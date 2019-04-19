Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
CRR’DE SAHNE ÇOCUKLARIN
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çoşkusu İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yaşanacak. Programda Şef Serkan Özyılmaz yönetimindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, konuk çocuk sanatçılar Güray Köşker, Birce Kayhan, Ayşe Musluoğlu, Özgür Taner, Sarp Kudun, Hakan Başar eşliğinde, ulusal ve evrensel eserlerden oluşan geniş repertuvarları ile sahnede olacak. Program, 23 Nisan Salı günü 18.00’da başlayacak.
BİR GİTARİSTEN DAHA FAZLASI: JOHN MCLAUGHIN
Bu yıl 3. kez düzenlenecek PSM Caz Festivali, 25 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında efsane isimleri ağırlayacak. Yaşayan en büyük virtüözlerden, caz müziğinin öncü isimlerine birçok usta isim PSM Caz Festivali’nde buluşacak. Blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici renklerini buluşturan PSM Caz Festivali’nde konserlerin yanı sıra paneller, atölyeler ve film gösterimleri yer alacak. Festival, geçen sene En İyi Doğaçlama Caz Solo kategorisindeki Grammy ödülününü alan John McLaughlin’in konseri ile başlayacak. Sanatçı, 25 Nisan’da 20.30’da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde olacak.
BİRBİRİNDEN KEYİFLİ ATÖLYELER MİNİKLERİ BEKLİYOR
Ailelere keyifli anlar sunmak üzere birçok etkinlik düzenleyen Venezia Mega Outlet, nisan ayı boyunca her hafta sonu çocuklara özel atölyeler gerçekleştiriyor. Bugün ve yarın Domino Oyun Atölyesi ve Ahşap Çerçeve Boyama Atölyesi düzenlenecek. Tatil günlerini renkli ve verimli bir şekilde değerlendirecek olan çocukları ayın son haftasında ise Yapboz ve Neşeli Gözlükler atölyeleri bekliyor.
LORENZO DE FİNTİ QUARTET, AKBANK SANAT’TA
Beş yaşında piyano öğrenip, on bir yaşında konserler vermeye başlayan Lorenzo de Finti, dörtlüsüyle kaydettiği 2018 albümü Love Unknown’un tanıtım turnesi kapsamında Akbank Sanat’a konuk oluyor. Lorenzo De Finti Quartet, 24 Nisan Çarşamba günü 20.00’da sahnede olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…
BAŞAKŞEHİR'DEN YEMEN'E DOSTLUK ELİ
Başakşehir merkezli bir kadın sivil toplum hareketi olan Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliği ile Yemen’deki kardeşlerimiz için Hayır Çorbası düzenliyor. 25 Nisan Perşembe günü saat 11.00 - 14.00 arasında Başakşehir Salon Venedik’te gerçekleşecek etkinliğin geliri ile Yemen’de iç savaş yüzünden açlık tehlikesi ile karşı karşıya olan bölgelere gönderilecek.
MAŞA İLE KOCA AYI’DAN 23 NİSAN KONSERİ
Maşa ile Koca Ayı, yeni müzikal şovları ile ilk kez Trump AVM’nin çocuk sahnesinde olacak. Trump AVM’de çocuklarla buluşacak olan Maşa ile Koca Ayı konseri, 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinen yapımın yeni şovu günde 4 seans olarak; 12.00/14.00/16.00 ve 18.00’da gerçekleşecek.
İNSAN-ROBOT ETKİLEŞİMİ
İstanbul Modern’de çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, bilim insanı Doç. Dr. Hatice Köse ile İnsan-Robot Etkileşimi Atölyesi’ne ev sahipliği yapıyor. 7-8 yaş arası çocuklar bu atölyede Hatice Köse’nin onlar için getirdiği sürpriz dijital oyuncaklarla, basit yapılı robot tasarımları kuracak ve NAOcan ile tanışıp onun davranışlarını bir yazılımla nasıl ortaya çıkardığının hikâyesini dinleyecek. Program, bugün 16.00’da başlayacak.
EN ESKİDEN YEŞEREN YENİ
İstanbul Sultanahmet’te bulunan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, En Eski Yeni adlı sergiye ev sahipliği yapacak. Yurtiçi ve yurtdışında açtığı sergilerle Hüsn-i Hat sanatını yeni nesillere ve farklı kültürlere tanıtan Mustafa Cemil Efe’nin eserlerinin yer alacağı sergi yarın açılacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından, özel koleksiyonlardan temin ettiği 60’dan fazla eski çerçevenin içine, ruhunun derinliklerinden gelen ve ilahî vahye dayanan 103 eser hazırlayan Mustafa Cemil Efe, sergisine alt isim olarak “Kısmetli Çerçeveler” diyor. Sanatçı bu sergisinde, en eski ile en yeni olanı birbirine eş ederek çerçevelere yeni bir kimlik kazandırıyor. Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.
VİZYONDAKİLER
DESTROYER
Destroyer, büyük bir soyguncunun peşine düşen bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kızı Shelby ile de sorunları olan Erin, oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hâlâ hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer. Silas’ı ararken geçmişi ve düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan genç kadın bu sefer büyük soyguncuyu yakalamayı başarabilecek midir?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Karyn Kusama
Senarist: Phil Hay, Matt Manfredi
Oyuncular: Nicole Kidman, Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Beau Knapp, Bradley Whitford, Toby Kebbell
Yapım: ABD
HAYATTA OLMAZ
Hayatta Olmaz, üç çocukluk arkadaşının hikayesini anlatıyor. Gösteriş meraklısı Emin, fırıldak Arif ve saf Hayrani, çocukluktan beri bir arada olan yakın arkadaşlardır. Onlar, her ne kadar birbirlerinden farklı karakterlere sahip olsalar da iyi kötü tüm zamanlarda birbirlerinin yanında olur. Asla olmayacağını düşündükleri ne varsa hepsi teker teker gerçekleşmeye başlayınca üç arkadaş kendilerini eğlence dolu bir maceranın içerisinde bulur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Emre Çaltılı
Senarist: Emre Çaltılı
Oyuncular: Ceyhun Fersoy, İnan Ulaş Torun, Tuğba Melis Türk, Emre Çaltılı, Ceyhun Yılmaz
Yapım: Türkiye
DÖRT KAFADAR
Dört Kafadar, evden çıkması yasak olan ancak evin dışındaki dünyayı merak eden sevimli kedi Marnie’nin, sokağa adım atması ile birlikte yaşadığı maceraları konu ediyor. Marnie, kendisinin şaşkın bir insan evladı olduğuna inanan, küçük, tombul bir kedidir. Sevimli kedi, asla bebek sahibi olamayan ve bu yüzden tüm ilgisini ona veren sahibi Rosalinde ile yaşamaktadır. Sahibi ona tam bir prenses gibi bakmakta ve istediği ne varsa anlamaktadır. Evden çıkması yasak olan ve günlerini uyuyarak, yemek yiyip televizyon izleyerek geçiren Marnie’nin aklı fikri evin dışındaki dünyadadır. Dışarıda olanları fazlasıyla merak eden Marnie, Rosalinde’in düzenbaz kardeşi Paul tarafından aklı çelinince, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur. Tek başına atıldığı bu macerada ona, korkak bir köpek, nevrotik bir horoz ve bir eşek eşlik eder.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Senarist: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Yapım: Almanya, Belçika
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