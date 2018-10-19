Mevlana’nın pergel metaforuyla: Eyüpsultan Film Akademisi

TRT’nin medya sponsorluğunda düzenlenen akademide bu yıl da 30 kişi 7 aylık sinema derslerini ücretsiz alacak. Bir yönetmenin sahip olması gereken bütün özellikleri katılımcıya aktaran ve öğrenciyi bu misyon doğrultusunda mezun etmeyi amaçlayan Eyüpsultan Film Akademisi, başvuru ve mülakat yoluyla yeni katılımcılar alacak. Başvuruların 30 Ekim’e kadar devam ettiği akademide sinemanın usta isimlerinin eğitmenliğinde gerçekleşen program, uygulama ve teoriğin bir arada sunulduğu bir eğitim metodu içerisinde gerçekleşecek. Öğrenciler eğitim sürecinde birçok farklı formatta kısa film çalışması da yapacak. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat internet sitesi üzerinden alınan başvurularda katılımcı adayları online formu dolduracak ve bu aşamadan sonra 90 kişi mülakat sürecine alınacak. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve İstanbul Medya Akademisi tarafından gerçekleştirilen mülakat sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan 30 katılımcı eğitimlerden faydalanmaya hak kazanacak. Katılımcılar, sinema yönetmenliği, senaryo yazarlığı, sinematografi, oyuncu yönetmenliği, film eleştirmenliği, yapımcılık, kurgu teknikleri ve görsel efekt gibi dersler görecek. Akademi’de bu dersleri ise sektörün önde gelen sinema profesyonelleri verecek.

SİNEMACILARIN BİR AYAĞI BU TOPRAKLARDA DİĞERİ DÜNYADA

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül: “Vizyon projelerimizden biri olan akademimizde teorik ve pratik eğitimle geleceğin sinemacılarını yetiştiriyoruz. Geride bıraktığımız yıllara baktığımız zaman yüzlerce kısa film ve bu filmlerle alınan ulusal ve uluslararası başarılar, sektöre kazandırılan onlarca genç görüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da ayağının biri, Mevlana’nın pergel metaforunda olduğu gibi, sabit ayağı bu topraklara basan diğer ayağıyla da bütün dünyayı, evreni, kâinatı gezebilen bir sinema insanı, bir sanat insanı, bir kültür insanı yetiştirme hedefimize emin adımlarla devam edeceğiz.”