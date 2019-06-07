Hafta bitmeden

OSMAN HAMDİ BEY’İN DÜNYASINA YOLCULUK

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk resminin en çok tanınan eserlerinden biri olan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bir sanal gerçeklik projesiyle canlandırıyor. Arşiv ve koleksiyonlarından derlenen bilgi ve belgelerle zenginleştirilen VR uygulamasında, izleyiciler sanatçının çalışma odasını ziyaret edebiliyor, özel eşyalarından dönemin müziklerine, birçok önemli unsurla buluşabiliyor. Uygulamayı hafta içi 11.00 – 14.00 ve 16.00 – 19.00, Cuma günleri 11.00 – 14.00 ve 17.00 – 21.00, hafta sonları ise saat 11.00 – 17.00 arasında deneyimleyebilirsiniz.

UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliği ile bu yıl 5. si düzenlenen Açıkhava Film Festivali 12 Haziran – 15 Eylül arası sinemaseverleri benzersiz filmlerle buluşturacak. Doğayla iç içe ortamıyla şehre nefes aldıran UNIQ İstanbul, gelenekselleşen Açıkhava Film Festivali’ni 12 Haziran akşamı Freddie Mercury’nin hayatını konu alan ve 4 dalda Oscar ödüllü Bohemian Rhapsody filmiyle görkemli bir şekilde başlatıyor. Her geçen yıl daha büyük beğeni kazanan festival ile binlerce sinema tutkununu ağırlayan UNIQ İstanbul, Başka Sinema iş birliğiyle bu yıl da sanatseverlere 50’si uzun metraj, 10’u kısa metraj olmakta üzere, 60 yapım ile dopdolu bir program sunuyor. Biletlere www.biletix.com adresinden, festival programıyla ilgili tüm detaylara da www.uniqistanbul.com adresinden ulaşılabiliyor.

‘YARINDAN SONRA’

Trump Art Gallery, dünya geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve ekolojik duyarlılığa dikkat çekmek için 17 sanatçının buluştuğu ‘Yarından Sonra’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, iklim ve küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak için birey ve toplumsal olarak yapılan davranışların doğurduğu etkiler hakkında insanları bilinçlendirmeyi hedefliyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergiyi, 30 Haziran’a kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edebilirsiniz.

İSTANBUL’A YAZ FESTİVALLE GELİYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 47. kez düzenlenecek olan İstanbul Müzik Festivali, Barok müziğin devlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konserle müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikayeleri Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı temasıyla sahnelere taşıyacak. Festivalin açılış konserinde 11 Haziran Salı günü şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede olacak. Konserin açılış solisti ise 17. Uluslararası Fryderyk Chopin Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü alan 1994 doğumlu piyanist Seong-Jin Cho olacak. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konser, 20.00’da başlayacak. Festival 12 Haziran Çarşamba günü Aya İrini Müzesi’nde gerçekleşecek Vokal Barok Hazineler: Back, Vivaldi, Handel programı ile devam edecek. 13 Haziran Perşembe günü Piyanonun 4 Silahşörü, Kadıköy Süreyya Operası’nda olacak. Haftanın son konserinde ise 14 Haziran Cuma günü şef Florian Helgath yöntemindeki Berlin Rias Oda Korosu ile Ufuk & Bahar Dördüncü piyano ikilisi, 20.00’da Kadıköy Süreyya Operası’nda sahne alacak.