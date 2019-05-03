İstanbul'da sanatın Japon hali

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japon Müziği ve Sanatları Derneği, EPOS 7 Derneği, Sushico ve UNIQ Istanbul’un destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Japon Sanat Festivali ile Japon Çocuk Bayramı İstanbul’da kutlanacak. Çocuk bayramının sembolü olan renkli koi balıkları ile süslenecek festivalde birçok etkinlik düzenlenecek. 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalde Koto, Suşi, Sumi-e, Shodo, İkebana, Chirimen, Manga, Origami gibi çeşitli Japon sanatlarını tanıtan workshopların yanı sıra uzmanların Japon kültürünün çeşitli yönlerini anlatacakları konuşmalar da yapılacak. Ayrıca ünlü sanatçı Atsuko Suetomi de çocuklarla birlikte “Anime Şarkıları Konseri” verecek. Öte yandan festival kapsamında bir de sergi düzenlenecek. Türk ve Japon sanatçıların Sumi-e, Shodo, İkebana eserleri ve kimonolardan oluşan yüzden fazla eser 9. Nittoten Sergisi’nde yer alacak. 12 Mayıs’a kadar görülebilecek olan sergide ziyaretçilerin dileklerini yazdıkları kâğıtlar turna yapılarak, Hiroşima Barış Müzesi’ne yollanacak, böylece “Bin Turna Kampanyası”na katılmış olacaklar.

ERDAL KÜÇÜKYALÇIN: FESTİVAL TÜRK VE JAPON İLETİŞİMİNİ GÜÇLENDİRECEK

Japon Sanat Merkezi kurucusu ve festival direktörü Erdal Küçükyalçın Japonya’da Türkiye yılı ilan edilmesinin iki toplumun yakınlaşmasına katkıda bulunacak önemli bir dostluk işareti olarak gördüğünü söylüyor ve ekliyor: “Topkapı Sarayı’ndan seçilerek sergilenmekte olan lale temalı objelerden oluşan sergi, Japon halkının ülkemiz hakkında sahip olduğu olumlu imajın tazelenmesi açısından önemli. Bu tarz etkinliklerin karşılıklı olarak artırılmasını ve “Türkiye Yılı” konseptinin içinin doldurulmasını ümit ediyorum.” Küçükyalçın, Japon Sanat Festivali ile amaçladıklarını ise şöyle ifade ediyor: “Türk-Japon toplumları arasında güçlü bir sanat köprüsü kurmayı amaçlıyoruz. Festivalle birlikte açılışını yaptığımız ve 12 Mayıs’a kadar açık olacak “9. Nittoten Sergisi” de bu amaca hizmet için dokuz yıldır devam ettirmekte olduğumuz bir gelenek. Bu sergilerden ikisini geçmişte Japonya’da “Tokyo Machida International Museum of Graphic Arts”da düzenleyerek sanatçılarımızın işlerini Japon toplumuna da tanıttık. Ülkemizde dünyaca tanınmasını istediğimiz güçlü bir sanat geleneği ve yetenekli sanatçılarımız var. Her geçen yıl büyüyerek genişleyen bu festivale verdikleri destek için tüm sanatçılarımıza ve sanatseverlere gönülden teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu yıl Japon Çocuk Bayramı sırasında yapılacak olan festivalimizin tüm çocuklarımıza ilham vermesini diliyoruz.”