Kur'an-ı Kerim kumaşa nakşedildi

2000’de başladığı eserini 12 yılda tamamlayarak ilk sergisini İran’da açan Hadri, 2012’den sonra Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da sergiledi. Eser, boyu 80, eni 60 santimetrelik 200 kilogram ağırlığındaki 12 ciltten oluşuyor.

En son sergisini Bursa’daki Ahmet Vefik Paşa Sergi Salonu’nda açan Hadri, diğer hattatların aksine, önce kısa sureleri kumaşa işlemeyi denediğini belirterek, “Birçok deneme yaptım ve baktım ki yapabiliyorum, devam ettim. Görenlerin hoşuna gitmeye başladı. Sonra da Kur’an-ı Kerim’in tamamını kumaş üzerine yazmaya karar verdim” dedi. Hadri, 2000 yılında yazmaya başladığı ayetlerin yazımının bitmesinden sonra eserinin, Suriyeli alimler tarafından kontrol edilip onaylandığını anlattı. Hadri, eserini almak için birçok kişinin kendisine teklifte bulunduğunu söyleyerek şunları aktardı: “Eserimin Türkiye’de kalmasını istiyorum. Amacım, bu sergileri Türkiye’nin tüm illerinde gerçekleştirerek nakış nakış işlenen Kur’an-ı Kerim’i daha çok kişinin görmesi.” Eserin, yazım aşaması dışında süsleme ve ciltleme gibi evrelerinden de geçtiğini anlatan Hadri, şunları söyledi: “Bu yaptığım, bir sanat aslında. Kur’an-ı Kerim’i işlerken sıradan bir dikiş makinesi kullanıyorum. Sadece el becerimle, başka bir materyal olmadan işliyorum. Her türlü kumaş ve iple yapabilirim. Dört yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve öğrenmek isteyen gençlere öğretmek isterim. Türkiye, İslamiyet ile ilgili şeylere çok dikkat ediyor. Kur’an-ı Kerim’in çok güzel muhafaza edileceğini bildiğim için Türkiye’de bir müzede sergilenmesini istiyorum.”