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Hafta bitmeden

Ajanda da bu hafta.

  • MERVE YILMAZ ORUÇ
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SONSUZ KÖKLER 

Geleneksel hat sanatını çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayan usta sanatçı Sami Savatlı’nın Sonsuz Kökler’ sergisi Üsküdar Nev Mekan Galeri’de açıldı. Doğu ile Batı’yı, klasik ile moderni harmanlayan Sami Savatlı, “Tezhip, minyatür, hat gibi geleneksel sanatların hepsinden ilham alıyorum ancak aslında tamamen çağdaş sanat ya da modern resim yapar gibi fırça ve mürekkeple yapıyorum. Hat sanatının çağdaş bir yorumu diyebiliriz. Serginin adı “Sonsuz Kökler’’ de buradan geliyor. Kök dediğimiz aslında bizim geleneksel sanatlarımız, benim referans noktam.’’ diye konuştu. Sanatçının 60 eserinin yer aldığı “Sonsuz Kökler” kaligrafik resim sergisi, 9 Haziran’a kadar Nev Mekan Galeri’de görülebilir. 

GORİL, SON KEZ AKBANK SANAT’TA  

Türkiye’de binlerce çocuğa tiyatronun sihirli kapılarını açan Akbank Çocuk Tiyatrosu, İngiltere’de halk oylaması ile “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesine seçilen Goril’in tiyatro uyarlamasını Mayıs ayında izleyiciyle buluşturuyor. Dünyanın en önemli çocuk tiyatrolarından Polka Theatre ve Akbank Sanat işbirliği hayata geçirilen oyun, ünlü kukla ustası Roman Stefanski’nin başarılı rejisiyle çocuklara eğlenceli saatler vaad ediyor. Oyun, Mehmet Ergen’in çevirisi ve Lerzan Pamir’in yardımcı yönetmenliği ile sahneleniyor. Goril, bugün, 18 ve 25 Mayıs’ta 11.30’da sahnelenecek. 

PSM CAZ FESTİVALİ’NDE AKUA NARU RÜZGARI 

Modern hip hop’un zirvedeki isimlerinden Akua Naru, PSM Caz Festivali kapsamında İstanbullu dinleyicileriyle buluşuyor. Geçmişin Afro-Amerikan kahramanlarından güç alan enerjisini canlı performanslarında altı kişilik orkestrası eşliğinde sahne alan Akua Naru, ilk kez İstanbulluların karşısında olacak. Bugüne kadar afrobeat efsanesi Tony Allen ve hip hop’un altın döneminin temsilcilerinden Lords of the Underground gibi pek çok ilham verici isimle aynı sahneyi paylaşan Akua Naru, bugün 22.00’da %100 Studio’da olacak. 

BAĞCILAR’DA PANEL  

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Başkanı (UMAD) Abdulvahap Ekinci, 16 Mayıs Perşembe günü Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği özel Ramazan etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda olacak. Kanal 24 muhabiri Yavuz Oymak da program kapsamında misafir muhabir olarak yer alacak. 

EYÜPSULTAN’DA TEKNE ORUCU

Anadolu’da eski ve köklü bir gelenek olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan “Tekne Orucu” Eyüpsultan’da yaşatılmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği etkinlikte, sahura kalkan ve öğlene kadar bir şey yemeyen çocuklar, öğlen ezanıyla birlikte oruçlarını açıyor. Etkinlik her gün 12.00’da 4 ila 8 yaş arası çocukların katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde gerçekleşiyor.

ESENLER’DE RAMAZAN SOHBETLERİ 

Payitaht Abdülhamid dizi oyuncularının katılacağı, Ramazan Sohbetleri yarın 23.05’te Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek. 

ANNELERDEN ÇOCUKLARINA MASALLAR

Lena&Mama adlı yayınevinin başlattığı “Annelerden Masallar” isimli projenin ilk kitapları mayıs ayında çocuklarla buluşuyor. Proje kapsamında annelerin çocukları için yazdıkları masal, öykü ve romanlar arasından psikolog, pedagog, öğretmen gibi uzmanlar tarafından seçilen eserler kitaplaşıyor. Projenin ilk yılında Deniz Akalın’ın “Kahraman Prensesler - Büyük Hesaplaşma” adlı çocuk romanı ile Pınar Kilimci’nin yazdığı “Tek Kanatlı Baykuş Tayga” adlı masal kitabı raflarda yerini alacak. Projeye başvurular devam ediyor. 

VİZYONDAKİLER

YUVA

Yuva, şehir hayatını terk ederek ormanda yaşamaya başlayan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Ormanda kendisine münzevi bir hayat kuran adam şehre geri getirilmeye çalışılır. Bu süreç adamın hayatını sorgulamasına ve evrendeki yerini arayışına neden olur. Filmin yönetmenliğini dünya prömiyerini 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapan ve katıldığı birçok festivalden ödülle dönen Körfez filminin de yönetmen koltuğunda oturan Emre Yeksan üstleniyor. 75. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak olan Yuva’nın çekimleri İğneada’da gerçekleşti. 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Emre Yeksan Senarist: Emre Yeksan 

Oyuncular: Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel, Okan Bozkuş, Ömer Taşlı, Ahmet Melih Yılmaz

Yapım: Türkiye 

POKÉMON DEDEKTİF PİKACHU 

Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 yaşındaki oğlu Tim babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. Bu araştırmada Tim’e babasının eski Pokémon ortağı Dedektif Pikachu yardım eder. Pikachu esprili ve sevimli olduğu kadar iyi bir dedektiftir. Eşsiz bir şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini fark eden Tim ve Pikachu bu karmaşık sırrı çözmek için heyecan verici bir macerada güçlerini birleştirir. İnsanların ve Pokémonların birlikte yaşadığı Ryme Şehri’nin neon ışıklı sokaklarında ipuçları arayan ikili maceraları sırasında türlü türlü Pokémonlarla karşılaşır ve bu huzurlu hayatı yok edebilecek ve tüm Pokémon evrenini tehdit eden şoke edici bir komployu açığa çıkarır.

FİLMİN KÜNYESİ 

Yönetmen: Rob Letterman 

Senarist: Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman, Derek Connolly 

Oyuncular: Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Bill Nighy 

Yapım: ABD, Japonya 

JOHN WİCK: CHAPTER 3- PARABELLUM 

John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel’de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John’a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John’un New York City’den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir... 

FİLMİN KÜNYESİ

Yönetmen: Chad Stahelski Senarist: Derek Kolstad, Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, Ian McShane

Yapım: ABD 

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

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