Karakteri tanımadan dizi müziği yapılamaz
Uzun yıllardır dizi müzisyenliği yapan Murat Evgin, müziğin ses çıkarma ihtiyacından doğmuş bir eylem olduğunu düşünüyor. Bir süredir Neflix dizilerine de müzik yapan Evgin’e göre başarılı bir dizi müziği yapabilmek için o dizide yer alan karakterleri çok iyi tanımak gerekiyor.
- ALİ DEMİRTAŞ
Müzisyen Murat Evgin uzun yıllardır dizi müzikleri yapıyor. 2004 yılında Sahra adlı diziye yaptığı müzikler dizinin uluslararası satışındaki başarı nedeniyle birçok ülkeye ulaştı. Ardından Acemi Cadı ve 13 yıldır devam eden Arka Sokaklar’ın yanı sıra Filinta, Umut Yolcuları, Elif, İkizler Memo-Can gibi dizilere müzikler üretti. Bu alanda 14 yıllık bir kariyeri var kendisinin. Bir süredir Netflix dizilerine de müzik yapmaya başlayan Murat Evgin’e dizi müzisyenliği hakkında merak ettiklerimizi sorduk.
Müziğin ses çıkarma ihtiyacından doğmuş bir eylem olduğunu düşünen Evgin’e göre başarılı bir dizi müziği yapabilmek için önce o dizide yer alan karakterleri tanımak gerek. “Dizi müziğinde hikâyeye hâkim olmak ve karakterler ile onların hayattaki isteklerini bilmek gerekiyor. Çünkü hiç bir karakter yüzde yüz iyi ya da kötü değildir. Her karakterin istekleri vardır ve bunlar başka bir karakterin istekleri ile çatışır ve filmin senaryosundaki çatışma burada başlar. Filmi seyirciye izleten de bu çatışmadır.” şeklinde konuşan Evgin, Türk Pop Müziği hakkındaki düşüncelerini ise şöyle ifade ediyor: “Müziğin müzik olduğu yılları yakalamış biri olarak Türk Pop Müziği’nde yapılan şarkıları maalesef çok iyi bulamıyorum. Özellikle sözler çok anlamsız. Her şey şaşırtmak ve prim yapmak üzerine kurulmuş gibi.”
BİZİM MÜZİĞİMİZDE HER MAKAMIN AYRI BİR DUYGUSU VAR
Müzik mesleki anlamlarının dışında sizin için ne ifade ediyor?
Bence müzik ses çıkarma ihtiyacından doğmuş bir eylem. Düşünsenize ilk insanlar yiyecek için avlanırken, doğada yaşadıkları korkunç anları hareketlerle ve seslerle anlatmaya çalışmışlar. Yetmemiş gördükleri hatta mücadele ettikleri hayvanların resimlerini mağara duvarlarına çizmişler. Bir çok sanatın doğuşu böyle gerçekleşmiş. Bir şeyleri anlatma çabası… Bana hep ilginç geliyor konuşarak kendimizi ifade edebiliyorken, neden bir de ezgilerle kelimeler söylüyoruz? Sonra anlıyorum ki müzik çok başka bir şey, notaların yan yana gelişi bizde değişik ruh halleri uyandırıyor. Bizim müziğimizde de her makamın ayrı bir duygusu var. Örneğin Rast Makamı mutluluk, sevinç hissi verirken; Hicaz hüznü yansıtır. Yani müziğin insan üzerinde bir etkisi var. Müzik beni hem mutlu ediyor hem de çok rahatlatıyor. Müzik yapmaya başladığımdan beri müzik dinlemeye daha az vakit ayırdığımı fark ettim; çünkü yoğun tempoda günde 9 - 10 saat müzik yapmaktan kulaklarımız yoruluyor, ondan sonra insan başka bir müziği değil sessizliği arıyor. Müzik yapmadığım ve sadece iyi bir dinleyici olduğum ergenlik yıllarımda da müziğe çok âşıktım.
