Hafta bitmeden
Ajanda da bu hafta.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
2019’un ödüllü fotoğrafları ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı’nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019’da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda ziyaretçilerini bekliyor. Geçen yılın önemli olaylarını içeren ödüllü fotoğrafları 25 Kasım’a kadar görülebilecek. Sergide, Filistin’de çekilen ve teknolojinin hayatın içerisindeki yerini gösteren “Yılın Fotoğrafı” ödülünün sahibi “İsrail-ABD-Filistin Çatışması” adlı eserin yanı sıra haber, spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar da yer alıyor. Ayrıca ödüllü fotoğraflar, 31 Ekim’den itibaren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında da bir ay süre ile sergilenecek.
Operada Manon’un aşk hikayesi var
New York Metropolitan Opera, Akmerkez CinemaPink’te İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Besteci Jules Massenet’in ölümsüz eseri ‘Manon’un aşk hikayesi bugün 19.55’te sahnelecek. Opera komedisi, özenti bir genç kız olan Manon’un ilk kez tek başına seyahati ile başlar. Paris’e kuzenini görmeye gelen Mamon’un Chevalier Des Greiux ile birbirlerine aşık olması ile devam eden opera, canlı performans ile sanatseverlerin karşısında olacak.
Bir mülteci hikayesi: Can Yeleği
“Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü.” Can Yeleği, 30 Ekim Çarşamba günü Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde 20.30’da seyirci karşısında olacak.
Gülmek çocuklara iyi gelir
Colgate ve Watsons, Gülmek İyileştirir Derneği’nin “Hijyenik Oyun Merkezi” projelerine destek veriyor. Hijyenik Oyun Merkezleri, 3-10 yaş aralığında ciddi hastalıklar sebebi ile tedavi gören ve bağışıklığı baskı altında olan çocukların hijyen kaygısı olmaksızın, oyun oynamalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlıyor.
Uğurlu’dan 29 Ekim konseri
Tepe Nautilus, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yarın dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun piyano resitali ile başlıyor. Kutlamalar, 29 Ekim günü Cumhuriyet Bandosu’nun özel gösterimi ve Türk bayrağı dağıtımı ile devam edecek. Piyanist Tuluyhan Uğurlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri” isimli piyano resitali ile yarın 15.00’da İstanbullu sanatseverlere bir müzik ziyafeti sunacak.
Kasım’da Salon bir başka
Salon, kasım ayında müziğin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor. Kasım ayının ilk konuğu 1 Kasım’da Anadolu referanslı melodileri, elektronik beat’leriyle Lalalar olacak. İsviçreli müzisyen ve oyuncu Thomas Kuratli‘nin katmanlı elektronik müzik projesi Pyrit 2 Kasım’da Salon’a konuk olacak. Müzikseverlere sofistike bir indie pop bayramı yaşatan Ekvadorlu şarkıcı Helado Negro ise 3 Kasım’da Salon’da olacak.
Bulmaca Kulesi’nin kahramanları çocuklarla buluşuyor
‘Bulmaca Kulesi’, eğlence ve bilmece dolu gösterisi ile Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor! 26-29 Ekim arasında Trumpland’de sahnelenecek Bulmaca Kulesi’ne çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek. Gösteri; 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 seanslarında yapılacak.
VİZYONDAKİLER
BİR KADIN ZAFERİ
Bir Kadın Zaferi, orkestra şefi olmayı hayal eden genç bir kadının yaşamına odaklanıyor. Antonia Brico, henüz çocukken ailesi ile birlikte Amerika’ya göç eder. Şimdi 24 yaşında olan Antonia, orkestra şefi olmak istemektedir ancak kadın olduğu için kimse onun bu isteğini ciddeye almaz. Maruz kaldığı durum sonrası dünya ile yüzleşmeye karar veren Antonia, Berlin Filarmoni Orkestrası sınavına girmeye karar verir. Bu sırada hayatının aşkı ile tanışan genç kadın, bir süre sonra sevdiği adam ve hayallerinin peşinde gitme konusunda bir seçim yapmak zorunda kalır.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Maria Peters
Senarist: Maria Peters
Oyuncular: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent
Yapım: Hollanda
GEÇMİŞİN SIRLARI
Genç bir kadın olan Isabel, yıllar önce birçok şeyi ardından bırakarak Hindistan’a yerleşir. Isabel burada bir yetimhanenin işletmesine yardım eder. Yetimhaneyi ayakta tutabilmek için acil paraya ihtiyacı olunca New York’a giden Isabel, orada Theresa ile tanışır. Theresa, zengin, başarılı bir iş kadını, eş ve iyi bir annedir. Yetimhaneye bağış yapmaya hazır olan Theresa’nın küçük bir isteği vardır. Genç anne hafta sonu evlenecek olan kızının düğününe Isabel’in de gelmesini ister. Bu düğün sadece Isabel’in değil onunla beraber birçok kişinin de hayatının değişmesine neden olur.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Bart Freundlich
Senarist: Susanne Bier, Bart Freundlich
Oyuncular: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Will Chase, Abby Quinn, Eisa Davis, Azhy Robertson
Yapım: ABD
MUHBİR
Eski bir özel kuvvetler ajanı olan Pete Koslow, onurlu bir şekilde emekliye ayrılmış. Ancak Koslow’un dünyası, karısını korumak için giriştiği bir mücadeleden sonra hapse girdiğinde tepetaklak olur. Koslow’a iki FBI ajanı için muhbirlik yapmak ve gizli yeteneklerini kullanarak New York’taki en güçlü suç patronu olan General’i devirmeyi kabul etmesi durumunda erken tahliye şansı verilir. Fakat Koslow’a özgürlüğünü kazandırması gereken gizli operasyon gizli bir NYPD polisinin ölümüne yol açtığında işler değişir.
FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen: Andrea Di Stefano
Senarist: Matt Cook, Rowan Joffe
Oyuncular: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common, Clive Owen
Yapım: ABD
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