Hafta bitmeden

EVE DÖNÜŞ

Eve Dönüş, madde bağımlısı olan sorunlu bir gencin hayatına odaklanıyor. 19 yaşındaki Ben Burns bir süredir rehabilitasyonda tedavi görmektedir. Noel arifesinde, ailesinin banliyö evine geri döner. Ben’in bu beklenmedik dönüşü ailenin sarsılmasına neden olur. Sevgi dolu bir anne olan Holly ise oğlunun dönüşünü büyük bir mutlulukla karşılar. Ancak kısa bir süre sonra gerçekler su yüzüne çıkınca Holly, oğlunun büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu öğrenir. Holly, hayatlarının sonsuza dek değişmesine neden olabilecek bu 24 saat boyunca, ailesinin çöküşüne engel olmak için elinden geleni yapmak zorundadır.