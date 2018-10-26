Hayatın kimyasını yolda buldu

Serhat Mutlu, aslında o bir kimyager. Ama yaptığı işten sıkıldığı için istifa etti ve Azim adını verdiği bisikletiyle yola koyuldu. 90 gün boyunca 38 şehir gezdi, 5250 km yol yaptı. Gittiği yerleri yaşayarak ve hissederek geçmek istediğinden bisikletle yola çıkan Serhat, neden kimya okuduğunu sorduğumuzda ise şöyle cevap veriyor: “Yüzde 60 aldığım puan, yüzde 30 aile baskısı, yüzde 10 ise bir an önce üniversiteli olmak istememdi diyebilirim.” Hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren gezgin, şu aralar bir motosiklet mağazasında çalışıyor. Çalışma hayatıyla ilgiliyse “Büyük konuşmayayım ama beyaz yakalı hayatıma geri dönme gibi bir düşüncem yok.” şeklinde konuşuyor. Ailesinden ilk başlarda ciddi bir destek göremeyen Serhat’ın kararlı olduğunu gördüklerinde ise saygı duymaya ve destek olmaya başladıklarını söylüyor.

GİTME ARZUSUNA KARŞI ÇIKAMADIM

Serhat’a bundan sonraki hedefini sorduğumda şöyle yanıt veriyor: “Tabi ki bu iş burada kalmayacak. Keşfetme arzusuyla yol almaya devam edeceğim. Ne zaman, nasıl olur şu an için bir şey diyemiyorum.” Serhat’ı yeni bir tura çıkmadan yakaladık ve hem içindeki yola çıkma arzusunu, yolda olma ile ilgili karşı koyamadığı hislerini hem de “Doğa İçin Katlan” adını verdiği projesini konuştuk.

İşten neden istifa ettiniz?

İşten istifa ettim, çünkü bu hayalimi gerçekleştirebilmem için önce bunu yapmam gerekiyordu. Tura çıkmaya istifa ettikten sonra karar vermedim. Zaten tura çıkmak için istifa ettim. Altı yıl özel sektörde beyaz yakalı olarak çalıştım. Her gün birbirini tekrarlıyordu. İçimdeki gitme arzusuyla bu monoton hayata daha fazla dayanamadım.

Bisiklet ve seyahat sizin için ne anlam ifade ediyor?

Bisikletimin adı Azim. Azim benim kendi paramla aldığım ilk bisikletim. Keşfetme arzusuyla sık sık seyahat eden biriyim. Afrika ve Avrupa’da şimdiye kadar 15 farklı ülkeye gittim. Seyahat benim için farklı kültürler, farklı hayatlara dokunmak demek. Gittiğim yerleri gerçekten yaşayarak geçmek istiyorum. Bu noktada yolum bisiklet ile kesişiyor. Yavaş, sindirerek, dinleyerek, izleyerek ve hissederek...