BESTE YAPMAK İÇİN KARAKTERİ TANIMAK GEREKİR
Dizi müziği yapabilmek için o diziye hâkim olmak gerekli mi?
Dizi müziğinde hikâyeye hâkim olmak gerekiyor. Dizideki karakterleri ve hayattaki isteklerini bilmek gerekiyor; çünkü Marmara Üniversitesi’nde aldığım sinema eğitiminde de okuduğumuz gibi hiçbir karakter yüzde yüz iyi ya da kötü değildir. Her karakterin hayatta istekleri vardır ve bunlar başka bir karakterin istekleri ile çatışır ve filmin senaryosundaki çatışma burada başlar. Filmi seyirciye izleten de bu çatışmadır. Ben bir diziye başlarken yönetmenden, yapımcıdan veya senaristten bana olay örgüsünü ve özellikle de karakterleri iyice anlatmasını rica ederim. Operada Wagner’den gelen bir gelenek vardır önemli karakterleri kendilerine ait bir müzikleri olur. Hatta bazı mekanların da özel müzikleri vardır. Bu film müziği alanında da kullanılmaktadır. Bir karaktere özel bir beste yapmak için o karakteri tanımak gerekiyor. Benim yaptığım dizi müziklerinde de dikkat ederseniz bu böyledir. Örneğin Arka Sokaklar’da Şevket Çoruh’un rol verdiği Mesut karakterinin O’nu tanımlayan özel bir müziği vardır. Yine Elif dizisindeki Elif karakterinin çektiği acıları, O’nun masumiyetini anlatan bir çalışma yaptım.
Son şarkınız Yalan Yok Sevdim’den de bahsedebilir misiniz?
Yalan Yok Sevdim’in sözlerinde doyurulmamış bir sevgi ihtiyacı var. Bir ayrılık şarkısı; ama çok hareketli ve pozitif bir ritme ve müziği sahip.
Şu aralar nelerle meşgulsünüz?
Şu anda üç ayrı dizinin müziklerini yetiştirmeye çalışıyorum. Arda kalan zamanlarda özel bir okulda müzik direktörlüğü yapıyorum ve oğlum Erem’e vakit ayırıyorum. Pek fazla bir şey düşünecek vakit kalmıyor. Biraz otomatik pilotta yaşıyor gibiyim. Ayrıca sevgili Öykü Gürman’la düet yaptığımız “Kaderimsin” albümünden Seni Sordum, Mucizemsin gibi şarkılara yeni klipler çekeceğiz. Bir de 2019’da yurtdışı için İngilizce bir şarkı yapmayı planlıyorum.
NETFLIX İÇİN KURALLARIMI YIKTIM
Netflix dizisine müzik yapma süreci nasıl gelişti?
Hep yurtdışında bir şeyler yapmak istiyordum. Bir fuarda yabancı yapımcılarla tanıştık, tabi Türk dizilerinin dünyadaki başarılarını takip ediyorlar az çok müziklerimizi tanıyorlar. Epik müzik yapıp, yapamayacağımı sordular ben de “Yapabilirim!” dedim. Bu aşamada projenin NETFLIX’te yayınlanacağını henüz bilmiyordum. Hayatımdaki bir kuralı NETFLIX için yıktım ve demo yapmayı kabul ettim. Yaptığım demo beğenilince NETFLIX’deki Myths & Monster adlı tarihî dizinin müziklerine imza attım. Bir Türk besteci olarak benim için çok heyecan verici bir gelişme. Doğrusu yurtdışında bile bir yapımcı NETFLIX’e müzik yaptığımı öğrendiğinde ilgi gösteriyor. Yani orası için de güzel bir etiket. Myths & Monsters’dan sonra da İngiltere’de yayınlanan dört bölümlük bir belgeselin müziklerini yaptım. İsmi The Stuarts. Britanya’yı 100 yıl boyunca yöneten ilk aileyi konu alan hem belgesel hem de canladırmalarla dolu bir yapım.
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