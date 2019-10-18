Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Macar Ressam Baranyai’nin gözünden insan ve doğa
Macaristan’ın yaşayan en ünlü ressamlarından Levente Baranyai’nin Türkiye’de ilk kişisel sergisi, Macar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 16. İstanbul Bienali’ne paralel etkinlikler kapsamında düzenlenen sergi, güncel Antroposen tartışmaları çerçevesinde, insanın doğa üzerindeki yıkıcı etkisine “kuşbakışı” bir perspektif sunuyor. 30 yıllık sanat kariyerini dünyanın “yeni manzaraları”nı kendine has üslubuyla resmetmeye adayan Baranyai, resimlerinde uydu fotoğraflarından yola çıkarak, insanın mekanda yarattığı hasara dikkat çekiyor. Uzaktan bakıldığından uydu fotoğraflarının netlik ve nesnellik duygusunu veren tabloları, yakınlaştıkça dağılmaya ve öznelleşmeye başlıyor. Ele aldığı manzaraların yanında Baranyai, bu üslubuyla da izleyiciyi dünyayla, doğayla yeni bir ilişki kurmaya davet ediyor. Sergiyi, 10 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
İstanbul’da caz mevsimi başladı
29. Akbank Caz Festivali, 17 Ekim’de başladı. 27 Ekim’e kadar sürecek festival, 130’dan fazla sanatçının performansıyla gerçekleşecek. Festival kapsamında ayrıca 3 söyleşi ve 25 atölye çalışması hayata geçecek. Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, yepyeni ritim ve renkleri içeren zengin programı ile sanatseverlerin karşısında olacak. Günümüz cazının önde gelen en topluluklarından biri olan Mats Eilertsen Trio, bugün 19.00’da Akbank Sanat’ta dinleyicilerle buluşacak. Festivalle ilgili detaylı bilgiye; www.akbanksanat.com ve www.akbankcaz.com adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Şairlerin sesi Cristina Branco
Eleştirmenlerin “Fado’yu yaşıyor ve Fado ile nefes alıyor” şeklinde övgüyle söz ettiği Cristina Branco, İstanbul’a geliyor. Portekiz geleneksel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturup Fado’ya yeni bir kapı açan sanatçı 20 yılı aşan müzikal yolculuğunun en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla yarın 20.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak.
Taş Plak Akşamları
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı Taş Plak Akşamları programı müzikseverleri geçmişe götürecek. M. Emre Yapraklı ve Meltem Zengin’in sunup yönettiği Taş Plak Akşamları’nda 24 Ekim Perşembe günü Klasik Türk Müziği’nin üstadı Münir Nurettin Selçuk’un eserleri taş plaktan dinlenip, müzik hayatına dair söyleşi gerçekleşecek. Program, 19.30’da başlayacak.
Dede Korkut konuşulacak
Türk Edebiyatı Vakfı’nın Çarşamba Sohbetleri devam ediyor. Vakfın, 23 Ekim Çarşamba günkü konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz olacak. Emeksiz, 17.00’da “Dede Korkut’un Bize Bıraktığı Miras” başlıklı bir konferans verecek.
Van Gogh’un hikâyesi sahnede
Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh tiyatro oyunu yeniden sahnede. Van Gogh’un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz? Hakan Gerçek’in rol aldığı Van Gogh’un portresini sahneye taşıyan oyun, 24 Ekim Perşembe günü Profilo Kültür merkezi Büyük Salon’da 20.30’da başlayacak.
VİZYONDAKİLER
MALEFİZ: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ
Yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hâlâ insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir. Aurora’nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı’nda kutlanır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları da beraberinde getirir. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşer. Sadakatlerini test eden bu durum, ikisinin gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Joachim Ronnig
Senarist: Linda Woolverton, Noah Harpster, Micah Fitzerman-Blue
Oyuncular: Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson, Teresa Mahoney
Yapım: ABD
VİKİNG KUŞATMASI
Viking Kuşatması, kadınlardan oluşan bir çete ile kaçak bir Viking grubu arasındaki mücadeleyi konu ediyor. Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz kesişlerle dolu bir manastırı yoketmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Jack Burton
Senarist: Philip Dyas, Alastar Kirton
Oyuncular: Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom, Adam McNab
Yapım: İngiltere
EN UZUN GECE
Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyunu. Hukuk mu adalet mi sorusuna yanıt arayan En Uzun Gece’de iyiler kazanıp, kötüler kaybedecek mi? Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Orhan Kılıç’ın baş komiser Murat karakterine hayat vereceği film, iyi ve kötünün savaşında doğru kalabilmeyi gösterecek.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Orhan Kılıç
Senarist: Orhan Kılıç
Oyuncular: Orhan Kılıç, Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan
Yapım: Türkiye
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