Mürekkebin yüzlerce yıllık serüveni
Çin resim sanatında geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan mürekkebin farklı kuşaklara ait sanatçılar tarafından nasıl kullanıldığını görmek isteyenlere bir fırsat. Pera Müzesi, Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar başlıklı sergi ile mürekkep resim geleneğinin özüne yönelik bir kesit sunuyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Mürekkep, Çin resim sanatında çok büyük bir öneme sahip. Uzun bir geçmişe sahip mürekkep resmi, Çin kültüründe bir dünya görüşünü temsil eder. Yüzyıllar öncesine dayanan mürekkep sanatı, zamanla bir değişim ve dönüşüm yaşamış. Pera Müzesi, mürekkep sanatının farklı yorumlarına odaklanan Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, mürekkebin temsil ettiği kültürel kimliğin kaynağını incelemeye alırken, sanatçıların mürekkep resim geleneğinin özüne yönelik arayışlarına odaklanıyor. Küratörlüğünü Karen Smith’in üstlendiği sergide, Çin’in farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan on üç sanatçının otuzu aşkın eseri yer alıyor. Manzara, doğa ve kaligrafi gibi konulara güncel bir bakışla yaklaşan eserler; resim, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı mecralarda karşımıza çıkıyor. Sergiyi, 28 Temmuz’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi kapsamında Türkiye’ye gelen sanatçılar Tang Bohua, Jian-Jun Zhang ve Zhou Fan’a bu sanatın inceliklerini sorduk.
TANG BOHUA
ÇOCUKLUĞUMDAN İLHAM ALIYORUM
Bu sergi farklı katmanları olan zengin bir çalışma oldu. Yaz Böcekleri Ülkesi adlı kısa animasyon çalışmam ve bir çizimim var. Animasyonu yaparken Çin’in en etkili filozoflarında Zhuangzi’nin atasözünden ilham aldım. Yaz Böcekleri Ülkesi, kültürel heveslerin ve denemelerin altında yatan toplumsal-tarihi gelişim ve felsefenin bir mikrokozmosunu temsil eder. Bu filmde farklı bir teknik kullandım. Her sahnesini elle çizdim. Yapımı iki buçuk yıl sürdü. Çizimleri mürekkep ile yaptım. Daha sonra renklendirdik. Genelde çalışmalarımda çocukluğumdan ilham alıyorum. Çinli çocukların okuma yazma öğrenmesi için bir noktada mürekkeple çalışmaları lâzım. İlk önce kalem ile başlayıp fırçaya geçiyorlar.
ZHOU FAN
ZİHNİMDEKİ MANZARANIN RESİMLERİNİ YAPIYORUM
Günümüzde de Çin resim sanatında mürekkep kullanılıyor. Ancak sanatçılar günlük yaşamlarından etkilenerek eserler oluşturduğundan mürekkebin o zamanki sanata uyarlanış tarzı ile şimdiki farklı.Ben kendi gerçekliğimi farklı bir şekilde eserlerime yansıtmaya çalışıyorum. Esere bakan insanı harekete geçirmek için renk çok önemli. Burada sadece mürekkep değil farklı materyaller kullandım. Yaptığım eserlerin hepsi manzara resmi. Manzara resmi denilince sadece bir şehir görüntüsü ya da doğa resmi olması gerekmiyor. Zihnimde oluşturduğum manzaranın resimleri bunlar.
JİAN JUN ZHANG
KÜLTÜR ÇATIŞMASININ ÜRÜNÜ: QİANZİ WEN
Mürekkep, Çin için oldukça geleneksel. Ancak benim anlayışımda doğrudan geleneğe yönelmiyor. Biz burada gelenek ile gelecek arasında duruyoruz. Eserime gelirsek Qianzi Wen (Bin Karakterli Metin) adlı çalışmam aslında ilk yaptığım eserin ikinci versiyonu. İlkini Çin’de yaptım. Bunu İstanbul’a geldiğimde yaptım. İstanbul’un kültürel anlamda çok derin ve karmaşık olduğunu fark ettim. Bu beni etkiledi. Ben de karışık bir kültürden geliyorum. Çin’de doğdum ve büyüdüm. Daha sonra New York’a taşındım ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerine seyahat ettim. Bir kültür çatışması yaşadım. İnsanların kültürlere nasıl adapte olduğu, nasıl birlikte yaşadığı bana ilham verdi. Farklılıklardan yola çıkarak bu eseri ortaya koyduk. Qianzi Wen altıncı yüzyılda yazılmış. Birbirinden tamamen farklı 1000 kelimeden oluşuyor. Bu işte birçok gönüllü ile çalıştık. Gönüllüler, şiirdeki kelimelerden istedikleri kısımları farklı dillerde duvara yazdılar. Detaylara baktığınızda bir arada yaşayan insanoğlunun kültürünü anlamaya çalışabilirsiniz.
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