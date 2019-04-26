İstanbul'dan dünyaya barış çağrısı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Uluslararası Barış Ekmeği Festivali temasıyla 2010’dan bu yana her yıl farklı ülkelerden gelen çocuklarla kutlayan Esenler Belediyesi, bu yıl da “Gönül Coğrafyamızın Çocukları” temasıyla 10. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ni gerçekleştirdi. Festivale; Endonezya, Bosna Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan ve Türkiye’den çocuklar katıldı. TİKA, İstanbul Halk Ekmek ve TRT Çocuk’un sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalde barış için direnen 11 ülkenin unları, Türkiye’nin sevgi ve kardeşlik mayasıyla karıldı. Pişirilen barış ekmekleri, daha sonra barış mektubu ile birlikte dünya barışına katkı sunması için dünya liderlerine gönderildi. Barışa direnen ülkelerin çocukları, ilk barış ekmeğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletti. Festivalde Barış Duvarı’nın da açılışı yapıldı. Birbirinden yetenekli çocukların hep birlikte yaptıkları barış ağacı ve kardeşlik halkalarıyla örülü “Hello Brother” Barış Duvarı’ndan dünya çocuklarının kardeşliğine selam yollandı. Program kapsamında çocuklar şarkılar söyledi ve yöresel danslarıyla yeteneklerini sergiledi.

TÜRKLER MERHAMETİ YÜKSEK BİR MİLLET

84 çocuğun katıldığı Barış Ekmeği Festivali ile gerçek bir barış şehri olan İstanbul’dan tüm dünyaya kardeşlik mesajları verildi. İstanbul’a gelen çocukların yaşadıkları bölgelerde ya savaş hâlâ devam ediyor ya da yakın zamanda bitmiş. Bu yüzden barışa en çok onların ihtiyacı var. Küçük yaşlardan itibaren omuzlarında büyük bir yük taşıyan çocukların en büyük hayali ülkelerinde huzurlu, mutlu ve barış içinde yaşamak. Bu her çocuğun hakkı. Gönül coğrafyamızın çocuklarının birer barış elçisi olarak yer aldığı programda kuşkusuz huzura en çok ihtiyacı olanlar Filistinli çocuklar idi. İşgalci politikalarını sürdüren İsrail, en temel yaşam haklarını ihlal ettiği Filistinlileri çocuk, genç yaşlı demeden pervasız bir şekilde öldürüyor. Ülkelerinde evleri, hayalleri ve hayatları İsrail’in keyfi tutumları sebebiyle ipotek altında olan çocuklardan Nagham O. H. Aldabbas ve Waad A. I. Al Saqaan da İstanbul’a barış elçisi olarak gelen iki isim. Her ikisi de Ramallah’ta yaşıyor. 16 yaşında olan Nagham ve Waad, Türkiye’den ülkesine ve İsrail’e barış çağrısında bulunuyor.

Onuncu sınıfa giden iki arkadaş ilk kez Türkiye’ye gelmişler. Ama bizim hakkımızda çok şey biliyorlar. Waad izlediği Türk dizileri sayesinde Türkçe’yi bile öğrenmiş. “Buraya gelmek benim hayalimdi.” diyen Waad sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’ye hep ilgim vardı. Biz Türkleri, özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz.”

UMUDUMUZU BİZDEN ALAMAZLAR

İstanbul ile ilgili gelmeden önce araştırma yapan Nagham oldukça heyecanlıydı buraya geldiği için. “Ben daha önce hiç deniz görmemiştim burada gördüm. O kadar mutlu oldum ki. Çok güzel yerler gezdik. Barış Festivali’nde yer aldığım için şanslıyım. Sudan, Azerbeycan ve Türkiye’den arkadaşlar edindik.” diyen Nagham Türkiye’ye gelirken bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatıyor: “Ülkemizde olaylar olduğu için buraya gelmekte çok zorlandık. Ürdün üzerinden geldik. Maalesef savaş her gün var. Gece vakti İsrail, Filistin’e girip çocukları, kadınları silah zoru ile alıp hapishaneye götürüyor. Biz orada çocukluğumuzu yaşamıyoruz. Okula giden yolu bile kapatıyorlar. Onlardan izin almadan, üstümüz aranmadan okulun olduğu yere gidemiyoruz. Zor ulaşıyoruz okula.” Yaşadıkları bu savaşa rağmen umutları olduğunu söyleyen Nagham, “Bütün bunlara rağmen yaşamımıza bir şekilde devam ediyoruz. Umut hissini bizden koparıp alamazlar. Biz çok güçlüyüz. Onlar ne derse desin Kudüs hep Filistin’in başkenti olarak kalacak. Kudüs’ü bizden alamayacaklar.” diyor.

Savaşın hayatlarını etkilediğini ve kötü günler geçirdiklerini dile getiren Waad, İsrail yüzünden Kudüs’e giremediklerini üzülerek anlatıyor. Bu etkinlik ile nefes aldıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Waad, barış içinde yaşamak istediklerine de vurguluyor.

BİZLER BARIŞ ELÇİLERİYİZ

Afganistan’dan barış elçisi olarak İstanbul’a gelen isimlerden biri de Anita. Uluslararası Müzik Enstitüsü’nde yer alan Anita, 15 yaşında ve dokuzuncu sınıfa gidiyor. 5 kardeşi olan Anita ailesi ile birlikte Kabil’de yaşıyor. Futbol oynamayı çok seven Anita, ileride hem müzikle ilgilenmek hem de pilot olmak istiyor. Türkiye’ye gidileceğini birkaç ay önce öğrenen Anita aynı tarihlerde Hindistan’da düzenlenecek olan müzik festivali arasında bir seçip yapmak zorunda kalmış ve Türkiye’yi seçmiş. “Biz Türkiye’yi ve Türkleri çok severiz. Anneannem ve teyzelerim Türkiye’de yaşıyor zaten. Gelmeden önce onlarla konuştum. Etrafımdaki herkes Türklerin dindar olduğunu ve dinini çok güzel yaşadığını söyledi. Ben Türk dizilerini de takip ediyorum. Bu aralar Sen Anlat Karadeniz’i izliyorum” diyen Anita böyle büyük bir festivalde yer aldığı içinde mutlu olduğunu belirtiyor. Burada Sudan ve Pakistan’dan gelen çocuklarla arkadaş olduğunu söyleyen Anita, İstanbul’da merak ettiği Sultanahmet Camii’ni de ziyaret etme şansı buldu. Barış elçisi olarak burada olduğunu vurgulayan Anita, sorumluluklarının farkında olduğu söylüyor.

Merve Yılmaz Oruç, Barış Ekmeği Festivali kapsamında İstanbul’a gelen barış elçileri ile bir araya geldi.