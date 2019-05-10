'Kalp ve akıl bir arada yürüyecek'

“Sürükleyici, kolay okunan bir iş olmasını sağlamaya gayret ettim. Bunun yanı sıra eğer insan kendi meşrebince daha farklı metinler, örüntüler, yapılar yakalamak peşindeyse romanda onları da görebilsin istedim. Sözgelimi Spinoza, Hüsn-ü Aşk, Descartes… Bu tip şeyler romanın içinde var. Meraklısı onlara dair kendi kısa devrelerini, yorumlarını çoğaltabilir. Ama bunlarla daha önce aşina olmamış kimseler de metni mimar bir kızın metropolde ayakta kalma macerasının sürükleyici hikâyesi olarak algılayabilirler. Böyle bir çoğulluğa izin vermesini istedim yazdığım şeyin. Okurumun yazar olmasını diliyorum. Aslında okuru yanıma çağırıyorum. O da benimle metni yeniden yazıyor, öyle olmasını istiyorum.” D.Z.

Önceki filmin adı Rüya idi, şimdi romanın adı Rüyet. Görmeye, görülmeye dair bu isim tercihinin özel bir sebebi var mı?

Rüyanın çağrıştırdığı çok derin bir anlamlar havuzu var. Keza rüyetin de öyle. Dolayısıyla bu kadar zengin çağrışımlara sahip başlıklar, doğurganlık ihtimali olan kelimeler ilgimi çekti. Rüya filmiyle de bu roman arasında örüntü kurmak gibi bir niyet olduğunu sezdiğinizi tahmin ediyorum. Böyle bir örüntüde birbirlerini destekleme ihtimalleri de işin içerisine girdiğinde bu isimlerle gitmenin işin enerjisini arttırıcı sonuçlar doğurabileceğini düşündüm. Rüyet, kalben görmek demek, malum. Küçük rüya anlamına da gelebilir. Astronomide veya denizcilikte yıldızları görebilmek, bulabilmek veya görülmeyen uzay cisimlerine görebilmeye yarayan yöntemlere ilişkin olarak da ima ettikleri var. Bir de gelenekteki yeri var rüyanın. Kalkmış Annemarie Schimmel bir kitap yazmış. O kitabı yazmasaydı da bizim geleneğimizde rüyanın ne anlama geldiği malum. Bütün kadim bilgeliklerde de malum. Bu çoğul imajlar, okuma, algılama biçimleri büyük bir zenginlik. Bu kaidenin üzerine bir şeyler yapmaya çalışan birisi olduğumun farkındaydım ve o damarı bilince çıkarmaya gayret ettim. Bütün bunlar nedeniyle doğrusunu söylemek gerekirse bir isim olarak içimi gıdıkladı.

Sizin rüyalarla aranız nasıl? Hayatınızda yeri nedir rüyanın?

Bazı insanlar vardır gördükleri rüyaları hatırlamazlar veya ender hatırlarlar. Bazıları da sabah kalkarlar, susmak bilmezler, her şeyi hatırlarlar. Bende çok ketum davranıyorlar ama geldikleri zaman da geliyorlar. Bunun dışında rüyanın hayatımıza özellikle bu post kapitalist çağda, en azından benim yorumuma göre getirdiği bir anlam var. Biraz da rüyaların tek tipleştirilmesi, anonimleştirilmesi, sanki fışkırıyormuş, akıyormuş, özgürce ortaya çıkıyormuş izlenimi içerisinde bize dayatılıyor olması meselesi beni biraz rahatsız ediyor.

Bugün de rüyanın bir karşılığı, işlevi olduğunu düşünüyor musunuz peki?

Buna romanla yanıt vereyim. Romanın karakteri bir insomniak. Beyaz yakalı mimar bir kadın. Sıkılıyor, memnun değil İstanbul’un aldığı şekilden. Uyuyamıyor, uyumak için deli deli çareler arıyor. Ender olarak dalabildiği derin uykularından birinde çok büyük bir dönüşüme uğruyor. Bu nokta romanın kırılma anlarından birine denk düşüyor.

Spoiler olmasın orada duralım. Başka bir tarafa geçelim. Kadim bilgelik değerlerine vurgu yaparken, eserlerini o kaidede yükselten biri olarak, yaptıklarınızın bugüne değiştirici, dönüştürücü etkisi olacak mı sizce? Yoksa ben yapıyorum ve geçiyorum mu diyorsunuz?

Yaptığım şeyin ne kertede başka sonuçlara yol açacağını kestiremem. Bana düşen elimden gelenin azamisini yapmaya gayret etmek. İnsanlar belli koşullarda sizi izlerler, belli koşullarda sizin peşinizden gelmezler. Kitle ilgisi bağlamla da çok ilintilidir. Bazen hiç kimse dinlemez, bazen aynı lafı söylersiniz, bağlam değişmiştir; insanlar kitleler halinde sizi takip ederler. Şartların olgunlaşmasını, bağlamın doygunluğa ulaşmasını beklemek gibi bir lüksüm yok. Ben kendi halinde meseleleriyle uğraşmaya çalışan tek başına bir insanım.

Söyleşimize eşlik eden Gülcan Tezcan bir soruyla bizi sinema mecraına taşıyor; sinemamızda bir çölleşme olduğunu düşünüyorum. Yeni Türk sineması, Türkiye sineması dediler ama üretimlere baktığımızda bir kimliksizleşme olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bu çağda neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili büyük bir karmaşa, bir akıl karışıklığı var. Elbette bu çağda bu kadar net olmak gerekli midir sorusu burada sorulabilir. Bu soruların değerini teslim ederek yola devam etmek istiyorum. Makro olarak baktığımızda bir yönetmen Hollywood merkezli bir iş yapabilir. Bu seçim de Aristo’dan beri gelen hikâye anlatma geleneği içerisinde olması anlamına gelir. Klasik sinemanın elbette günümüzde aldığı başka biçimler olabilir ama aşağı yukarı yapı aynıdır. Bunun dışında anti-klasik işler yapan insanlar olabilir. Bunlar da çok kabaca konuşmak gerekirse Avrupa sineması, Avrupa edebiyatı dediğimiz evin içerisinde olan insanlar. Bir de minimalist işler diye üçüncü bir kategori olabilir. Yapılmış, yapılacak, yapılmakta olan her film bu üç noktanın içerisinde bir yerlerde yüzüyordur. Başka da gidebileceği bir şey yoktur. Bu üç noktanın dışında yüzüyorsa o iş deneysel bir iştir. O işin ticarî dolaşımda sınırlı bir yeri vardır. Eğer yaygın dağıtımı, görünür olmayı amaçlıyorsanız bu saydığım üç noktanın içerisinde bir yerlerde seyredeceksiniz demektir. Özgünlük adını verdiğimiz şeyin ne olduğuna gelirsek şunu söylemek mümkün. Özgünlük, belli referanslar sisteminin ele alınıp onların yeni bir bağlamda ifade edilmesinden başka bir şey değildir. Şeyh Galip, öncesinde Simurg, Mantıku’t-Tayr var, Mevlana da aynı şeyden yararlanmıştır. Ortak büyük bir kaynak, bir memba var. Aynı kaynağı her insan farklı bir bağlamda yeniden yazıyor. Aynı referans sistemi alınıyor, onu başka bir bağlama oturturken gösterdikleri beceri onların özgünlüğünü ortaya çıkarıyor. Özgünlük budur. Dolayısıyla özgünlüğün neşet edebilmesi için referans sistemini alıp yeni bağlama oturtmak gerekebilir, özgünlük esinle gelmez, hüda-i nâbit değildir o. Öte yandan referans sistemini birebir kopyalamak, kes yapıştır yöntemi kullanmak işe yarar mı? Yarar ama ilk yöntem gibi etkisi derin olmaz. Geleneği yeniden yazmak, onun bağışladığı yapı, motif ve kavramlardan metaforlarla üretmek gerekir. Bu bahsettiğim ilk yöntem oluyor.

"Özgünlüğün neşet edebilmesi için referans sistemini alıp yeni bağlama oturtmak gerekebilir, özgünlük esinle gelmez, hüda-i nâbit değildir o. Öte yandan referans sistemini birebir kopyalamak, kes yapıştır yöntemi kullanmak işe yarar mı?"

Pekiyi bu pratiği sağlayacak şartlar neler?

Referanslar sistemi! Sürdürülebilir, herkes tarafından bulunabilir ulaşılabilir olan bir referanslar sisteminin varlığı lâzım. Sizi saran referanslar sistemini öğrenmek araştırmak faydalı olacaktır. Mesela Garipnâme ile ilgili başka perspektiflere sahip doktora tezleri okuyayım istiyorum. Ama genellikle farklı perspektifler yerine eski eserlerin yeni dilde yazılmış deşifrasyonları ile karşılaşıyoruz. Bu da çok değerli, hakkını teslim edeyim. Ama bundan ibaret olmamalı. Oysa ben bizi oluşturan referanslar sisteminin kendisi ile ilgili çok değerli, fikir verici, esinleyici, insana yeni bir şey öğreten doktora tezlerini okumak istiyorum. Ülkenin geçmişindeki referanslar sistemi eğer iyi etüt edilir, bu manada işlek bir kültür atmosferi olursa bir süre sonra bir ihtimal onların yeni bir bağlamda yazılmasına sıra gelebilir. Sen onunla hasbihal etmeye çalış, eğer yeterince sabırlı ve hazırsan referanslar sistemi bir ihtimal kendini açar zaten. Onları yeni bir bağlama oturtmaya, yeniden söylemeye girişirsin sonra.

Bunun önünde bir engel var mı hayata geçirmek için?

Yo, ben açtım önüme Hüsn-ü Aşk’ı, göbeğim çatladı ama okudum. Onun içini nasıl dolduruyoruz bu çağda? Hayatın her alanını zenginleştirecek birikimlere yol açabilmek için referanslar sistemini yeniden görmek, inşa etmek lâzım. Bu esnada akıl ve kalp beraber gitmek durumundadır. Biri öbürüne galebe çalmaya, onu domine etmeye başlarsa tökezler, yürüyemezsiniz.

Sizce bu referans noktalarına keşfederek harekete geçme insiyatifini gösterecek kişiler nereden ortaya çıkacak? Kişisel çaba mı yoksa daha kurumsallık isteyen bir şey mi?

Toplumların hangi koşullarda bir kaynama noktasına gelip de belli şeyleri yapmaya başladıklarına dair tarihe bakmak lazım belki. Tarihteki bu tip örüntüleri aradığınızda bir şey söyleyebilmek elbette mümkün. Bazı zamanlarda bazı toplumlara ne batıyor da bir şeyi değiştirmeye kalkıyorlar sorusunu sormak gerek sanırım burada. Sanırım bir şey değiştirmeniz için içeriden veya dışarıdan bazı şeylerin sizi rahatsız etmesi lâzım. O bir süredir sizi rahatsız eden bazı olguların bir süre sonra kıvama ulaşması gerekir. Yoksa birdenbire “Arkadaşlar bugünden itibaren referanslar sistemini daha iyi etüd etmeye başlıyoruz!” dediklerini düşünmek pek gerçekçi olmayabilir. İnsanlar yavaş yavaş, evrilerek bu tip taleplerde bulunacakları noktaya gelirler. Umalım ki bu tip talepler bizde de ivmelenir, kaynama noktasına gelir ve daha farklı bir kavrayışla geçmişimizi geleceğimizin ışığında ele almaya başlarız. Bunu da ezberlerden uzak, içinde, serinkanlılık ve açıklıkla, başkalarına saygı göstererek yaparız. Bu büyük yürüyüşün başka şansı yoktur. Bu yönelim muhtemelen ben ve diğerleri diye bir anlayışı pek kaldırmayabilir eğer yanılmıyorsam.

“Büyük yürüyüş” dediğiniz şeyin motivasyonu nedir, handikabı var mıdır?

Daha iyi, daha zengin yaşamak denebilir bu motivasyona belki. Çok kabaca ifade etmem gerekirse. Potansiyelimiz neyse onu değerlendirmek veya. İnsanlık sofrasına bir şey sunabilmek, başka şeyler alabilmek için bizi saran bu potansiyeli değerlendirmek fena olmaz. Bahsettiğim gibi bu iş referanslar sistemini yeni bir bağlama oturtup yeniden yazmak sayesinde mümkün olabilir. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum.