“Herkes bir dönem Vecihi Hürkuş olmuştur"

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan, ilk Türk uçağını yapan, Türkiye’nin ilk özel hava yolu şirketini kuran, Meclis’te üç kez takdirname alan ve İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş’un yaşamını anlatan “Ben Vecihi Hürkuş” tiyatro oyunun gala gösteri yapıldı. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan gala gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, çok özel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi. Vecihi Hürkuş’un Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, “Tarihimize, kültürümüze, sanatımıza ve medeniyetimize çok ciddi katkılar yapmış önemli şahsiyetleri maalesef nesillerimiz bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden biri. Türk havacılık sanayisinin kurucularından kabul ediliyor. Ama maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilememiş.” şeklinde konuştu.

Oyun öncesinde açıklamalarda bulunan Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yasin Çetin ise oyunun hem yazarı olduğunu hem de yönetmenliğini yaptığını belirterek, “Vecihi Hürkuş oyununu 2016 yılında kaleme almıştım. İki yıl demlenme sürecine bıraktık ve bu yıl sahneye koyalım dedik. Sahneleme süresince ekiple birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Vecihi Hürkuş gibi tarihi bir şahsiyetin bir azim örneğinin sahneye koyulması bambaşka bir şey.” dedi.

HÜRKUŞ’UN ZİHNİNDEN GEÇENLERİ SAHNEYE TAŞIDIK

Vecihi Hürkuş’u oynayan Ensar Kaplan’ın dramaturjik olarak ciddi çalışmalar yapması gerektiğini dile getiren Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamen çağdaş reji anlayışıyla, teknolojinin imkanlarından faydalanarak bir oyun yapmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli sahnelerinde oyunu sahnelemeye devam edeceğiz.”

Oyunun kronolojik bir belgesel ya da hayat hikayesi olmadığının altını çizen Çetin, Vecihi Hürkuş’un ölüm anında zihninden geçenleri tiyatro sahnesine taşıdıklarını söyledi. Çetin, hayatında az da olsa olayları sorgulayan herkesin biraz Vecihi Hürkuş olduğunu ifade ederek, “İnsan düşünmeye başladığı zaman sorgulamaya da başlıyor. Sorgulamaya başladığı zaman farklılaşıyor ve bir şeyler yapma isteği duyuyor. İnsanın ‘Ben bunu neden yapmıyorum, biz bunu neden yapmıyoruz.’ dediği an, Vecihi Hürkuş olduğu andır. İzleyici çoğu zaman oyunda kendini bulacak. Herkes hayatında bir dönem Vecihi Hürkuş olmuştur.” şeklinde konuştu.

Ensar Kaplan’ın yanı sıra Ziya Öztürk, Sevim Erdoğan, Özgür Uysal, Oğuz Cabir Arslan, Mustafa Çeğindir ve Orkun Başarır’ın rol aldığı oyunun konusu ise şöyle:

“Kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Vecihi Hürkuş’un anılarını kaleme alırken beyin kanaması geçirmesiyle başlıyor. Koma döneminde Hürkuş, hayatının dönüm noktalarını yeniden düşünmeye başlar. Vecihi Hürkuş’un yaşadığı trajikomik olaylar, engellemeler ya da mutlu olduğu anlar hayatının son dakikalarında beyninin derinliklerinde nasıl canlanmıştır? İnsanoğlu son nefesinde hep doğruları sayıklar denilir. Acaba Vecihi Hürkuş’un haykırmak isteyip haykıramadığı son nefesinde sesinin çıkmasına gücünü yetiremediği doğrular nelerdir? Oyun bu soruların cevaplarını arıyor.”