Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
89’luk diva Omara Portuondo ile Latin müziği akşamı
Latin müziğininin yarım asırlık efsane grubu Buena Vista Social Club’in Divası ,hayatı bir filmden farksız olan, sanat hayatına sayısız Grammy ve daha nice ödülü sığdıran, Latin müziğine adını altın harflerle yazdıran, eşsiz ses Omara Portuondo milyonlarca seyircisine yaşattığı ölümsüz anları sizlerle de paylaşmaya geliyor. Latin diva, bugün 21.00’da Life Park’ta olacak.
Sanata yansıyan en ağır sürgün
Trump Art Gallery; göç konusunda 28 sanatçının ürettiği eserlerden oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ülkeler arası göçün yanı sıra ruhsal göçün de yansıtıldığı sergide sanatçılar, insanın göç etme güdüsü üzerinden birbirinden çarpıcı eserler ortaya koyuyor. Göç olgusu ve göçmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken sergi, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan göçmenlerin değişen hayatlarının bireyin kimliğinde nasıl kalıcı etkiler bıraktığına işaret ediyor. Bu etkileyici sergiyi, 31 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
Milli değerimiz yoğurt
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde Yoğurt Konferansı’na ev sahipliği yapacak. İlk kez ülkemizde Gastronomi Turizmi Derneği ile gündeme gelen Yoğurt Konferansı; yaklaşık 10 ülkeden katılımcılar ile dünyada yoğurt konusunu masaya yatıracak. “Özellikle sanayi tipi yoğurt mu? Evde üretilen yoğurt mu? Yoğurt ile yenen Türk Yemekleri neler? Yoğurdun sağlığımıza etkileri? Yunan yoğurdu var mıdır?” gibi ilginç konu başlıklarını ele alacak. 12 üniversitenin akademik katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte eğlenceli workshoplar da gerçekleşecek.
Buray ilk kez Açıkhava'da
Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray, yarın Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne konuk oluyor. “Sen Sevda Mısın, İstersen, Aşk Mı Lazım, Kabahat Bende” gibi şarkılarıyla büyük beğeni kazanan Buray, 21.00’da sevenleriyle buluşuyor. Kıpır kıpır şarkıları ve yüksek enerjisi ile Buray, Yıldızlı Geceler konselerine renk katmaya hazırlanıyor.
Bioderma’dan Zanzibar’ın Panga Tupu köyüne su kuyusu
Bioderma, Şimdi Derneği ile “Akıllı Köy” sosyal sorumluluk projesine destek oldu. IDEA Universal’ın yardıma ihtiyaç duymayan bir Afrika oluşturma amacıyla hayata geçirdiği “Akıllı Köy” Projesi’yle Tanzanya’nın Zanzibar kentinde bulunan Panga Tupu Köyü’nde, su kuyusu açıldı. Şimdi Derneği ve dermokozmetik bir marka olan Bioderma desteğiyle açılan su kuyusu, yerel köy halkına, kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde temiz ve güvenli su kullanım imkânı sağlayacak.
İnsan kalabilme çabası
Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, uzun bir aradan sonra gelen yeni romanıyla, kıyıda köşede kalmışlara sesleniyor. İçine sığmadığı bir yaşama hapsolmuş Mehmet Ali, bir gün elbet sevdiği kadına, Ulufer’e kavuşacak, şiirlerini dergilerde yayınlatacak ve bu toprakları terk etme kudretini kendinde bulacaktır. Gitmek ve kalmak arasında dolanan Mehmet Ali, babasının ölümünün ardından, zaten acemisi olduğu bu hayata biraz daha uzaktan bakmaktadır. İstasyondan başka diyarlara kalkan trenler onun için belki de bir kurtuluş kapısıdır. Ulufer, atlar otomobillere evrilirken insan kalabilmek için çabalayan azınlığa...
Osman Hamdi Bey: Bir Osmanlı Aydını
Pera Müzesi, Küçük Kitaplar Dizisi’ne Osman Hamdi Bey’i ekledi. Kitap, Mustafa Cezar, Edhem Eldem ve Metin And başta olmak üzere çeşitli araştırmacıların çalışmalarından yararlanarak, dönem tanıklıklarıyla zenginleştirilmiş bir yaşam öyküsü sunuyor. Osmanlı yenileşme ve batılılaşma sürecinin başlıca aktörlerinden Osman Hamdi Bey’in yaşamından ve sanatından farklı ayrıntıları mercek altına alan kitap, eser incelemeleri ile birlikte, Osman Hamdi Bey’in ressam kimliği üzerine değerlendirmeler içerirken, onu sadece ünlü bir sanatçı olarak değil; müzeci, arkeolog, bürokrat, tiyatro yazarı, hatta roman kahramanı gibi az bilinen yönleriyle de tanıma yolunda bir adım atmaya çağırıyor.
VİZYONDAKİLER
Geniş Aile Komşu Kızı
Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir’in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir’in yolu bir gün bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor durumdaki Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi’den yardım ister. Zeynep, abisi Katip’in vasiyetini üzerine Nebil’le evlenmek zorundadır. Evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil’in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep’e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Cüneyt İnay
Senarist: Cüneyt İnay
Oyucunlar: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Emre Altuğ, Rojda Demirer, Mine Teber, Tolga Cambeyli
Yapım: Türkiye
Luis ve Uzaylı Dostları
12 yaşındaki Luis oldukça yalnız bir çocuktur. Birlikte zaman geçireceği hiç arkadaşı yoktur ve UFO bilimcisi babası Arnold Sunday de ona zaman ayırmamaktadır. Arnold, saplantılı bir şekilde uzayda yaşamın olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Okulda da yalnız olan Luis’in durumu okul müdürünün dikkatini çeker. Müdür Luis’in ihmal edildiğinin farkındadır ve onun yatılı okula gönderilmesi gerektiğini düşünür. Fakat bir gün Luis’in hayatı şaşırtıcı bir şekilde değişir. 3 şapşal uzaylı Mag, Nag ve Wabo dünyadaki alışveriş kanalı NubbiDubbi’de satılan masaj matını ararken Luis’in kapısına çakılırlar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack
Senarist: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein,
Yapım: Almanya, Lüksenburg, Danimarka
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam tamamen zıt iki kişidir. İkisi de sözel ya da fiziksel bir yüzleşmeden kaçmaz. Ancak bu ezeli düşmanların insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: David Leitch
Senarist: Chris Morgan
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba,
Yapım: ABD
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