Lokman Hekim ruhu canlanıyor

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ

Fitoterapi: Tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitli kısımlarının hammadde olarak kullanılarak hazırlanan bitkisel ilaçlarla tedavi yöntemi.

Hipnoz: Burada, kişinin dikkati belli noktalara yoğunlaştırılmakta ve kişinin bilinçaltı aktif hale getirilmekte. Hipnoterapi daha çok psikiyatrik hastalıklarda uygulanır.

Sülük Tedavisi: Sülüklerin tutundukları bölgeden kan emerek yeni kan akışının sağlanması ve en önemlisi de kan emerken vücuda verdikleri enzimlerin sistematik etkisiyle hastalığın tedavisi amaçlanır.

Akupuntur: Vücutta bulunan belirli noktalara ince iğnelerin uygulanması ile yapılan bir tedavidir. Özellikle ağrı tedavisinde son derece etkili bir teknik. Her yaşta uygulanabilir.

Apiterapi: Türkiye’de bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi ürünlerle yapılan tedavidir. Çin, Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde arı zehri tedavisi de denilir. Bel ve boyun fıtığı, eklem iltihabı, MS, kronik ağrı sendromu, menstrüel ağrılar ve astım tedavisinde kullanılır.

Refleksoloji: El, ayak ve kulaklarda özel noktalara yapılan masajdır. Vücuttaki sinirlerin canlanmasını ve kan akışının olmasını sağlar. Ayrıca merkezi sinir sistemini güçlendirerek migreni önler ve idrar yolları enfeksiyonunu iyileştirir.

Ozon Terapi: Ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Şeker hastalığı, dolaşım bozuklukları, gut hastalığı, nörovejetatif hastalıklar (Alzheimer, parkinson, demans), pulmoner hastalıklar (Amfizem, KOAH, akut respiratuar stres), Serebral palsi, iyileşmeyen kronik yaraların tedavisinde kullanılır.

Mezoterapi: Farmakolojik ve bitkisel ilaçların vücudun belirli bölgeleri enjekte edilmesi yoluyla uygulanan bir tedavidir. Akut ve kronik ağrı kontrolü, saç hastalıkları, estetik tıp, romatizmal hastalıklar ve daha birçok alanda kullanılıyor.

Proloterapi: Kas, iskelet ağrılarını azaltan, omurga ve eklemlerde bağları ve diğer yapıları güçlendiren onarıcı bir tedavidir.

Osteopati: Sadece ellerle uygulanan bütüncül bir yöntemdir. Vücuttaki dolaşım, sinir sistemi ve organların doğru çalışmasını uyararak vücudun kendini iyileştirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışır.

Homeopati: Bu tedavi sisteminde asıl amaç hastalığın ana sebebini bulmak ve mümkün olduğunca etkili bir yöntemle ve homeopatik ilaçlarla tedaviye yardımcı olmak.

Kayropraktik: Bu tedavi, baş, boyun ve fıtıktan kaynaklı ağrıların nedenlerini ortadan kaldırır. İtme, çekme ve özel aletlerle kullanılarak uygulanan tedavidir.

Larva Uygulaması: Hiçbir antibiyotiğe cevap vermeyen ve yatalak hastalarda oluşan yaralarda kullanılır. Amaç vücuda uygulanan larvanın yara üzerindeki ölü dokuyu ve iltihabı temizlemesi. Tedavide “Lucilia sericata” isimli sineklerin steril hale getirilmiş larvaları kullanılıyor.

Müzik Terapi: Bireylerin fiziksel, psikolojik ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanmasında müziğin ve müzik uygulamalarında profesyoneller olanların kullanıldığı klinik ve kanıta dayalı bir uygulamalıdır.

PROF. DR. MURAT KARTAL