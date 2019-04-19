Hafta bitmeden

İstanbul Sultanahmet’te bulunan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, En Eski Yeni adlı sergiye ev sahipliği yapacak. Yurtiçi ve yurtdışında açtığı sergilerle Hüsn-i Hat sanatını yeni nesillere ve farklı kültürlere tanıtan Mustafa Cemil Efe’nin eserlerinin yer alacağı sergi yarın açılacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından, özel koleksiyonlardan temin ettiği 60’dan fazla eski çerçevenin içine, ruhunun derinliklerinden gelen ve ilahî vahye dayanan 103 eser hazırlayan Mustafa Cemil Efe, sergisine alt isim olarak “Kısmetli Çerçeveler” diyor. Sanatçı bu sergisinde, en eski ile en yeni olanı birbirine eş ederek çerçevelere yeni bir kimlik kazandırıyor. Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

VİZYONDAKİLER

DESTROYER

Destroyer, büyük bir soyguncunun peşine düşen bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Erin Bell, uzun yıllar Los Angeles Polis Departmanı’nda çalışan bir dedektiftir. İşinde eski saygınlığını yitiren genç kadının özel hayatında da işler pek yolunda gitmez. Kızı Shelby ile de sorunları olan Erin, oldukça sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Tam da bu sırada hiç hesaba katmadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Genç kadının en büyük kabusu yeniden ortaya çıkar. Dolabında önemli bir ipucu bulan Erin, bu sayede yıllar önce peşine düştüğü ancak yakalamayı başaramadığı büyük soyguncu Silas’ın hâlâ hayatta olduğunu öğrenir. Silas’ı yakalamak Erin için kişisel bir mesele haline gelir ve vakit kaybetmeden onun peşine düşer. Silas’ı ararken geçmişi ve düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalan genç kadın bu sefer büyük soyguncuyu yakalamayı başarabilecek midir?