'İbadet isteği en temel ihtiyaç'

İstanbul’daki bilbordlarda bir süre önce İnsan Vakfı’na ait bir sosyal sorumluluk projesinin duyurusu yer aldı. Eski Türkiye refleksine sahip bazı yayın organları bu kampanya ile ilgili hemen tepki gösterdiler. Ancak İnsan Vakfı’nın iki yıldır yürüttüğü “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesi en temel insan haklarına yönelik bir çabaydı ve uzun zamandır yaşanan bir ihmali ortadan kaldırıyordu. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onay ve desteği ile proje yasal bir zemine de oturmuş oldu. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aktaş ile bu kampanyanın nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu konuştuk.

Ne zaman ve nasıl başladı bu çalışma?

Projenin başlamasına bir televizyon kanalında yayınlanan “Çocuklara çatı arasında namaz kıldırıyorlar” haberi vesile oldu. Sunucunun dediği gibi “Böyle rezalet olamaz”dı. Küçücük yaşlarında gönülleri, bedenleri namazla tanışmış çocuklar zemininde halı olan, günışığı gören, mis gibi kokan, kütüphaneleri olan ferah bir mekanda rahatça namaz kılmalıydı. İnsan Vakfı olarak ibadet etme isteğinin insan ruhunun en temel gereksinimi olduğu düşüncesinden hareketle iki yıl önce içinde “Mescitsiz Okul Kalmasın” projesini başlattık.

Mescidler nasıl yapılıyor?

İnsan Vakfı ve mescit yapılacak okul yönetimi arasında yapılan istişarelerle belirlenen alan mescide dönüştürülüyor. Gönüllü genç mimar ve mühendis arkadaşımız bize destek oluyor.

Yakın zamanda kampanyanız bazı çevrelerde tartışma konusu oldu. Neden?

Proje ile ilgili İstanbul genelinde çıktığımız billboard reklamlarda, proje paydaşlarının logoları arasında MEB İstanbul il Müdürlüğü logosu da yer alıyordu. MEB İstanbul İl Müdürlüğü’nün projeye maddi destek verdiğini sandılar. Rahatsızlıklarının görünen sebebi de Milli Eğitim Bakanlığı, laik bir devletin okullarında neden mescit yapıyor şeklindeydi. Milli Eğitim Bakanlığına ve hükümete bizim üzerimizden saldırıda bulunmak istiyorlardı. Oysa MEB İstanbul il Müdürlüğü sadece okullarla yazışma yaparak mescit talep eden okulların bize ulaşmasını kolaylaştırdı.

Vakıf olarak kaç okula mescid yaptınız?

İnsan Vakfı şu ana kadar 17 okulda 30 mescit yaptı. Genel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel liseler, imam hatip liseleri, teknik liseler, Anadolu liseleri gibi talepte bulunan okullar.

Talep kimden geliyor?

İmam hatip okullarında namaz kılma, hutbe verme gibi uygulama derslerinin sınıfta yapılması zor. Bu zorluğu yaşayan öğrenciler bizden mescit talep ediyor.

Yaptığınız çalışmanın bütçesi nereden karşılanıyor?

Mescitlerimizi yaparken bütçesini tamamen hayırseverlerden karşılıyoruz. Kimisi nakit bağış yapıyor kimisi malzeme bağışı yaparak mescide katkıda bulunuyor.

MEB’in onay vermesi kampanyanızı nasıl etkiledi?

MEB İstanbul İl Müdürlüğü’nden “Mescitsiz Okul Kalmasın” Projesini okullara bildirmelerini talep ettik. Onlar da okullara yazdığı yazı ile mescit ihtiyacı olanların bize başvurmalarını söyledi. 90 civarında başvuru oldu. Bunların 40’ına 2019 yılı içinde mescit yapmayı hedefliyoruz. Proje ile ilgili detaylara www.mescitsizokulkalmasin.com adresinden ulaşılabilir.