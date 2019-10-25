Medeniyetler yuvası Afyon’a ses verin
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar, ülkemizin yanı sıra dünya için de tarihi ve doğal güzelliğiyle büyük önem arz ediyor. Frigyalıların ana yurdu olarak bilinen Afyon, keşfedilmesi gereken yerlerden biri.
- ALİ DEMİRTAŞ
Doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırsa da hakettiği kadar tanınıp bilinmeyen şehirlerden biri Afyon. Asırlarca birbirinden farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bölgede bulunan Frig Vadisi, ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Afyon, tarihi kimliğinin yanı sıra kaçınılmaz bir şekilde modernleşmeden de nasibini alıyor. Sucuğunu, kaymağını da unutmamak gerekir tabii. Öte yandan Afyon, termal turizminde de Türkiye’nin en önemli şehirleri arasında geliyor. Uzun lafın kısası Afyonkarahisar her yönüyle hem gözü hem ruhu hem de karnı doyuruyor. Gelin biraz daha yakından bakalım…
FRİG VADİSİ İLE TARİHE YOLCULUK
Frig Vadisi, Eskişehir – Kütahya – Afyon arasında bundan 3 bin yıl önce Frigyalıların kayalara evler, kaleler, anıtlar oyarak kurduğu, kocaman bir medeniyetin izlerini taşıyor. Bölgede çok turist olmadığı için hâlâ bakir. Hem doğa hem de çok etkileyici bir tarihle aynı anda başbaşa kalabilmenin tadını çıkarabileceğiniz çok nadir yerlerden biri. Bölgede eski Tunç Dönemi’nden günümüze kadar hüküm süren uygarlıklar içerisinde Frigler ayrı bir yere sahip. Hititlerin M.Ö. 1700’den başlayarak 500 yıl süren egemenliklerinin ardından M.Ö. 1200 yıllarında parçalandıkları sırada, Anadolu’ya batıdan gelen ve Frig denilen bir kavim göçü başlamış. M.Ö. 8. yüzyılın II. yarısında (M.Ö. 750) siyasi üstünlük elde eden Frigler, efsanevi kralları Midas döneminde güçlü bir devlet haline gelmişler. Hititler gibi Anadolululaşan ve Afyonkarahisar-Eskişehir-Kütahya illerinin birleştiği bölgede özgün bir kültür oluşturan Frigler bölgede kült mezar ve mezar anıtları biçiminde, büyük boy kaya blokları üzerine işlenmiş Ana Tanrıça Kibele kültüne ait tapınak cepheleri ile yine Ana Tanrıça Kibele kültüne ait aslan kabartmalarıyla dünyanın en ilginç ve en değerli eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamış. Özellikle Afyonkarahisar’ın kuzeyinde bulunan Göynüş Vadisi ve Döğer Bölgesi’nde bulunan Aslantaş, Yılantaş, Matlaş, Kapıkaya I ve Kapıkaya II gibi dünyada eşi bulunmayan Frig Kaya Anıtları bunların başlıcaları.
AFYON KALESİNDEN ŞEHRİ SEYREDİN
Afyonkarahisar Kalesi şehir merkezinde bulunuyor ve volkanik özelliklere sahip. Yüksekliği 226 metre olan ve doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde yer alan kale; M.Ö 1350 yıllarında Hitit imparatoru II. Murşil zamanında Arzava seferinde müstahkem mevki olarak kullanılmış. Önceleri Hapanuva; Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos; Selçuklular’dan itibaren ise Karahisar adı ile anılmış. Tarihi dokusunu tam anlamıyla koruyamamış olsa da şehrin merkezinde tüm heybetiyle duran bu kale mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Üstelik tam tepesine çıkmayı başardığınızda neredeyse Tüm Afyon’u kuş bakışı izlemek de mümkün.
ARKEOLOJİ MÜZESİ DE VAR
Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’nde bölgedeki 40 kadar höyük, 20 kadar antik şehirden derlenen eserlerle, kazı çalışmaları sonucu bulunan Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Hellenistik, Roma ve Bizans devrine ait eserler sergileniyor. Ayrıca müzenin bahçesinde Herakles, İmparator Hadrion tipi kolossal (büyük) heykeller, İon, korinth tipi sütun başlıkları, üzerleri yazıtlı veya kabartmalı ve bölgenin tipik eserleri arasında olan “Kapı Tipi Mezar Stelleri”, pişmiş toprak lahidler de bulunuyor. Müzenin 90 bin eseri bulunmasına rağmen çok az bir kısmı sergileniyor. Bunun nedeni ise mekânın kısıtlı oluşu. Afyon’da yeni bir müze inşa ediliyor fakat çok uzun yıllardır çeşitli nedenlerle tamamlanabilmiş değil. Bu müze tamamlanırsa Afyon sahip olduğu eserleri çok daha şık bir şekilde sergileyebilecek ve daha fazla ziyaretçiye ulaşabilecek.
YETERİNCE KORUNMUYOR
Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetler nedeniyle dünya için önemli bir yerde duruyor Afyonkarahisar. Ancak ne yazık ki yeterince korunmuyor. Özellikle tarihi mekânlara büyük zararlar verilmiş. Kalıntılar üzerine sprey boyalar ile isimler yazılmış. Başka bir ülkede olsa yanına bile yaklaştırılmayacak tarihi mekânlara insanlar çok basit yöntemlerle bilerek ya da bilmeyerek zarar veriyorlar. Sanırım acilen yerel yöneticiler bu konuda girişimlerde bulunmalı ve gereken önlemler bir an önce alınmalı.
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