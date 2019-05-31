Hafta bitmeden

RAMAZAN COŞKUSU DEVAM EDİYOR

Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan ayının gelmesiyle her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri, çocuklar için düzenlenecek atölye çalışmaları ve daha pek çok etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonlarında ziyaretçileri için zengin bir program hazırlayan Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, çocukların el becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, Karagöz ile Hacivat Gölge oyunu, Canlı Karagöz ile Hacivat mini tiyatro oyunu, Sihirbaz Show, Bubble Show etkinlikleriyle çocukların ve ailelerin eğlenceli vakit geçirme imkanı tanıyor.

ÇOCUKLARA RAMAZAN VE BAYRAM EĞLENCESİ

Çocuklara özlenen Ramazan adetlerini sunan Çocuklar Ülkesi KidZania, özel bir program hazırladı. Ramazan ayı boyunca ebeveynler 10 aktiviteye çocukları ile birlikte katılabilecek. Bugün ve yarın 10.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olan KidZania İstanbul; Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13.00’da, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında çocuklara ve ebeveynlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

VİZYONDAKİLER

GÜVERCİN HIRSIZLARI

Güvercin Hırsızları, çaldığı güvercinler ile arkadaşının hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir delikanlının hikâyesini anlatıyor. Mahmut, yaşlı babası ile Yozgat’ın bir ilçesinde yaşamaktadır. Bu ilçede herkesin tek uğraşı güvercinlerdir. Güvercinlerin güzelliği ve yetenekleri ile ilgilenen ahali, onları neredeyse bir araba fiyatına satmaya başlar. Geceleri arkadaşları ile birlikte güvercin çalan Mahmut’un en büyük hayali en iyi güvercinlere sahip olmaktır. Bir gün bir güvercinin kaçması Mahmut’un hayatını beklenmedik bir şekilde değiştirir. Mahmut, güvercinini bir evin çatısında bulur. Evin 8 yaşındaki oğlu İsmail ile tanışan Mahmut, artık güvercinleri yeni arkadaşının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalar.