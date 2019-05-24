Mülteciliği konuşmak değil, haykırmak için...

Polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Cenk Çalışır’ın altıncı romanı Beria Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınmak isteyen mülteci bir anne-kızın hikâyesini anlatıyor. Çalışır, Aişe’nin kızı Beria ile yaşadıkları üzerinden bir insanlık ayıbını yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Trajik bir mülteci hikâyesinin ekseninde okuru dehşete düşüren insan halleriyle yüzleştiriyor. Suriye’de köyüne yapılan bir baskında kocası öldürülen Aişe, kızı Beria’yı da alarak iç savaştan kaçar ve Türkiye’ye sığınmak ister. Aişe ve kızı, onları Yunanistan üzerinden Avrupa’ya götürebileceğini söyleyen insan tacirlerinin elinde yola koyulur. Eşini ve oğlunu otomobil kazasında kaybeden Komiser Harun ise, yaşadığı travma nedeniyle Emniyet Müdürlüğü’nden malulen emekli edilir. Ailesinden sonra işini de kaybedince hayatla tüm bağları kopan Harun, intihar etmek üzere gittiği kayalıklarda, sahile vuran bir insan bedeni görür. Komiser Harun, denize düşüp kıyıya sürüklenen Aişe’nin, kızı Beria’nın kaybı karşısındaki çaresizliğine ve acısına şahit olur. Oğlunun ölümü karşısında yapabileceği hiçbir şey olmayan Harun, başka çocuklar için bir umut olabileceği gerçeğini fark eder...

AYLAN BEBEKTEN SONRA MÜLTECİLİK KONUSUNA EĞİLDİM

Beria’yı kendisiyle konuştuğumuz Cenk Çalışır’a ilk olarak neden mülteciler hakkında bir kitap yazdığını sorduğumda şöyle yanıt veriyor: “Beria’yı yazmadan önce trajik bir öyküyü, dramatik bir anlatı ile kaleme almak gibi bir amacım vardı. Kurgulara dair notlar alıyor, araştırmalar yapıyordum. Ancak belirlenen, öne çıkan bir şey yoktu. Aylan bebeğin sahilde yatışı o günlere denk gelir. O fotoğraftan sonra mülteciler konusuna eğilmeye başladım. İlgim ve araştırmalarım o yönde oldu. Konu olarak ele almak, roman olarak okura sunmak kısmı ise bu dramın altını çizmek, onların içler acısı durumuna dikkat çekmekten ibaret. Sokaklarda gördüğümüz, yok saydığımız, yanlarından koşar adım uzaklaştığımız çocuklara, mültecilere farklı bir pencereden bakmalarını sağlamaya çalıştım. Okurun içini acıtan, sorgulatan bir roman olmasına gayret ettim, mesajını konuşarak değil, haykırarak anlatan hatta yumruk atan bir roman olsun istedim.”

BAZI YAZARLAR TRİBÜNLERE OYNUYOR

İyi yazar olmak popüler ve “çok satan” kitaplar yazmaktan mı ibaret? diye soruyorum Çalışır’a. Cevabı net: “Elbette kitap yazmak, yazar olmak çok satan konular üzerine eğilmek demek değildir. En azından benim için değil. Ama yayıncılık piyasasına baktığımızda bazı eserlerin ya da yazarların birer proje olarak ele alınıp sunulduklarını söyleyebilirim. Tribünlere oynamak kısmını çok iyi yapan, çok satanlar listelerini aylarca kapatan, yayıncısına ve yazarına para kazandırmaktan öte kaygı taşımayan, hatta içinde barındırdığı cümlelerin bile yazarına ait olmadığı sonradan belirlenen kitaplar gördük. Başka alanlarda popüler isimlere yazdırılan kitapların çıktıkları ilk gün çok satanların ilk sırasına yerleştiğini de gördük. Yazı ile aşk yaşayan, nitelikli bir eser çabası taşıyan çok yazar ya da yazar adayının eserleri aylarca yayınevlerinin raflarında değerlendirilmeyi beklerken yaşanıyor bunlar. Tam da bu noktada eser kadar okurun da niteliği önem kazanıyor. Öte yandan bir yazarın, sanatçının gündemden kopuk yaşaması olası değil. Sonuçta onu besleyen hayattır. Okudukları, izledikleri, yaşadıkları ile biçimlenecek ve bunu sanatına yansıtacaktır elbet. Aynı konuların eserlerde çokça karşılık buluyor olması biraz da bu nedenledir. Burada okur, yazarını takip ederek, tribünlere oynamak ile günü yansıtan eserler sunmak arasındaki ince çizgiyi ayırt edebilir diye düşünüyorum. Yazar ile yazan arasındaki farkı nitelikli okur görecektir.”

BERİA OKURU YABANCILIĞIYLA YÜZLEŞTİRİYOR

Peki Beria, teknik ve içerik bakımdan, diğer mülteci temalı kitaplardan nasıl ayrılıyor? Çalışır, Beria’nın polisiye edebiyat başlığı altında yayınlanan, mültecileri konu edinen ve Türkçe dilinde yazılmış ikinci roman olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Geçmişte yaşanmış, bugün yaşanan ve gelecekte de çokça yaşanacak olaylara dair bir kurguya sahip. Kurgunun etkisi, yaslandığı bu gerçeklik. Anlatısında, muamma, heyecan ve aksiyon içeriyor. Dramatik etkisini, okurun içselleştirmesinden, yanı başında yaşanan hayatlara olan yabancılığı ile yüzleşmesinden alıyor.” Çalışır’a kitabının Suriyeli mültecilere yönelik bir ajitasyon mu yoksa farkındalık kaygısı mı taşıdığını sorduğumda ise şöyle yanıtlıyor: “Farkındalık demek daha doğru olacaktır. Mülteciler konusuna, dünyadaki ve ülkemizdeki istismar, tecavüz mağduru çocuklara, bir insanlık ayıbına dikkat çekmekten öte bir kaygısı yok romanın. Beria bir kaçış romanı değil. Yarattığı kurgusal dünya ile okuru üzmeyi amaçlayan bir roman. Mesajını alt metin olarak değil, doğrudan işleyen ve bu mesajı ile çocukların milliyeti, dini, ırkı olmadığını haykıran bir roman.”