Kazakistan'da Türk sineması konuşuldu

4. Almatı Türk Filmleri Haftası, Kazakistan’ın Almatı şehrinde 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Film haftası kapsamında Murat Şeker’in Görevimiz Tehlike, Andaç Haznedaroğlu’nun Acı Tatlı Ekşi, Kürşat Kızbaz’ın Aşkın Sırrı: Somuncu Baba, Özkan Çelik’in ise Muska adlı filmleri Kazak sinemaseverlerle buluştu. Yoğun geçen hafta süresince Türk sineması Kazakistan’da adından söz ettirmeyi başardı. Peki Türk sineması şu an ne durumda, geleceği ne olacak? Türk filmlerinin Kazakistan gibi Türk dünyası ülkelerinde gösterilmesi sinemacı ve oyuncularımıza ne katar? İki ülke arasındaki kültürel alışveriş açısından sinema nasıl bir etkiye sahip? Bütün bunları ve dahasını Film haftası vesilesiyle Kazakistan’da bir araya geldiğimiz yönetmen Murat Şeker, oyuncular Didem Balçın ve Sezgin Erdemler’le konuştuk.

MURAT ŞEKER: 2005’TEN SONRA SİNEMA ATAĞA KALKTI

Soydaşlarımızın olduğu yerlerde Türk filmlerinin gösterilmesi çok önemli. Öte yandan Türkiye kendi iç pazarında Amerikan sinemasına karşı üstünlük sağlayan nadir ülkelerden. Hâl böyle olunca filmlerimizin farklı ülkelerde de gösterilmesi gerekiyor. Festivaller bunun önünü açıyor. 1980 ile 2000 arası bir kültür çölü dönemi yaşadık. 2005 sonrası ise sinemamız müthiş bir atağa kalktı. Bu anlamda komediler çok özel bir yere sahip. Minimalist Türk filmleri de uluslararası festivallerinde aranılan bir ekole dönüştü. Ben gişe filmi veya sanat filmi olarak bakmıyorum. Film, filmdir. Çağan Irmak, Yüksel Aksu, Nuri Bilge Ceylan Türk sineması için çok önemli. Bu isimleri özellikle takip ediyorum.

SEZGİN ERDEMİR: FESTİVALLER KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRİR