Hafta bitmeden

SONSUZ KÖKLER

Geleneksel hat sanatını çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan usta sanatçı Sami Savatlı’nın Sonsuz Kökler’ sergisi Üsküdar Nev Mekan Galeri’de açıldı. Doğu ile Batı’yı, klasik ile moderni harmanlayan Sami Savatlı, “Tezhip, minyatür, hat gibi geleneksel sanatların hepsinden ilham alıyorum ancak aslında tamamen çağdaş sanat ya da modern resim yapar gibi fırça ve mürekkeple yapıyorum. Hat sanatının çağdaş bir yorumu diyebiliriz. Serginin adı “Sonsuz Kökler’’ de buradan geliyor. Kök dediğimiz aslında bizim geleneksel sanatlarımız, benim referans noktam.’’ diye konuştu. Sanatçının 60 eserinin yer aldığı “Sonsuz Kökler” kaligrafik resim sergisi, 9 Haziran’a kadar Nev Mekan Galeri’de görülebilir.

GORİL, SON KEZ AKBANK SANAT’TA Türkiye’de binlerce çocuğa tiyatronun sihirli kapılarını açan Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere’de halk oylaması ile “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesine seçilen Goril’in tiyatro uyarlamasını Mayıs ayında izleyiciyle buluşturuyor. Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat işbirliği hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski’nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vaad ediyor. Oyun, Mehmet Ergen’in çevirisi ve Lerzan Pamir’in yardımcı yönetmenliği ile sahneleniyor. Goril, bugün, 18 ve 25 Mayıs’ta 11.30’da sahnelenecek. PSM CAZ FESTİVALİ’NDE AKUA NARU RÜZGARI Modern hip hop’un zirvedeki isimlerinden Akua Naru, PSM Caz Festivali kapsamında İstanbullu dinleyicileriyle buluşuyor. Geçmişin Afro-Amerikan kahramanlarından güç alan enerjisini canlı performanslarında altı kişilik orkestrası eşliğinde sahne alan Akua Naru, ilk kez İstanbulluların karşısında olacak. Bugüne kadar afrobeat efsanesi Tony Allen ve hip hop’un altın döneminin temsilcilerinden Lords of the Underground gibi pek çok ilham verici isimle aynı sahneyi paylaşan Akua Naru, bugün 22.00’da %100 Studio’da olacak. BAĞCILAR’DA PANEL Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkanı (UMAD) Abdulvahap Ekinci, 16 Mayıs Perşembe günü Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği özel Ramazan etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda olacak. Kanal 24 muhabiri Yavuz Oymak da program kapsamında misafir muhabir olarak yer alacak. EYÜPSULTAN’DA TEKNE ORUCU Anadolu’da eski ve köklü bir gelenek olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan “Tekne Orucu” Eyüpsultan’da yaşatılmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, sahura kalkan ve öğlene kadar bir şey yemeyen çocuklar, öğlen ezanıyla birlikte oruçlarını açıyor. Etkinlik her gün 12.00’da 4 ila 8 yaş arası çocukların katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleşiyor. ESENLER’DE RAMAZAN SOHBETLERİ Payitaht Abdülhamid dizi oyuncularının katılacağı, Ramazan Sohbetleri yarın 23.05’te Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek. ANNELERDEN ÇOCUKLARINA MASALLAR Lena&Mama adlı yayınevinin başlattığı “Annelerden Masallar” isimli projenin ilk kitapları mayıs ayında çocuklarla buluşuyor. Proje kapsamında annelerin çocukları için yazdıkları masal, öykü ve romanlar arasından psikolog, pedagog, öğretmen gibi uzmanlar tarafından seçilen eserler kitaplaşıyor. Projenin ilk yılında Deniz Akalın’ın “Kahraman Prensesler - Büyük Hesaplaşma” adlı çocuk romanı ile Pınar Kilimci’nin yazdığı “Tek Kanatlı Baykuş Tayga” adlı masal kitabı raflarda yerini alacak. Projeye başvurular devam ediyor.

VİZYONDAKİLER

YUVA