Kitapların kapağı özgürlüğe açılıyor

Bazen bizim için çok küçük veya önemsiz olan bir eşya başka biri için dünyanın en değerli şeyi olabiliyor. Tıpkı bulunduğumuz ortama veya konuma göre değişkenlik gösteren ihtiyaçlarımız gibi. Belki dışarıda özgürce dolaşabilen, her istediğine ekonomik durumunca ulaşabilen biri için değil ama hapishanedeki bir mahkum için dışarıdan gelecek bir mektup, bir çorap veya bir kitap dünyalar kadar değerli olabiliyor. İşte şimdi bu düşünceden doğan bir dernekten bahsedeceğim size; Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Derneği (MAHKUMDER). Çalışmalarını tamamen gönüllü yardımseverler eliyle sürdüren dernek, mahkumlardan gelen mektuplar doğrultusunda onlara kitaplar gönderiyor, yardımda bulunuyor. Amaçları toplumun en uç noktası olarak nitelendirdikleri kişilere el uzatmak. Çünkü onlarla aramızda hem fiziksel hem de manevi kalın duvarlar olduğuna ve o duvarlar aşıldığında pek çok hayatın değişebileceğine inanıyorlar.

KİTAPLARLA HAYATA HAZIRLIYORUZ

Dernek, 2010 yılında Lütfullah Uzun ve arkadaşlarının girişimiyle kurulmuş. Uzun, derneğin kuruluş sürecini şöyle anlatıyor: “Önce bir üniversiteye ‘İnsanlar niçin cezaevine düşer?’ konulu bir araştırma yaptırdık. Sonuç yüzde 92,4 ile eğitimsizlik çıktı. Cezaevinde okul açacak gücümüz olmadığı için bir sivil toplum örgütü olarak yapabileceğimiz en etkili çalışma sisteminin onları hayata hazırlayacak ve rehabilite edecek kitaplar göndermek olduğunu fark ettik. Biz de bu fikirle yola çıktık. 2010 yılından itibaren 10 binden fazla koli gönderdik cezaevlerine.” Kendilerine gelen mektuplarda sadece kitap değil kıyafet, kişisel bakım gibi farklı ihtiyaçların da yazılı olduğunu söylüyor Uzun: “Ne yazık ki bu insanların çoğunun geleni gideni yok. Biz onlara kıyafet yardımı dışında, özellikle dini, sosyal, tarih ve kişisel gelişim konulu kitaplar veya romanlar gönderiyoruz. Bu kitapların onları rehabilite edeceğini düşünüyoruz. Romanlar sizi alıp başka bir dünyaya götürebiliyor. Okuma alışkanlığınızı geliştiriyor. Bu veya benzeri kitapları göndermek suretiyle kitap okuma alışkanlığı olmayan insanlar bile bu alışkanlığı elde edebiliyor süreç içerisinde. Ve bu konuda cezaevlerinden teşekkür mektupları ve telefonları alıyoruz.”

Cezaevine giren insanları iki ihtimalin beklediğini söyleyen Uzun, ufak bir suçtan içeri giren bir kimsenin dahi orada bir suç örgütüyle tanışıp, yeniden suç işleme potansiyeline sahip olarak dışarı çıkabileceğini söylüyor. Bir diğer ihtimal ise kitaplarla onları hayata hazırlayabiliriz. Bu muazzam bir dönüşüm ve yüzlerce örneği var. Aldığımız binlerce mektubun en az yüzde 10’u bu içerikte teşekkür mektubu.”

Bir mahkûmun hayatına nasıl etki ettiklerini bir mektubu okuyarak örneklendiriyor Uzun: “Uğradığım bir iftira nedeniyle buraya girdim. Beni savunacak avukat tutacak durumum yok. Ben de hırslandım, o iftira atana kin besledim. Çıkar çıkmaz işini bitirecektim. Bu arada canım sıkıldı. Çeşitli kurumlara başvurdum, bizimle ilgilenin diye. Çünkü ailem de beni terk etmişti. Sonra arkadaşların tavsiyesi üzerine size yazdım. Siz bana bir koli gönderdiniz. Çok şaşırdım. Hiç kimsenin olmadığı bir kenara çekildim ve başladım hüngür hüngür ağlamaya. Yeryüzünde beni insan sayan bana mektup yazma zahmetinde bulunan insanlar varmış. Hayata küsmeye gerek yok. Koliyi açtım ve giysilerin yanındaki kitapları okumaya başladım. Anladım ki Allah ıslah olmamı istemişti. Şimdi düşünüyorum da o bana iftira atan adam aslında istemeden de olsa bana iyilik etti. Ben hiç dinle işi olmayan, eğlence, para peşinde koşan, gününü gün eden bir insan iken burada hayatım değişti ve şimdi bana iftira eden o insana dua ediyorum.”

Uzun, sözlerine şöyle devam ediyor: “Şu anda gazetelere veya televizyon haberlerine baktığımızda; ‘cezaevinden çıktı, sevgilisini öldürdü, şunu öldürdü’ gibi haberler okuyoruz. Neden? Hepsi eğitimsizlikten. Çünkü o kız arkadaşını veya eski karısını kendi malı sanıyor. Bu sadece cezaevinde önlenecek bir şey değil. Bu eğitimle önlenecek bir şey. Elbette devletimizin de çalışmaları var. Fakat yeterli değil. Biz de bir ucundan tutuyoruz.”

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