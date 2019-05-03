Hafta bitmeden

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Ajanda da bu hafta

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YEOL EUM SON İLE PİYANO RESİTALİ  

Koreli piyanist Yeol Eum Son, bu ay İstanbul Resitalleri’nde sahne alıyor. Dinleyenleri hipnotize edecek kadar duygu yüklü enerjisi, kristal inceliğindeki dokunuşları ile müthiş bir virtüöz olan Güney Koreli piyanist, 11 Mayıs 20.00’da Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de olacak. 

MAMMAL HANDS İKSV’DE 

Piyanoda Nick Smart, davulda Jesse Barrett, saksafonda Jordan Smart’tan oluşan İngiliz caz, folk ve elektronika grubu Mammal Hands, Salon İKSV’ye konuk oluyor. Konser, 8 Mayıs Çarşamba 21.30’da başlayacak. 

ÇOCUKÇA BİR FESTİVAL  

11-12 Mayıs tarihleri arasında Kemer Country Club’da ilk kez düzenlenecek olan Çocukça Bir Festival’de çocuklar doğanın içinde eğlencenin sınırlarını aşacak. Çocuklar için tüm gün enerjilerini atabilecekleri oyun parkurları ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek. İki gün boyunca sınırsız eğlence ile şenliğe dönüşecek festivalin atölye programında alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde çocukların çoraptan kukla yapmayı, ünlü ressamların eserlerini kendileri yeniden yorumlamayı, ebru sanatını deneyimleyebilecekleri, kendi çömleklerini yapabilecekleri fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek birçok atölye yer alacak.  

KENDİMİ KEŞFEDİYORUM 

Sinan Canan ve farkındalık eğitmeni Azize Şahin’in beraber kaleme aldıkları “Kendimi Keşfediyorum” adlı kitap satışta. Kendini keşfetme, duygu-dikkat yönetimini sağlama, farkındalığı artırma stratejilerinin egzersizler yoluyla çocuklara aktarıldığı Kendimi Keşfediyorum, çocuk gelişiminde özel bir kaynak olarak ortaya çıkıyor. Yılın her haftası için çocuk ve büyüklere yönelik bilinçli farkındalık egzersizlerinin derlendiği  kitapta; beden, duygu ve an farkındalığına dair birçok ilginç keşif bulunuyor. Kitap, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için “duygusal baş etme” becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış. 

ANADOLU DÜŞLERİ 

Armoni Sanat Galerisi, İSTANBUL ART212 Sanat Galerisi, Yalçın Gökçebağ’ın Anadolu Düşleri adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Köy yaşamını, Anadolu’yu, oradaki dayanışmayı, paylaşımı ve üretimi resimlerine aktaran Gökçebağ, sanatını doğadan bir senfoni olarak yorumluyor. Artık yavaş yavaş kaybolmakta olan Anadolu kır ve köy yaşamını betimlediği 13 eserden oluşan son dönem çalışmalarının yer aldığı sergiyi 15 Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz. 

“DEDE KORKUT SEMPOZYUMU” 

Yayınlarıyla Dede Korkut mirasının yaşatılmasına katkıda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, bu vesileyle bugün “Dede Korkut Sempozyumu” düzenliyor. 10.00’da Loca’da yapılacak olan sempozyuma; Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özgünel, Süleyman Şenel ve Ergün Veren konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumun başkanlığını ise M. Sabri Koz yapacak.

ANI DEĞİL BÜTÜNÜ YAKALAMAK LAZIM  

Eserleriyle Türk kültürüne çağdaş yorum getiren Emire Konuk Közberi’nin “Şimdi ve Sonsuzluk” isimli sergisi, MÜSİAD Sanat Galeri’de ziyarete açıldı. Sanatçı Emire Konuk Közberi, eserlerinde zaman ve mekandaki sonsuzluğa ve insan zihninin kavramsal ve duygusal algılama biçimlerini anlatmaya çalıştığını aktararak sergi ile ilgili şunları aktardı: “Hayatı bölük bölük yaşıyoruz, anda yaşıyoruz ama bunun bütünle bağlantısını çoğu zaman kaybediyoruz. Bütünle olan bağlantıyı yakaladığımız zaman farkındalık oluyor ve kendimizi yaşamaya başlıyoruz. Buna dikkat çekmek istedim.” Soyut, felsefi ve kavramsal derinliği olan eserlerin yer aldığı sergiyi, 11 Mayıs’a kadar görülebilirsiniz. 

