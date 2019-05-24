Hafta bitmeden

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, “Sezon Sonu Konseri” ile yarın İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, Bekir Ünlüater ile birlikte müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. Konser, 11.30’da başlayacak.

İBB’DEN RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

İBB’nin Ramazan etkinlikleri Maltepe ve Yenikapı sahilleri ile Sultanahmet Meydanı’nda devam ediyor. Bu haftaki programlardan bazıları şöyle: Yenikapı: Bugün Alper Kış,yarın Uğur Işılak, 27 Mayıs’ta Dursun Ali Erzincanlı, 29 Mayıs’ta Senai Demirci ile Sufi Mehter, 30 Mayıs’ta Grup Sezgiler 23.15’te sahnede olacak.

Maltepe: Bugün Ahmet Özhan, yarın Eşref Ziya Terzi, 27 Mayıs’ta Grup Tillo, 28 Mayıs Orhan Çakmak, 29 Mayıs Sufi Mehter, 30 Mayıs Aykut Kuşkaya 23.15’te sahnede olacak. Ayrıca 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı da Sultanahmet Meydanı’nda 31 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.