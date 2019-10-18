Mahallenin üvey evladı: Kültür ve sanat!

Ülkesini seven, milletiyle barışık, kimliğinden, aidiyetinden utanmayan sanatçıların varlığı ne kadar kıymetliymiş. Onların eksikliğini canımız yanarak hissettik Barış Pınarı Harekatı sırasında. Türk ordusu, sınırlarımızda yuvalanan terör odakları için mücadeleye çıkmışken yürekleri yetse ‘Teröristlere de yazık’ diyecek sanat ve edebiyat dünyası ölüm sessizliği içindeydi. Vatansever birkaç isim her şeyi göze alıp sesini yükseltti sadece. Çoğunluk ise terör karşıtı cümle kurmaya korkuyor. Nasıl bir mahalle baskısı ise PKK’nın adını ağızlarına alamıyorlar. Türkiye’nin umudu olarak oylarıyla destekledikleri HDP dışında tüm Türkiye Türk ordusu ile tek yürek oldu. Ama milli bayramlarda sektirmeden Atatürk portresi, Türk bayrağı paylaşımlarıyla ne kadar vatansever ve Atatürkçü olduğunu vurgulayan yönetmenler, oyuncular, tiyatrocular, anlı şanlı yazarlar PKK bitiriliyor diye neredeyse karalar bağlayacaklar. Ne hazin…

Sanatçıya Avrupa’da da mahalle baskısı

Peki ya sesini yükseltenler? Yandaş olarak işaretleniyor, yetmiyor kara listeye alınıyor güncel sanat gibi en steril alanda bile… Geçtiğimiz günlerde Contemporary Istanbul fuarının kurumsal adresinden Başkan Ali Güreli imzasıyla sanatçılara, gazetecilere, koleksiyonerlere ve yabancı galericilere bir mektup yollandı. Mektupta, yabancı medyanın Türkiye’nin Suriye Kürtlerine karşı mücadele ettiğine dair sahte haberler ürettiğine dikkat çekilerek, Barış Pınarı operasyonu anlatıldı. İstanbul’da yaşayan yabancı gazeteci Jennifer Hattam mektubu twitter hesabından paylaştı. Hattam, “Türkiye ne kadar politikleşmiş? Ülkenin en büyük sanat fuarı “sanatı seven arkadaşlarından” Suriye’deki askeri operasyon hakkında “kara propaganda” yaymaktan kaçınmalarını isteyen bir e-posta gönderdi.” ifadesini kullandı. Mektubun öğrenilmesinin ardından batılı sanat çevrelerinde Contemporary Istanbul Başkanı Ali Güreli’ye linç başlatıldı. Esasen bu durum çok da şaşırtıcı değil. Türkiye aleyhine propaganda yapan bütün sanat kurumları, sanatçılar, edebiyatçılar, organizasyonlar Avrupa’dan alkış alırken Türkiye’nin dünya politikasındaki etkin pozisyonuna ve Başkan Erdoğan’ın duruşuna destek verenler adeta fişleniyor.

Kültürün etki gücü kabul edilmedikçe sorun çözülmez!

İşte dönüp dolaşıp kültürel iktidar tartışmaları yapmamızın sebebi bu. Elbette ve tabi ki kültürel iktidar siyaset eliyle üretilecek bir olgu değil. Ancak toplumları, sosyolojiyi, sokağı ve gençleri etkileyen, değiştirip dönüştüren, ‘vatan’ meselesini ‘siyasi tercih’ olarak görecek idraksizliğe yol açan en büyük güç ‘kültürel iktidar’ dediğimiz şey.

Böyle bir dönemde İbni Haldun Üniversitesi’nin yayını olan Açık Medeniyet gazetesi ‘Sahne Dar Kimde Kültürel İktidar” sorusu ve kapağıyla konuyu gündeme taşıdı. Prof. Hakkı Öcal’ın yayın yönetmenliğinde Muhammed Akaydın’ın yayına hazırladığı derginin bu sayısına katkı sağlayan kültür sanat dünyasından isimler mevzuyu daha derinlemesine tartışabilmek için Giresun Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Kendisi de kültür sanat geçmişine sahip olan Giresun Belediye Başkan yardımcısı Abdurrahman Demirel’in şehirde kültürel hayatı güçlendirmeye çalışırken işe böyle bir tartışmayla başlaması konuyu dert edindiğinin bir göstergesi. Az ama nitelikli bir topluluk karşısında kültürel hayattaki eksikliklerimiz ve yapılması gerekenleri konuşanlar arasında Prof. Hakkı Öcal’ın yanı sıra Abdulhamit Güler, Ayşe Olgun, Bedir Acar, Birol Cürgül, Bünyamin Yılmaz, Samed Karagöz ve Mustafa Taşçı da vardı.

Tespitler, değerlendirmelerde ortaya çıkan genel kanaat kültür ve sanatın etki gücü kabul edilip sanat üretenler desteklenmediği sürece yakınmalarımızın son bulmayacağı şeklindeydi.

Bize ait olan gün yüzüne çıkarılmalı

Bünyamin Yılmaz, dünya siyasetinde giderek etkin rol oynayan Türkiye’nin kültürel anlamda da varlık göstermesi gerektiğini ve buna şiddetle ihtiyaç olduğunu vurguladı panelde. Değerlerimizi, kültürel zenginliğimizi bugüne taşıma ve aktarma konusunda daha ciddi gayret göstermemiz gerektiğine dikkat çeken Samed Karagöz ise Matrakçı Nasuh’un bir dizi aracılığıyla bilinir hale geldiğini hatırlattı ve bu anlamda bize ait olanın dünyanın dört bir yanına ulaşan dizi ve filmlere daha güçlü bir şekilde yansıtılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kültürel aktarım konusunda özellikle Cumhuriyet sonrası dönemde kopukluklar yaşandığını belirten Ayşe Olgun da nesiller arasında bağ kurulabilmesi için geçmişe dair tecrübelerin mutlaka kayda alınması gerektiğinin altını çizdi. Sinema sektöründeki dengeleri değiştirmenin pek mümkün görünmediğini anlatan Abdulhamit Güler, devletin sinemadan aldığı vergilerin çok az bir miktarının geri döndüğünü, bunun da sinemada popüler alan dışında eser verenleri ayakta tutmaya yetmediğini söyledi.

Yerli ve milli bir sanat hayatından bahsedebilmek bu meseleyi dert edinen sanatçılar yetiştirmek, o sanatçıların ortaya çıkmasını sağlayacak zeminler oluşturmakla mümkün. Batıya bakmaktan boynu tutulmayan güçlü sanat kurumları var etmedikçe müziği, sinemayı, tiyatroyu, görsel ve güncel sanatları sadece batıyı mihenk taşı kabul ederek üretmekten vazgeçmedikçe, ‘yerli’ ve ‘milli’ sanat iklimi oluşturmamız pek mümkün görünmüyor. Ama hepsinden önemlisi kültürü öncelikler sıralamamızda en başa yazmamız gerekiyor.