Kartal İHL’de öğrenciler hayallerin ve bilginin sınırını zorluyor 

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, uyguladığı eğitim programı ve yürütülen projeler ile yurtiçi ve yurtdışında adından sıkça söz ettiriyor. Okulda fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları aktif olarak kullanılıyor ve öğrenciler bu derslerden uygulama sınavlarına tabi tutuluyor. Okulda uluslararası müfredat kapsamında eğitim alan öğrencilerin mezuniyetleri için araştırma projesi hazırlama zorunlulukları bulunuyor. Bunlarla birlikte daha üretken ve kendi milli teknolojisinin mimarı olan bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen okulda Proje Laboratuvarı ve STEM laboratuvarı gibi fiziki mekânlar ve ayrılan bütçelerle bu sistem desteklenmiş. Akademik başarısından ödün vermeden çok yönlü öğrenci yetiştirme idealini benimseyen okulda öğrenciler hazırlık sınıfından itibaren olimpiyat gruplarına katılabiliyor.

Okulun geçmişinde olduğu gibi bugün de Türkiye’de düzenlenen proje yarışmalarında ulusal başarıları hayli fazla. Okul, uluslararası alanda da ülkemizin önemli bir temsilcisi. Portekiz’den Bahreyn’e, Çek Cumhuriyeti’nden İsveç’e kadar birçok ülkede okulun öğrencileri Dünya şampiyonluğu elde eden projelere imza attı. Kartal AİHL öğrencileri fizikten matematiğe, kimyadan robotiğe, yazılımdan sosyolojiye kadar uzanan geniş bir alanda projeler geliştirip katıldıkları yarışmalardan birinciliklerle döndüler.

İMKÂNLAR BÜYÜK BİR İDEALİN ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi proje koordinatörü Ersin Ertürk, “Okulumuzun benimsediği eğitim modeli öğrencilerimizin ilgi alanlarını keşfetmesini sağlarken, öğrencilere yönelik çok önemli fırsatlar sunuyor. Öğrencilerimizin farklı alanlarda üretkenlik gösterebilmesi için fiziki şartlar bakımından laboratuvar ve atölyeler başta olmak üzere ileri düzeyde imkânların gerek idari kadronun gerekse akademik kadromuzun özverili çalışmalarıyla öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ifade etmek isterim. Sunulan imkânlar büyük bir idealin zeminini hazırlıyor. Bizler öğrencilerin hayal kurmalarını bilginin sınırlarını zorlamalarını ve üretmelerini istiyoruz. Bu sebeple farklı alanlarda birçok proje yürütüyor ve öğrencilerimizi teşvik ediyoruz” diye konuşuyor.

Ersin Ertürk, Kartal AİHL öğrencilerinin en taze başarı hikâyesini ise şöyle özetliyor: “Çocuklarımız geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Arizona eyaletinden gerçekleştirilen dünyanın en büyük proje yarışması olan INTEL Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması Robotik Alanında dünya 4.’lüğü derecesini ülkemize kazandırdı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Musa Sadık Ünal’ın Yazılım alanında hazırlamış olduğu “Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi” isimli proje 80 ülkeden yaklaşık 1100 projenin yer aldığı yarışmayı 4. tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.”

TÜRKİYE’YE ÖNCÜ, DÜNYAYA ÖRNEK

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam da öğrencilerin gelişimlerini sürekli desteklemek üzere her zaman yenilik arayışında olduklarını vurguluyor. Öğrencilerini gerek akademik donanımlarıyla gerekse kültürel birikimleri ile Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Tekçam, “Kazanılan başarılar ve ödüller bizleri motive ediyor. Hiçbir başarı tesadüf değildir” diyor. Tekçam, Bilim Seyyahları Projesi ile öğrencilerin temel bilimler alanında önemli kazanımlar elde ettiğini, yurtdışında yaptıkları etkinlikler ile de farklı coğrafyalarda önemli ilişkiler geliştirdiklerini ifade ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu çalışma ülkemizin uluslararası en büyük eğitim işbirliği projesine dönüşmüş durumda. Afrika’dan Avrupa’ya uzanan bir coğrafyada 11 ülkede bilim festivali gerçekleştirdik. Diğer taraftan gerçekleştirdiğimiz KAİHLMUN, Kartal Hukuk, Kartal Masters, Etkin Felsefe ve Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı, gibi uzun soluklu projeler öğrencilerimizin yaşayarak öğrenme süreçlerine çok önemli katkılar sağlıyor.”

2018-2019 döneminde elde edilen başarılar