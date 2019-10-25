Medeniyetler yuvası Afyon’a ses verin

Doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırsa da hakettiği kadar tanınıp bilinmeyen şehirlerden biri Afyon. Asırlarca birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bölgede bulunan Frig Vadisi, ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Afyon, tarihi kimliğinin yanı sıra kaçınılmaz bir şekilde modernleşmeden de nasibini alıyor. Sucuğunu, kaymağını da unutmamak gerekir tabii. Öte yandan Afyon, termal turizminde de Türkiye’nin en önemli şehirleri arasında geliyor. Uzun lafın kısası Afyonkarahisar her yönüyle hem gözü hem ruhu hem de karnı doyuruyor. Gelin biraz daha yakından bakalım…

FRİG VADİSİ İLE TARİHE YOLCULUK

Frig Vadisi, Eskişehir – Kütahya – Afyon arasında bundan 3 bin yıl önce Frigyalıların kayalara evler, kaleler, anıtlar oyarak kurduğu, kocaman bir medeniyetin izlerini taşıyor. Bölgede çok turist olmadığı için hâlâ bakir. Hem doğa hem de çok etkileyici bir tarihle aynı anda başbaşa kalabilmenin tadını çıkarabileceğiniz çok nadir yerlerden biri. Bölgede eski Tunç Dönemi’nden günümüze kadar hüküm süren uygarlıklar içerisinde Frigler ayrı bir yere sahip. Hititlerin M.Ö. 1700’den başlayarak 500 yıl süren egemenliklerinin ardından M.Ö. 1200 yıllarında parçalandıkları sırada, Anadolu’ya batıdan gelen ve Frig denilen bir kavim göçü başlamış. M.Ö. 8. yüzyılın II. yarısında (M.Ö. 750) siyasi üstünlük elde eden Frigler, efsanevi kralları Midas döneminde güçlü bir devlet haline gelmişler. Hititler gibi Anadolululaşan ve Afyonkarahisar-Eskişehir-Kütahya illerinin birleştiği bölgede özgün bir kültür oluşturan Frigler bölgede kült mezar ve mezar anıtları biçiminde, büyük boy kaya blokları üzerine işlenmiş Ana Tanrıça Kibele kültüne ait tapınak cepheleri ile yine Ana Tanrıça Kibele kültüne ait aslan kabartmalarıyla dünyanın en ilginç ve en değerli eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamış. Özellikle Afyonkarahisar’ın kuzeyinde bulunan Göynüş Vadisi ve Döğer Bölgesi’nde bulunan Aslantaş, Yılantaş, Matlaş, Kapıkaya I ve Kapıkaya II gibi dünyada eşi bulunmayan Frig Kaya Anıtları bunların başlıcaları.