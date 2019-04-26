Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta
- MERVE YILMAZ ORUÇ
YUSSEF DAYES İLE SIRA DIŞI BİR KONSER
Londra caz sahnesinin davul başında hiperaktif ve stil sahibi olduğu kadar yetenekli ismi, davulcu Yussef Dayes Salon İKSV’ye geliyor. Davulu kendini ifade ediş ve bir iletişim biçimi olarak gören Yussef Dayes ile sıra dışı bir geceye hazır olun. Konser, 30 Nisan Salı günü 21.30’da gerçekleşecek.
ENRİCO MACİAS ZORLU PSM’DE
Enrico Macias, bugün Zorlu PSM’ye konuk oluyor. 80. yaşını kutlayan Macias, İstanbul’u etkisi altına almaya geliyor. Bugüne kadar bestelerini Ajda Pekkan, Tanju Okan, Seyyal Taner gibi sanatçılardan dinlediğimiz Macias, 20.30’da sahnede olacak.
DERGİ FUARI BU SENE EYÜPSULTAN’DA
10. Uluslararası Dergi Fuarı başladı. Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Feshane Caddesi’nde, Zal Mahmut Paşa Camii önünde açılan fuar, yarına kadar devam edecek. Dünyanın tek dergi fuarı olma özelliği taşıyan fuar; “Edebiyat Dergileri”, “Gençlik Dergileri”, “Fanzin Dergiler”, “Okul Dergileri”, “Yurtdışından gelen Misafir Dergiler” ve “İctimai Dergiler” bölümlerinden oluşuyor. Bu yıl programın ana teması ise Okul Dergiciliği. Daha lise ve ortaokulda iken dergi çıkarmaya başlayan gençler bu sene fuarın merkezine alındı. Fuarda ziyaretçiler fanzin dergi çıkarma atölyelerine katılabilecek. Fuar kapsamında verilecek olan Uluslararası Dergicilik Ödülleri ödül töreni de yarın 17.00’da Eyüp Sultan’da fuar alanında gerçekleştirilecek.
MAVİ KUŞ İLE YOLCULUK
Mustafa Kutlu’nun kaleme aldığı, Özgür kaymak’ın oyunlaştırıp yönettiği Mavi Kuş adlı oyun, 2,3 ve 4 Mayıs’ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sergilenecek. Tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü Mavi Kuş’ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesine tanık olacağınız oyun, 20.30’da başlayacak.
KEŞİF DÜNYASI, MİNİK KAŞİFLERİ SCİENCE EXPO 2019’A BEKLİYOR
Henkel’in, Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği “Keşif Dünyası” adlı bilim atölyesi, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük bilim festivali 8. Science Expo’da olacak. Keşif Dünyası’nda minikler, onlara bilimi sevdirecek eğitici ve eğlenceli deneylere katılacak. Öğrenciler, atölyelerde “israftan kaçınmak”, “yeniden dönüştürmek” ve “tekrar kullanmak” gibi sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları hakkında bilgiler edinecek.
KİDZFEST DEVAM EDİYOR
Çocukların eğlence & öğrence şehri KidzMondo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği KidzFest bugün ve yarın da devam edecek. Özgür Kürsü etkinliği, Sindirella tiyatro oyunu, bando turları, yüz boyama aktiviteleri ve çok daha fazlası KidzMondo’da çocukları bekliyor.
KALE TİYATRO KULÜBÜ KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEDE
Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Departmanı öncülüğünde tiyatroya gönül veren 15 çalışan ile kurulan Kale Tiyatro Kulübü Asma Kilit, son oyunu ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ ile Ses 1885 Tiyatrosu sahnesinde 30 Nisan’da izleyici ile yeniden buluşacak. Shakespeare tarafından kaleme alınan ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ndan elde edilen gelirin tamamıyla Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) projeleri desteklenecek. Oyun, 20.00’da başlayacak.
DERVİŞ ZAİM’DEN İMZA GÜNÜ
Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Çamur, Balık ve Rüya adlı filmleriyle tanınan yönetmeni ve yazar Derviş Zaim, 30 Nisan Salı günü 18.30’da Loca’da yapılacak olan etkinlikte YKY’den çıkan romanı Rüyet hakkında konuşacak. Prof. Dr. Yavuz Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşinin ardından 20.00’da YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitabını imzalayacak.
VİZYONDAKİLER
EVE DÖNÜŞ
Eve Dönüş, madde bağımlısı olan sorunlu bir gencin hayatına odaklanıyor. 19 yaşındaki Ben Burns bir süredir rehabilitasyonda tedavi görmektedir. Noel arifesinde, ailesinin banliyö evine geri döner. Ben’in bu beklenmedik dönüşü ailenin sarsılmasına neden olur. Sevgi dolu bir anne olan Holly ise oğlunun dönüşünü büyük bir mutlulukla karşılar. Ancak kısa bir süre sonra gerçekler su yüzüne çıkınca Holly, oğlunun büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu öğrenir. Holly, hayatlarının sonsuza dek değişmesine neden olabilecek bu 24 saat boyunca, ailesinin çöküşüne engel olmak için elinden geleni yapmak zorundadır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Peter Hedges Senaryo: Peter Hedges
Oyuncular: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton
Yapım: ABD
SENİNLE BAŞIM DERTTE
Seninle Başım Dertte, ölen eşinin yaptığı hatayı telafi etmeye çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Polis şefi Santi’nin eşi Yvonne, oğlu ile birlikte Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Genç kadının oğlu, ölen babasını kendisine idol olarak belirler. Fakat Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan kocasının ölümünün ardından, onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Üstelik masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına neden olmuştur. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve kocasının yaptıklarını telafi etmek isteyen Yvonne, Antoine’ye yardım etmeye karar verir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Pierre Salvadori Senaryo: Pierre Salvador,
Oyuncular: Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou
Yapım: Fransa
AVENGERS: ENDGAME
Avengers Infinity War’ın ardından pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir. Ancak Kuantum Bölgesi’nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olur. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos’un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişecekler. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti geldi.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo
Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely
Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Brie Larson
Yapım: ABD
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