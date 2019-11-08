Mersin turuncuya boyandı

Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de bu yıl 7.’si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali insanın içini ısıtan görüntülerle renklendi. Narenciye ürününü yerel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, narenciye meyvelerinin marka değerini yükseltmek, narenciyede kapasite artışı ve pazarlama şansını çoğaltıcı etki yaratmak, Mersin tanıtımına, turizmine katkı sağlamak, kentle narenciyenin özdeşleşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival Mersin’in ‘marka şehir’ olma sürecini de hızlandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen festivalin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Narenciye Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilen festival kapsamında, 10’u mobil olmak üzere 30 figür ile festival alanındaki ağaçlar giydirildi. Sahilde narenciye ürünleriyle yapılan bir çok hayvan ve araç süslemeleri festivale katılanlarca ilgiyle karşılandı.

Festival İcra Komitesi Başkanı ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, açılış konuşmasında, Akdeniz’in incisi Mersin’in gülen yüzünü herkese göstermek için rengarenk bir narenciye dünyası oluşturduklarını vurguladı.

“Üretici emeğinin karşılığını almalı”

“Amacımız, kamuoyunun dikkatini narenciyeye ve Mersin’e çekmek, narenciyenin hak ettiği değeri bulmasını sağlamak” diyen Özdemir, “Türkiye’de narenciyenin kalbi Mersin’de atmaktadır. En büyük temennimiz, üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını almalarıdır. Narenciye tüketiminin ve ihracatının artması ana hedefimizdir.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: “Narenciyeyi markalaştırmalıyız”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu pek çok şehirde festivallere katıldığını belirterek “Mersin bunun en iyisini yapmış. Tasarımından lojistiğine kadar dünya standartlarında bir festival yapıyorsunuz. Bunu bir kademe daha yukarıya çıkartıp uluslararası festival haline çevirmemiz lazım. Mersin’e de bu yakışır” diye konuştu. Narenciyenin, Mersin ve Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Üretimin yüzde 25’ini, ihracatın yüzde 37’sini tek başına Mersin yapıyor. Birçok aile bu işten ekmek yiyor. Bu şehrin ekonomisinin bel kemiği narenciyedir. Narenciyeyi sadece meyve olarak satmak yerine, ona muhakkak ülke olarak katma değer katmalıyız. Suyundan kurutmasına kadar narenciyeye değer katacak işleri yapıp, bunu markalaştırmamız lazım. Mersin’de bunu yapacak vizyon var.”

“Pozitif ayrımcılık istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de “Mersin’i dünyanın her noktasına taşımamız lâzım. Bu etkinliklerle farklı kültürlerden insanları burada buluşturmak son derece önemli. Narenciye şehrimiz için önemli. İş dünyasından Mersinimize pozitif ayrımcılık istiyorum. Başta TOBB bunu başlatabilir. Çok fırsat sunuyoruz. Enerji var, hareketlilik var, verimlilik var. Bütün iş adamlarını Mersin’de yatırım yapmaya davet ediyoruz. ” diye konuştu.