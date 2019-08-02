Hafta bitmeden

İnsan kalabilme çabası

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç, uzun bir aradan sonra gelen yeni romanıyla, kıyıda köşede kalmışlara sesleniyor. İçine sığmadığı bir yaşama hapsolmuş Mehmet Ali, bir gün elbet sevdiği kadına, Ulufer’e kavuşacak, şiirlerini dergilerde yayınlatacak ve bu toprakları terk etme kudretini kendinde bulacaktır. Gitmek ve kalmak arasında dolanan Mehmet Ali, babasının ölümünün ardından, zaten acemisi olduğu bu hayata biraz daha uzaktan bakmaktadır. İstasyondan başka diyarlara kalkan trenler onun için belki de bir kurtuluş kapısıdır. Ulufer, atlar otomobillere evrilirken insan kalabilmek için çabalayan azınlığa...