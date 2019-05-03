Hafta bitmeden

ANADOLU DÜŞLERİ

Armoni Sanat Galerisi, İSTANBUL ART212 Sanat Galerisi, Yalçın Gökçebağ’ın Anadolu Düşleri adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Köy yaşamını, Anadolu’yu, oradaki dayanışmayı, paylaşımı ve üretimi resimlerine aktaran Gökçebağ, sanatını doğadan bir senfoni olarak yorumluyor. Artık yavaş yavaş kaybolmakta olan Anadolu kır ve köy yaşamını betimlediği 13 eserden oluşan son dönem çalışmalarının yer aldığı sergiyi 15 Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Yayınlarıyla Dede Korkut mirasının yaşatılmasına katkıda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, bu vesileyle bugün “Dede Korkut Sempozyumu” düzenliyor. 10.00’da Loca’da yapılacak olan sempozyuma; Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özgünel, Süleyman Şenel ve Ergün Veren konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumun başkanlığını ise M. Sabri Koz yapacak.

ANI DEĞİL BÜTÜNÜ YAKALAMAK LAZIM

Eserleriyle Türk kültürüne çağdaş yorum getiren Emire Konuk Közberi’nin “Şimdi ve Sonsuzluk” isimli sergisi, MÜSİAD Sanat Galeri’de ziyarete açıldı. Sanatçı Emire Konuk Közberi, eserlerinde zaman ve mekandaki sonsuzluğa ve insan zihninin kavramsal ve duygusal algılama biçimlerini anlatmaya çalıştığını aktararak sergi ile ilgili şunları aktardı: “Hayatı bölük bölük yaşıyoruz, anda yaşıyoruz ama bunun bütünle bağlantısını çoğu zaman kaybediyoruz. Bütünle olan bağlantıyı yakaladığımız zaman farkındalık oluyor ve kendimizi yaşamaya başlıyoruz. Buna dikkat çekmek istedim.” Soyut, felsefi ve kavramsal derinliği olan eserlerin yer aldığı sergiyi, 11 Mayıs’a kadar görülebilirsiniz.

“GELECEK TURİZMDE” YENİ PROJELERİNİ BEKLİYOR Türkiye’nin yerel değerleri turizme kazandırmayı amaçlayan ‘Gelecek Turizmde’, yeni projelerini arıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yürütülen proje, sürdürülebilir turizm fikirlerini Türkiye’nin başarı hikâyelerine dönüştürüyor. Bölgelerinin doğa, kültür, tarih ve ürün çeşitliliğini turizme kazandırmak ve geleceğe aktarmak için yenilikçi fikirleri olanlar 14 Haziran’a kadar bilgi@gelecekturizmde.com adresine başvurularını gönderebilir.

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