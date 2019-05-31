Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
“BEN ÖDÜYORUM”
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği “Nöbetçi Tiyatro” projesi kapsamında sahnelenen Ben Ödüyorum adlı oyun, bugün 18.00’de Ankara Küçük Tiyatro Sahnesi’nde sergilenecek. Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği Ben Ödüyorum, para vererek oluşturulan kurmaca yaşamla yüzleşmenin hüzünlü ve neşeli halleri ile “insan mutlu olabilir mi?” sorusunu sorduruyor.
MAVİ İLE SANATIN HER HALİ
Geleneksel Sanatlar Akademisi’nin usta ve öğrencilerinin hazırladığı Mavi adlı sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Kadim sanat kültürünün rengi olan Mavi, çeşitli dönemlerde çeşitli uygarlıklarda farklı inanışlar çerçevesinde ana renk olarak sanat alanında kullanılmış. Mavi adlı sergide, temel sanat eğitimi; ebru, desen tasarımı, güzel sanatlara hazırlık, hat, cilt, bilimsel bitki resmi, tezhip, sanat tarihi, minyatür, ince kağıt oymacılığı, çini, kaligrafi branşlarında eğitim gören öğrencilerin ürettikleri eserlerde yeni tasarımlar ve yeni yaklaşımlar dikkat çekiyor. Sergiyi, 30 Haziran’a kadar ziyaret edebilirsiniz…
DİABLO SWİNG ORCHESTRA İLE CAZ
Eski usul swing ve caz geleneklerini rock ve heavy metal’in enerjisiyle aynı sahneye taşıyan özgün grup Diablo Swing Orchestra, PSM Caz Festivali’nin kapanış performansında bugün %100 Studio’da sahnede olacak. 2003’te kurulan İsveçli avangart metal grubu, sürprizlerle dolu performansıyla 22.30’da müzikseverlerle buluşacak.
CANIM KARDEŞİM MÜZİKALİ 2
Canım Kardeşim Müzikali 2, çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. “Galip bey ve eşi Lale hanım kızları Mine ve Müge’nin eğlenmek güzel zaman geçirmek için sadece bilgisayara mahkum olduklarını görünce çok üzülürler. Kendi çocukluk yıllarına geri dönüp geçmişten günümüze kadar gelen unutulmaz sanatçıları taklit ederek anlatırlar.” Müzikal, 8 Haziran’da 13.00’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
SAHNEDE İLYAS YALÇINTAŞ
Türk pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, 6 Haziran Perşembe günü Beyrut Performans sahnesine konuk oluyor. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, 22.30’da sahnede olacak. Yerinizi ayırtmayı unutmayın…
RAMAZAN COŞKUSU DEVAM EDİYOR
Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayının gelmesiyle her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri, çocuklar için düzenlenecek atölye çalışmaları ve daha pek çok etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonlarında ziyaretçileri için zengin bir program hazırlayan Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocukların el becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, Karagöz ile Hacivat Gölge oyunu, Canlı Karagöz ile Hacivat mini tiyatro oyunu, Sihirbaz Show, Bubble Show etkinlikleriyle çocukların ve ailelerin eğlenceli vakit geçirme imkanı tanıyor.
ÇOCUKLARA RAMAZAN VE BAYRAM EĞLENCESİ
Çocuklara özlenen Ramazan adetlerini sunan Çocuklar Ülkesi KidZania, özel bir program hazırladı. Ramazan ayı boyunca ebeveynler 10 aktiviteye çocukları ile birlikte katılabilecek. Bugün ve yarın 10.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olan KidZania İstanbul; Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13.00’da, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında çocuklara ve ebeveynlerine unutulmaz anlar yaşatacak.
VİZYONDAKİLER
GÜVERCİN HIRSIZLARI
Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir delikanlının hikâyesini anlatıyor. Mahmut, yaşlı babası ile Yozgat’ın bir ilçesinde yaşamaktadır. Bu ilçede herkesin tek uğraşı güvercinlerdir. Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Geceleri arkadaşları ile birlikte güvercin çalan Mahmut’un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercinin kaçması Mahmut’un hayatını beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısında bulur. Evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Osman Doğan
Senarist: Samet Doğan, Osman Doğan
Oyuncular: Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Gökhan Yıkılkan, Kutay Sandıkçı
Yapım: Türkiye
GODZİLLA II: CANAVARLAR KRALI
2014 yapımı Godzilla’nın devam filmi niteliğinde olan Godzilla: King of Monsters’in yönetmen koltuğunda Michael Dougherty oturuyor. Filmde devasa büyüklükteki canavarlar Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı olan Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler. Antik çağlara ait ve sadece birer mit oldukları sanılan bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanlığın varlığını tehlikeye sokarlar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Michael Dougherty
Senarist: Max Borenstein, Zach Shields
Oyuncular: Millie Bobby Brown, Sally Hawkins, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Anthony Ramos
Yapım: ABD
YARAMAZLAR TAKIMI: ZAMAN YOLCULARI
Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları, zamanda yolculuk eden Krash ve arkadaşlarının başına gelenleri konu ediyor. Krash, arkadaşı Barry için unutulmaz bir doğum günün partisi hazırlamaya karar verir ve heyecan verici zamanda yolculuk deneyimleri organize eden DejaVu Ajansı ile iletişime geçer. Ajans, konuklarının zamanda yolculuk yaparak görmeyi istedikleri herhangi bir tarihi döneme gitmelerini sağlamaktadır. Krash ve arkadaşları ajans ile anlaşmayı yapar. Ancak yolculuk başladığında, ekibin kurallara doğru uymaması yüzünden büyük bir kaza meydana gelir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Denis Chernov
Senarist: Dmitriy Yakovenko, Denis Chernov
Yapım: Rusya
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.