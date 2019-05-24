Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta
- MERVE YILMAZ ORUÇ
AYHAN SİCİMOĞLU İLE EĞLENMEYE HAZIR MISINIZ?
PSM Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Pop, funk ve Latin müziğini özgün bir şekilde yorumlayan usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleştirilen Vestel Gururla Yerli konserleri kapsamında 29 Mayıs’da Zorlu PSM’ye konuk oluyor. Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 20.00’da %100 Studio’da sahnede olacak.
KEDİLER SOKAĞI MÜZİKALİ
Kediler Sokağı’nda sokağı paylaşmayan kedilerin anlaşmazlığı sürüp giderken bir gece Pamuk sahipleri tarafından sokağa bırakılır. Pamuk ve Boncuk mutlu kedicikler ülkesini bulmaya karar verir. Pamuk ve Boncuk mutlu kedicikler ülkesini bulabilecek mi? Kediler Sokağı Müzikali, Sanataşehir’de 29 Mayıs Çarşamba günü 14.00’da sahnelenecek.
DIADERMINE, YENİ SERİSİ EXPERT ACTIVE GLOW’U TANITTI
Henkel’in yenilikçi cilt bakım markası Diadermine, Expert Active Glow serisini, gerçekleştirdiği bir organizasyon ile tanıttı. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın konuşması ile başlayan lansmanda, Cilt Bakım Kategori Marka Müdürü Hande Özusta yaptığı sunumla Diadermine markasının cilt bakım pazarına farklılık getiren yeni serisi Expert Active Glow ile ilgili detayları paylaştı.Expert Active Glow serisi; sıkılaştırıcı gündüz kremi, yenileyici gece kremi ve aydınlatıcı serum olmak üzere 3 üründen oluşuyor.
AKBANK SANAT’TAN ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYELER
Akbank Sanat, minikleri sanat yapmaya davet ediyor.
Bugün; 11.00-12.30 arası Rengarenk Kupalar, 13.00-14.30’da Kendi Çantamı Tasarlıyorum, 15.30-16.30 saatlerinde Kandinsky Renk Dilimleri ve 17.00-18.00’da ise Bir Tabak Mondrian atölyeri düzenlenecek. Atölyeler; 6-12 yaş arası çocuklar için.
CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU CRR’DE
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, “Sezon Sonu Konseri” ile yarın İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak. Şef Mehmet Güntekin yönetimindeki koro, Bekir Ünlüater ile birlikte müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. Konser, 11.30’da başlayacak.
İBB’DEN RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
İBB’nin Ramazan etkinlikleri Maltepe ve Yenikapı sahilleri ile Sultanahmet Meydanı’nda devam ediyor. Bu haftaki programlardan bazıları şöyle: Yenikapı: Bugün Alper Kış,yarın Uğur Işılak, 27 Mayıs’ta Dursun Ali Erzincanlı, 29 Mayıs’ta Senai Demirci ile Sufi Mehter, 30 Mayıs’ta Grup Sezgiler 23.15’te sahnede olacak.
Maltepe: Bugün Ahmet Özhan, yarın Eşref Ziya Terzi, 27 Mayıs’ta Grup Tillo, 28 Mayıs Orhan Çakmak, 29 Mayıs Sufi Mehter, 30 Mayıs Aykut Kuşkaya 23.15’te sahnede olacak. Ayrıca 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı da Sultanahmet Meydanı’nda 31 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
DÜNYACA ÜNLÜ HAFIZLAR EYÜPSULTAN’DA
İstanbul’un gözbebeği Eyüpsultan, Ramazan etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü hafızları ağırlayacak. 30 Mayıs Perşembe günü Teravih sonrası Kuran’ı Kerim Tilaveti programında, Türkiye’de 1200’den fazla programda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunmuş Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien, İranlı Hafız Ahmet Abu El Kasımi, Mutasem El Asalı ve Mısırlı Memduh Cude Saad Eyüpsultan Camii’nde halka Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacak.
VİZYONDAKİLER
ALADDİN
Aladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulur. Aladdin, gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçirirken, gündüzlerini ise hırsızlığa ayırmakta. Aladdin’in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, tuhaf babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses Jasmine’dir. Aladdin’in şansı, Harikalar Mağarası’ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Aladdin’in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan’ın danışmanı Jafar’ın hem Aladdin hem de lamba için kendi planları olduğudur..
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Guy Ritchie
Senarist: John August, Guy Ritchie
Oyuncular: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari
Yapım: ABD
KARANLIK LANET
Küçük bir kasabada geçen filmde, içine giren kimsenin sağ olarak çıkmadığı ormanlık bir bölge vardır. Söylentilere göre “Şeytan’ın İni” adı verilen bu bölgede, yıllar önce vahşice katledilen genç bir kızın ruhu dolaşmaktadır. Bir gün bir arabanın bagajında gözleri kör edilmiş bir kız bulan genç kız, çocuğun hayatını bağışlar. Akıl almaz işkencelere ve istismara uğrayan bu iki genç, birbirlerine yoldaş olur. Çok geçmeden geçmişi karanlık olan bir adamın, Şeytan’ın İni’ne girmesi, acı çekmiş iki ruhun birlik olup harekete geçmesine neden olur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Justin P. Lange Senarist: Justin P. Lange
Oyuncular: Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson, Dan Beirne
Yapım: Avusturya
ACEMİ KAŞİFLER: GÖREVİMİZ KOCAAYAK
Genç ve acemi bir dedektifin yolu yanlışlıkla yerel bir üniversitede çalışan antropoloji hocasıyla kesişir. Hayırsever birinin desteklediği Nelly ile obsesif Simon kendilerini kanıtlamak için bir maceraya atılır. Simon bir kaşifin eski günlüğünü rehber alarak efsanevi bir yaratığın inine doğru ilerler. Nelly, bilgeliği ile onu bir dizi tehlikeden kurtarmaya çalışacaktır. Bakalım başarılı olacaklar mı?
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Pierre Gréco, Nancy Florence Savard
Senarist: André Morency, Pierre Gréco
Yapım: Kanada
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