESİ
Yön: Serdar Akar
Senarist: Gürkan Tanyaş
Oynayanlar: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban
Yapım: 2019, Türkiye
CAN DOSTLAR
Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yeni filmi Can Dostlar seyirciyle buluşuyor. Çocuklar zamanlarının çoğunu telefonları ile oynayarak geçirmeye başlar. Eskiden sık sık bir araya gelip sokakta gönüllerince eğlenen gençler şimdi günlerini telefon başında geçirir. Ama artık buna bir son verme zamanı gelmiştir. Mahalleye yeni gelen çocukların da ısrarı sonucu telefonlarını bir kenara bırakıp sokaklarda, parklarda oynamaya karar verirler. Ancak aşmaları gereken büyük bir sorun vardır. Parkın bitişiğinde oturan Kötü Kazım parka oynamaya gelen herkesin korkulu rüyası olmuştur. Büyük bir sır saklayan Kazım’dan parkı geri almaya çalışan çocuklar bir olup zorlu bir mücadeleye atılır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Senarist: Murat Kepez, Uğur Gövercin
Oynayanlar: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç
Yapım: 2019, Türkiye
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