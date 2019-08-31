'Mevtin sana hande, halka mâtem'

Şule Yüksel Şenler-Gazeteci/Yazar (1938-2019)

Karanlık gecelerde yön tayin eder deniz fenerleri. Fırtınalar içinde, ya da ölüm sessizliğinde istikameti söyler. Seni limana çıkartır, sağ ve salim.

Kalemiyle söyler, sözüyle söyler. Kâh Anadolu’nun harmanında, kâh İstanbul’un, Ankara’nın salonlarında hep dinler, hep konuşur.

Şehirleşmeye başlayan Türkiye resminde, ağır aksak hukuk ve hayat içinde bir türlü yer bulunamayan şehirli Müslüman kadındır o. Kendiyle beraber bu yola çıkanların yoldaşı, ablası, rehberidir. Bugün yaşı 70’e dayananından, üniversite çağlarında olanına kadar, hemen her tesettürlü Müslüman kadının hayatına yakın veya uzak teması vardır. Bütün bu kadınlarda, hepimizde, ya şahsı, ya yazdıkları, konuşmaları, toplamda bizatihi varlığı bir ideale, bir tasavvura ve aksiyona denk gelir.

Sözlerinin bedeli mahkeme salonları, hapishaneler, ötekileştirilme ve yok sayılmadır. Oysa onun huzuru sadece sokağında değil, gönlündedir, imanındadır. Vazgeçmez; yürür, yazar, konuşur… Despotizmin karşısında cesur bir Müslüman kadındır. Mücadelecidir, mücahidedir.

Hastalanır, yorulmaz; direnir, kırılmaz; nesillerce okunur, silinmez. Hakkı ödenemeyeceklerden biri daha Hakk’a yürüdü.

Samimiyetle söylemek gerekirse, Şule Yüksel Şenler’in vefatı üzerine söz söylemek kolay değil. Bu sadece ona duyulan sevgiden de kaynaklanmıyor bana kalırsa. Ona karşı hürmet ve sevgi elbette çok kuvvetli. Fakat bununla beraber, onun hayatı ve hikâyesi dünün ve bugünün Türkiye’sinde dindar bir Müslüman kadın olarak yaşamakta olan pek çok kişinin hikâyesi ile birleşir. Okuduğumuz romanla, yazılarıyla, söyleşileriyle, sohbetiyle mutlaka kesişir. Bugün boğazımızdaki düğüm, biraz da böyle bir şeydir. Onunla geçirilmiş zamandır, onu okumuş olmaktır, gösterdiği ideale yaklaşma gayretidir, gençlikte ve her vakitte. Bazen bulduklarımıza sevinmek ve olmuşsa eğer, çizgiden kaymaya esef etmiş olmaktır.

Onu nasıl isimlendirmeli? Gazeteci. Yazar. Aktivist. Kadın hakları savunucusu. Şule Abla…

1960’lardan itibaren yazılarıyla, konuşmalarıyla tesiri hissedilmeye başlanan Şenler, başörtüsü mücadelesinin sembol ismi olarak kabul ediliyor. El-hak doğrudur. Fakat sembollüğü yeni bir giyimi ortaya koymasından ibaret değil.

Türkiye sosyolojisinin değişmeye başladığı bir dönemde, o değişimin içinden geçmekte olan bir genç kadındı. Ve hakkını talep etme inisiyatifini de eline almak istemişti. O güne kadar alışkın olunmayan bir figürü Türkiye’nin hayatına katan öncülerdendi. Alışılagelmiş olan şunu söylüyordu Müslüman dindar kadına;

“Bir tercih yap. Ya başını örtmeden oku, çalış, sosyal hayata karış. Yahut ille dinimin gereğidir diyeceksen; örtün, sokağa pek çıkma, okuma, çalışma, yazma, konuşma. Buralar sana göre yerler değil. Din, Allah, Peygamber ancak geride, evde, köyde anabileceğin, yaşayabileceğin şeyler. Şehir de sana göre değil!”

Bununla beraber şehirli Müslüman münevver kadının izini takip edebileceğimiz farklı damarlar da mevcuttu elbette. Osmanlı’nın dinî ve kültürel devamlılığını kendi mana ve fizik dünyasında yaşamaya ve sonraki kuşaklara aktarmaya ömür vermiş kalemler, basında, edebiyat dünyasında mevcuttu. Samihâ Ayverdi, Safiye Erol gibi yazarlar, millî, dinî değerleri eserlerinde, kâh geçmişi özlemle anarak, kâh yarına bir umut, bir ışık tutmaya çalışarak daima ana zemin olarak tuttular. Giyim kuşam tercileri ile Batılı bir görüntü içindeki, bu zarif ve imanı ifade edişleri coşkulu Müslüman hanımlar da belli sınırlandırmalar ve sıkıntılar ile yüzleşmek durumunda kaldılar. Giyimini İslam’ın tesettür anlayışına uygun biçimlendirmek isteyenler için ise sıkıntıyla yüzleştiler demek zor. Onlar zaten hayatın dışına atılmış, girmek istedikleri kapılar yüzlerine kapatılmıştı. Tehlike ve tehdit olarak görülüyorlardı. Bu tehdidi ortadan kaldırmanın yolu yasaklardı. Yasaklandılar. Okula alınmadılar, mesleklerini icra etmelerine izin verilmedi, hayata katılma talepleri ya duymazdan gelindi, ya sürgün, hapis cezaları ile karşılık buldu. Bütün mesele “Türkiye resminde ben de varım! Dindarlıkla vatandaşlık arasında tercih yapmayı reddediyorum!” diyen kadının yaşayıp yaşamama meselesiydi.

“O iş sizin değiniz gibi olmayacak!” diyen kadınlardan, başı çekenlerden biriydi Şule Yüksel Şenler. Müslüman kadını, “Ya o, ya bu; seç birini!” zorbalığına mahkûm edenlere kafa tutmuş, dindar, tesettürlü, genç bir Müslüman’dı. Bugün açılan kapılardan –ki neyi ne kadar, nasıl aştık, bambaşka ve uzun bir bahistir- geçen, biz gençlerden değildi o yılların Müslüman münevverleri, yazarları. O kapıyı açmak için harekete geçecek olan siyasetin, tohumunu toprağa atmak için ter döküyorlardı. Şule Yüksel Şenler de bunun için yazıyor, bunun için şehir şehir geziyor, başörtülü genç kadınlar üniversiteye girebilme savaşı verirken, eylemlerine katılıyor, bu yüzden mahkemelere çıkarılıyor, hapis cezalarına çarptırılıyor, özel af hakkını kullanabileceğini savcı ile haber eden devletin büyüğüne, “Ben kanunlara riayetkâr bir fert olarak mahkûmiyetimi devam ettiriyorum, kimse beni affetmeye kalkmasın, ama benden gelip af dileyebilirler” diyerek haysiyetiyle, yüzsüzlüğe meydan okuyordu.

Hukuksuz yasaların zulmüyle geçti yılları… Ama aynı yıllar şehirli Müslüman kimliğinin de yeniden, yeniden inşasını beraberinde getirdi. Özellikle genç kadınların talepleri yasaklarla durdurulmak istense de önü alınabilir olmaktan (hayli) yavaş bir akışla çıkmaktaydı. “Benim de annem başını örterdi, ama sizin gibi devlete tehdit değildi.” riyakârlığının ve hadsizliğinin de ömrü gün gelecek, tükenecekti. Yavaş yavaş… Bu akış içinde devletin okulu, çalışma sahası, “kamusal alan” şeysileri(!) hep, hep kapalı kaldı Şule Abla’ya ve onun gibilere! Ama hayatın kendisi açıktı. Romanın iki kapağı arasından çıkıp sokağa doğru yürüyen “Feyza”lar, “Bilâl”ler vardı artık. Kendilerine “Ya bilim, ya ibadet; sen seç!” diyenlere karşı dalga yükseliyordu.

Tek bir yazı içinde dört başı mamur bir çerçeve çizmek öyle kolay değil. Muhakkak ki çağrıştırdığı her şeyi, unutmadan kâğıda dökmek istiyor insan. Bir mücadele insanının izini takip ederken öne çıkan bir cephenin varlığı, (burada şüphesiz öne çıkan Kemalist rejimin yasak ve yasakçıları ile olandır) geride kalan başka problemleri unutturabiliyor. Ama not düşmek gerekir; Şule Yüksel Şenler’in ve onunkine benzer tercihlerde bulunan kadınların bir de kendi çevrelerinde yaşadıkları haksızlıklar ve hayal kırıklıkları vardır. Toplumun gündelik hayatından devlet ve gücün başka elleri ile tecrit edilmek istenen bir kadın, kendine mecra bulmaya çalışırken “Nasılsa başka yerde okuyamazsın, nasılsa başka yerde çalışamazsın, benim takdirime razı ol.” diyen seslerle de uğraşmak zorundadır.

Kolay ve tek bir seferde değil, adım adım, düşe kalka yaşadı Türkiye bütün bu merhaleleri. Toplamına bakınca nasıl oldu bu kadar şey denilse de, bir ömre dünyalar da sığar, Türkiye’nin değişimi, dönüşümü de sığar demek ki, diyor insan.

Bir Çığır Öyküsüdür; Şule Yüksel Şenler kitabının yazarı gazeteci Demet Tezcan o ömre sığanların neler olduğunu anlattığı kitabı için şöyle diyor;

“Fırtınalar estiren bir hayatın ancak paylaşılabilecek kadarına ışık tutabiliyorum. Hayat boyu yapılmış yüzlerce röportajların sora sora bitiremediği bir hayatı bir kitaba sığdırmak elbette mümkün değil. Kimi şeyler mutlaka yazılmalıydı, kimileri de ne kadar ilginç yahut önemi haiz olursa olsun yazılmadan sadece şahitliği yapılmış olarak kalmalıydı.”

Bugünlerde dünya imtihanını tamamlayıp, gerçek yurduna dönmüş bir ablamız için gözümüz yaşlı. Cenazesinde kadınlar birbirine sarıldı, pek konuşamadan sessizce ağladı. Eyüpsultan Camii’nin avlusunda genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişi helallik vermekten çok, helallik istemeye gittiler ondan. Tabuta yaklaşıp, el sürenlerin pek çoğu “Ablamızdı, annemizdi, nasıl da yalnız kalıverdik” diyordu şaşkınlıkla. Kimi ondan evvel göçmüş, kimi hayatta olan nice hanımefendiler de var. Onları da düşünüyor insan. Anlattılar, yazdılar, ettiler, eylediler; anladık mı? Yol aldık mı? Bir cenaze… Bir muhasebe… Bütün bunlar zihnimde birbirini neredeyse itip kakarak dolaşırken, Şule Yüksel’in sessizce tesir ettiği ve hayatına anlam kattığı milyonlarca kadından biri olan anneciğimin mırıldandığı dizeler tercüman oldu hislerime…

“Yâdında mı doğduğun anlar

Sen ağlardın gülerdi âlem

Öyle bir ömür sür ki mevtin

Olsun sana hande, halka mâtem”