“GELECEK TURİZMDE” YENİ PROJELERİNİ BEKLİYOR  

Türkiye’nin yerel değerleri turizme kazandırmayı amaçlayan ‘Gelecek Turizmde’, yeni projelerini arıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yürütülen proje, sürdürülebilir turizm fikirlerini Türkiye’nin başarı hikâyelerine dönüştürüyor. Bölgelerinin doğa, kültür, tarih ve ürün çeşitliliğini turizme kazandırmak ve geleceğe aktarmak için yenilikçi fikirleri olanlar 14 Haziran’a kadar bilgi@gelecekturizmde.com adresine başvurularını gönderebilir. 

VİZYONDAKİLER

ŞAMPİYONLAR

Basketbol koçu olan Marco Montes, bir gün müsabakada antrenör ile tartışınca stadyumdan kovulur. Bunun üzerine bir de sarhoş olarak polis aracına çarpınca tutuklanır. Hakim karşısına çıkan Marco, ya 2 yıl hapis yatacak ya da 90 gün boyunca topluma hizmet etmekle görevlendirilecektir. Topluma hizmet etmeyi kabul eden Marco, zihinsel engelli çocuklardan oluşan “Los Amigos” adlı bir basketbol takımını eğitmekle görevlendirilir. Bir yandan eşi Sonia ile olan evliliğini kurtarmaya çalışır. Bu sırada Los Amigos’un ulusal paralimpik yarışmaya hak kazandığını öğrenen Marco, hem kendi sorunlarını çözmek hem de takımı şampiyon yapmak için mücadele etmeye karar verir. 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Javier Fesser

Senarist: David Marques, Javier Fesser

Oyuncular: Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire, José de Luna, Athenea Mata 

Yapım: İspanya 

EKSİ BİR

Yarı felçli, meczup bir adam olan Şemsi, ısınmak için girdiği kültür merkezinden zabıtalar tarafından çıkarılır. Bel altı reflekslerini kaybeden Şemsi, idrar ve dışkısını yaptığının farkında olmaz. Zabıtalar Şemsi’yi arabaya alarak onu yerleştirecekleri bir kurum bulmak için yola koyulurlar. Arabanın içerisine sinen kokudan bunan zabıtlar soğukla yüzleşmek zorunda kalır. Mekan mekan gezerlerken Şemsi’nin hayatına dokunan zabıtalar onun yaşamında kendilerine ait parçalar bulurlar. 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Orhan Oğuz 

Senarist: Orhan Oğuz, Eyüphan Erkul 

Oyuncular: Nilüfer Açıkalın, Metin Belgin, Ercan Kesal, Serkan Ercan 

Yapım: Türkiye

KALPTEN GERDANLIK 

Yakalandığı kanser hastalığından vefat eden bir kalp doktoru, düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilir. Fakat ertesi gün, doktorun mezarı açık bulunur. Olay yerine gelen polisler, doktorun bedeninden kalbinin çıkarıldığını tespit eder. Davanın başına hırslı ve genç bir komiser olan Ceren atanır. Ceren, dava ile ilgili soruşturma yürüttüğü sırada, başka bir cinayet dosyasını daha araştırmakla görevlendirilir. Yeni dava dosyasında ise Yelda ve Oğuz adındaki iki kalp doktorunun cinayeti yer almaktadır. Yelda ve Oğuz’un mezarı da tıpkı diğer kalp doktorunda olduğu gibi açılmıştır ve ikisinin de kalbi cinayeti işleyen kişi ya da kişiler tarafından çıkarılmıştır. Ceren, cinayetleri işleyen ve mezarları açıp cansız bedenlerden kalpleri alan suçluyu bulabilecek midir? 

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Sultan Nil Turan 

Senarist: Sultan Nil Turan 

Oyuncular: Soydan Soydaş, Suavi Eren, Tayfun Sav, Bilge Yalçınkaya, Recep Aydın, Sevgi Turan 

Yapım: Türkiye  

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