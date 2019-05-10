Liselilerin gözünden İstanbul'un Sanat Tarihi

Tarihimizi biliyor muyuz? Peki ya sanat tarihimizi? Yaşadığımız coğrafyanın farkında mıyız? Tarihi eserleri veya kişileri ne kadar tanıyoruz? Onlarla diyaloğumuz ne seviyede? Bütün bu soruları kendine dert edinen bir dernek, Sanat Tarihi Araştırmaları Derneği. 2017 yılında kurulan bu dernek sanat tarihini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, sanatsal faaliyetlerde yer almak, her yaştan bireye sanatı ve sanat tarihini sevdirmek ve öğretmek amacıyla yola çıkmış. Kamuoyuna sanat tarihi bilincini yerleştirmek ve tarihi eserleri tanıtmayı amaçlayan dernek, hem tanıtma hem de koruma bilincini oluştururken aynı zamanda farklı dallarda projeler yapıyor. Bu projelerden biri de derneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik Projeleri Destek Programı) desteğiyle hayata geçirdiği “İstanbul’un Sanat Tarihini Liseli Gençler Yazıyor” adlı proje. Proje kapsamında 49 lise öğrencisi oturduğu semtteki tarihi eserleri kaleme aldı. Onlarla kurduğu diyaloğu yazılarına döktü. Ve bütün bu yazılar “Semtimin Sanat Tarihi” adlı kitapta toplandı.

BAKTIKLARI ESERLERİ GÖRMELERİNİ İSTEDİK

Bu anlamlı projeyi konuşmak üzere proje ekibinden Fatma Karaca Meşe, Eda Selimoğlu, derneğin yönetim kurulu başkanı Pelin Avcı ve kitapta yazıları bulunan dört öğrenci ile bir araya geldik. “Ülkemizin topraklarının ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun farkındayız. Sanat tarihi bilincinin erken yaşlarda oluşturulması gerekiyor. Buradan hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bu projeyi sunduk, onlar da desteklediler. 30 ilçeden 40 okula ziyaretlerde bulunduk. 30 yazım atölyesi düzenledik ve onlara projeyi tanıttık.” şeklinde konuşan proje ekibi, “Çocuklardan oturdukları semtlerde baktıkları ama görmedikleri tarihi eserleri anlatmalarını istedik.” diyor. Projeye toplam 150 öğrenci başvurmuş. Kitaba ise 20 farklı okuldan 49 gencin yazısı girebilmiş. Bu projede ödül veya bir yarışma yok. Amaç öğrencinin yaşadığı semtteki kültürel mirası fark etmesi. Her sokağında tarihin izlerini taşıyan İstanbul’un kültürel zenginliğinin, gençlerin gözünden anlatıldığı bu projede gençlerin yaşadıkları semte başka bir gözle bakmaları sağlanmış.

“Tanımazsak bilmeyiz, bilmezsek koruyamayız” sloganı ile projeye başlayan ekip, bu çabayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyor, 81 ilin sanat tarihinin o şehrin gençleri tarafından yazılmasını amaçlıyor. Yazılara imla hataları dışında müdahalede bulunmadıklarını dile getiren proje ekibi bu yazıların akademik bir özelliği olmadığını liseli öğrencilerin kendi tarzlarında yazdıklarını dile getiriyor.

KUTAY HACILAR: YAZMAYI ÇOK SEVDİM

Bahçelievler Aka Koleji’nde 11. sınıf Matematik-Fen öğrencisiyim. Bu proje için Beyoğlu’ndaki Saliha Sultan Sebili’ni yazdım. Bisikletle tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorum. Babamın verdiği gezi kitapçığı her zaman yanımda olur. Bir gün Beyoğlu’nda gezerken bu sebili fark ettim. Kitapçıkta da olduğunu öğrenince hikâyesini okudum. Öğretmenim böyle bir projeden bizi haberdar edince sebili yazmaya karar verdim. Yazımı eleştirel olarak kaleme aldım. Çünkü sebilin durumu gerçekten çok kötü. Etrafında olmaması gereken şeyler var. Koruma altına alınmamış ve temiz değil. Okul gazetesi dışında bir yerde yayınlanan ilk yazım. Yazmayı her zaman çok sevdim. İlerde yazılım mühendisi olmak istiyorum.

FATMA AYÇA OĞUZ: İLK AŞK ŞİİRİ TABLETİNİKONU ALDIM