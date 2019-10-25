Hafta bitmeden

2019’un ödüllü fotoğrafları ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı’nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019’da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda ziyaretçilerini bekliyor. Geçen yılın önemli olaylarını içeren ödüllü fotoğrafları 25 Kasım’a kadar görülebilecek. Sergide, Filistin’de çekilen ve teknolojinin hayatın içerisindeki yerini gösteren “Yılın Fotoğrafı” ödülünün sahibi “İsrail-ABD-Filistin Çatışması” adlı eserin yanı sıra haber, spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar da yer alıyor. Ayrıca ödüllü fotoğraflar, 31 Ekim’den itibaren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında da bir ay süre ile sergilenecek.

Operada Manon’un aşk hikayesi var

New York Metropolitan Opera, Akmerkez CinemaPink’te İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Besteci Jules Massenet’in ölümsüz eseri ‘Manon’un aşk hikayesi bugün 19.55’te sahnelecek. Opera komedisi, özenti bir genç kız olan Manon’un ilk kez tek başına seyahati ile başlar. Paris’e kuzenini görmeye gelen Mamon’un Chevalier Des Greiux ile birbirlerine aşık olması ile devam eden opera, canlı performans ile sanatseverlerin karşısında olacak.

Bir mülteci hikayesi: Can Yeleği

“Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü.” Can Yeleği, 30 Ekim Çarşamba günü Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde 20.30’da seyirci karşısında olacak.

Gülmek çocuklara iyi gelir

Colgate ve Watsons, Gülmek İyileştirir Derneği’nin “Hijyenik Oyun Merkezi” projelerine destek veriyor. Hijyenik Oyun Merkezleri, 3-10 yaş aralığında ciddi hastalıklar sebebi ile tedavi gören ve bağışıklığı baskı altında olan çocukların hijyen kaygısı olmaksızın, oyun oynamalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlıyor.