Mürekkebin yüzlerce yıllık serüveni

Mürekkep, Çin resim sanatında çok büyük bir öneme sahip. Uzun bir geçmişe sahip mürekkep resmi, Çin kültüründe bir dünya görüşünü temsil eder. Yüzyıllar öncesine dayanan mürekkep sanatı, zamanla bir değişim ve dönüşüm yaşamış. Pera Müzesi, mürekkep sanatının farklı yorumlarına odaklanan Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, mürekkebin temsil ettiği kültürel kimliğin kaynağını incelemeye alırken, sanatçıların mürekkep resim geleneğinin özüne yönelik arayışlarına odaklanıyor. Küratörlüğünü Karen Smith’in üstlendiği sergide, Çin’in farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan on üç sanatçının otuzu aşkın eseri yer alıyor. Manzara, doğa ve kaligrafi gibi konulara güncel bir bakışla yaklaşan eserler; resim, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı mecralarda karşımıza çıkıyor. Sergiyi, 28 Temmuz’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi kapsamında Türkiye’ye gelen sanatçılar Tang Bohua, Jian-Jun Zhang ve Zhou Fan’a bu sanatın inceliklerini sorduk.

TANG BOHUA

ÇOCUKLUĞUMDAN İLHAM ALIYORUM

Bu sergi farklı katmanları olan zengin bir çalışma oldu. Yaz Böcekleri Ülkesi adlı kısa animasyon çalışmam ve bir çizimim var. Animasyonu yaparken Çin’in en etkili filozoflarında Zhuangzi’nin atasözünden ilham aldım. Yaz Böcekleri Ülkesi, kültürel heveslerin ve denemelerin altında yatan toplumsal-tarihi gelişim ve felsefenin bir mikrokozmosunu temsil eder. Bu filmde farklı bir teknik kullandım. Her sahnesini elle çizdim. Yapımı iki buçuk yıl sürdü. Çizimleri mürekkep ile yaptım. Daha sonra renklendirdik. Genelde çalışmalarımda çocukluğumdan ilham alıyorum. Çinli çocukların okuma yazma öğrenmesi için bir noktada mürekkeple çalışmaları lâzım. İlk önce kalem ile başlayıp fırçaya geçiyorlar.

ZHOU FAN

ZİHNİMDEKİ MANZARANIN RESİMLERİNİ YAPIYORUM