Hayatın kimyasını yolda buldu
Kimyager Serhat Mutlu beyaz yakalı olmaktan sıkıldığından işinden istifa ederek Türkiye’yi gezmeye başlamış. Gittiği yerleri yaşayarak ve hissederek geçmek istediği için de Azim adını verdiği bisikletini yol arkadaşı olarak seçmiş. Serhat, Azim’le çok mutlu ve yeniden beyaz yakalı haline dönmeyi hiç düşünmüyor.
- ALİ DEMİRTAŞ
Serhat Mutlu, aslında o bir kimyager. Ama yaptığı işten sıkıldığı için istifa etti ve Azim adını verdiği bisikletiyle yola koyuldu. 90 gün boyunca 38 şehir gezdi, 5250 km yol yaptı. Gittiği yerleri yaşayarak ve hissederek geçmek istediğinden bisikletle yola çıkan Serhat, neden kimya okuduğunu sorduğumuzda ise şöyle cevap veriyor: “Yüzde 60 aldığım puan, yüzde 30 aile baskısı, yüzde 10 ise bir an önce üniversiteli olmak istememdi diyebilirim.” Hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren gezgin, şu aralar bir motosiklet mağazasında çalışıyor. Çalışma hayatıyla ilgiliyse “Büyük konuşmayayım ama beyaz yakalı hayatıma geri dönme gibi bir düşüncem yok.” şeklinde konuşuyor. Ailesinden ilk başlarda ciddi bir destek göremeyen Serhat’ın kararlı olduğunu gördüklerinde ise saygı duymaya ve destek olmaya başladıklarını söylüyor.
GİTME ARZUSUNA KARŞI ÇIKAMADIM
Serhat’a bundan sonraki hedefini sorduğumda şöyle yanıt veriyor: “Tabi ki bu iş burada kalmayacak. Keşfetme arzusuyla yol almaya devam edeceğim. Ne zaman, nasıl olur şu an için bir şey diyemiyorum.” Serhat’ı yeni bir tura çıkmadan yakaladık ve hem içindeki yola çıkma arzusunu, yolda olma ile ilgili karşı koyamadığı hislerini hem de “Doğa İçin Katlan” adını verdiği projesini konuştuk.
İşten neden istifa ettiniz?
İşten istifa ettim, çünkü bu hayalimi gerçekleştirebilmem için önce bunu yapmam gerekiyordu. Tura çıkmaya istifa ettikten sonra karar vermedim. Zaten tura çıkmak için istifa ettim. Altı yıl özel sektörde beyaz yakalı olarak çalıştım. Her gün birbirini tekrarlıyordu. İçimdeki gitme arzusuyla bu monoton hayata daha fazla dayanamadım.
Bisiklet ve seyahat sizin için ne anlam ifade ediyor?
Bisikletimin adı Azim. Azim benim kendi paramla aldığım ilk bisikletim. Keşfetme arzusuyla sık sık seyahat eden biriyim. Afrika ve Avrupa’da şimdiye kadar 15 farklı ülkeye gittim. Seyahat benim için farklı kültürler, farklı hayatlara dokunmak demek. Gittiğim yerleri gerçekten yaşayarak geçmek istiyorum. Bu noktada yolum bisiklet ile kesişiyor. Yavaş, sindirerek, dinleyerek, izleyerek ve hissederek...
5250 KM YOL, BİR SÜRÜ HİKAYE, YÜZLERCE ANI
Gezdiğiniz 38 şehirde neler yaşadınız?
Unutmadığınız anılarınız var mı?
Tur boyunca 38 farklı şehir sınırına girdim. 5250 km yol yaptım. 90 gün sürdü. Bir sürü hikâye, yüzlerce anı... Hangi birini anlatayım bilemedim. Eskişehir’in bir köyünde yaşlı bir amcaya misafir oldum. 5 kedisi ile birlikte yaşıyordu. Ahşap, eski darmadağın bir evi vardı. Akşam yemeğimi ve sabah kahvaltımı elleriyle hazırlayıp önüme koydu. Çok ilginç bir hikâyesi var. 23 yıl ceza evinde kalmış. Turum boyunca sadece bir kişi bana ‘Yoldasın paraya ihtiyacın varsa söyle’ dedi. O da bu amcaydı. Kendisinin de belirli bir işi yok, köyde gündelik işlere gidiyordu. Bir de Artvin Hopa’da rahmetli Kazım Koyuncu’nun köyüne gittim. Doğup büyüdüğü evi ve mezarını ziyaret ettim. Sokaklarında koşturduğu köyünde uyudum o gece. Camı, kapısı olmayan bir binada... Van Gölü üzerinde mükemmel bir gün batımına şahit oldum mesela. Başıma gelen aksi bir durum ise, Kars’ta Ani Harabelerine giderken bisikletimin bir parçası kırıldı ve bisiklet o an için kullanılamaz duruma geldi. Öğle sıcağında tam üç saat otostop çektim, Kars’a dönebilmek için. Sonunda bir araç buldum ancak bu seferde Kars’ta parçayı bulamadım. Iğdır’a otobüsle gitmek zorunda kaldım. Parçayı orada buldum. Tur boyunca bir şekilde hayatıma dokunan herkese çok teşekkür ediyorum.
DOĞA İÇİN ‘KATLANIYORUZ’
Doğa İçin Katlan nedir?
Yaptığım bu turu 20’lik küçük katlanır bir bisiklet ile yaptım. Ülkemizde tur bisikletiyle bunu yapanlar vardı. Hatta dünya çapında hali hazırda turda olan birkaç bisikletçimiz var. Yeri gelmişken onları da tebrik edelim. Türkiye’de katlanır bisiklet ile yapılan en uzun tur oldu benim yaptığım. Kiminle konuşsam bununla yapamazsın, gitme diyordu. Yolda bile inanmıyorlardı Azim ile yol aldığıma. Ama ben en başından beri yapabileceğimi biliyordum. Bu yaşıma kadar (32) hep doğayla iç içe yaşadım. Köyde doğup büyüdüm. Günümüzde doğanın hızla katledildiğini görüyoruz. Ben de buna dikkat çekmek adına turumu “Doğa İçin Katlan” adı altında yapmaya karar verdim.
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