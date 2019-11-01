Müzeye yolculuk
Bu hafta rotamızı Türkiye’nin çeşitli kentlerinde bulunan müzelere çevirdik. Tarihe tanıklık edeceğiniz ve sizi uzun bir serüvene çıkaracak müzelerden birkaçını sizler için derledik.
Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında tarihten birçok kalıntı ve eser var. Bu değerli eşyaların halka açıldığı yerler olan müzeler ise bize tarihe tanıklık etme şansı veriyor. Ülkemizde farklı alanlarda açılan 450’ye yakın müze bulunuyor. İstanbul’dan Nevşehir’e, Bayburt’tan Gaziantep’e müzede uzun bir yolculuk sizleri bekliyor…
BAKSI MÜZESİ
Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar Köyü’nde yükselen bu sıra dışı Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında yan yana, iç içe yer veriyor. Sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile 40 dönümlük bir araziye yayılan Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Bu proje Hüsamettin Koçan’ın doğduğu topraklara yaşam birikimini taşıma çabası sonucunda ortaya çıktı. Bu fikri hayata geçirmek için Koçan, 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı’nı kurdu. Daha sonra gönüllülerin katkısıyla yıllar içinde toplumsal bir projeye dönüştü ve müzenin ana binası 2010 yılında tamamlandı. 2012 yılında müzenin yeni sergi salonu olan Depo Müze sanatseverlerle buluştu.
SAÇ MÜZESİ
Bir aşk hikayesinin varabileceği en ilginç nokta, Kapadokya’da Bulunan Saç Müzesi. Avanos’ta bulunan Saç Müzesi’nin oldukça ilginç bir hikayesi var. Müzenin sahibi olan Avanoslu çömlek ustasu Galip Körükçü, 35 sene önce Kapadokya’da tanıştığı Fransız bir bayandan çok etkilenmiş ve aralarında duygusal bir bağ oluşmuş. Körükçü, 3 ay sonra Fransa’ya dönmek zorunda olan Fransız bayandan ayrılmanın zorluğunu yaşarken kendisinden bir tutam saç istemiş ve saçı atölyenin duvarına asmış. Bu noktadan sonra duvardaki saçın hikayesini dinleyen her kadın da hikayeden etkilenerek saçlarından bir tutam keserek Galip Körükçü’ye bırakmış. O günden bugüne ise dev bir koleksiyon oluşmuş. 1979’dan beri 16.000 saç örneğine ulaşan yer 1998 yılında Guiness Rekorlar kitabına girmiş.
BAKLAVA MÜZESİ
Sıra geldi en tatlı müzeye… Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı tarafından gastronomi şehri Gaziantep’te açılan Baklava Müzesi, tarihi Millet Hanı içerisinde ziyaretçilerini bekliyor. Saygılı’nın Almanya’da gördüğü “Çikolata Müzesi’nden esinlenerek açtığı atölye geçen yıl müze statüsü kazanmıştı. Atölyede, ziyaretçiler haftanın 6 günü baklava yapımının aşamalarını izleyerek, üretilen tatlıları tadabiliyor.
ZAMAN MÜZESİ
Bu müze de zaman kavramı yok. Geçmiş zamana yolculuk yapmaya hazır mısınız? Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler ile Roma dönemine kadar uzanan zaman kavramı ile ilgili birçok eserin sergilendiği Türkiye’nin ilk ve tek Zaman Müzesi’ni Konya’nın Selçuklu ilçesinde gezebilirsiniz. İnsanın doğumununda da bir zaman, ölümününde bir zaman tayin etmesi sebebi hasabiyle Şapel’in bir “Sonsuzluk Düşü” olarak zaman içinde varlığını sürdürmesi amacıyla, “Zaman” ve Mekan kavramlarının bütünleşip, anlamlı hale getirildiği Zaman Müzesi, 2014 yılında Selçuk Belediyesi tarafından turizme kazandırıldı.
ÇORUM MÜZESİ
1968 yılında açılan Çorum Müzesi, 2000 yılında yeni binasında hizmet vermeye başladı. 1914 yılında hastane olarak yapılan ve günümüzde müze olarak hizmet veren binada, Arkeoloji ve Etnografya salonları birbirinden bağımsız. Arkeoloji salonu kronolojik ve tematik sergileme sistemine göre düzenlenmiş. Alacahöyük eserleri kronolojik olarak sergileniyor. Müzede Hitit Dönemi’ne ait üzeri çivi yazılı ünik bronz kılıç, UNESCO tarafından “Dünya Belleği Listesine” alınan Hitit Dönemi çivi yazılı tabletler, Boğazköy-Hattuşa ve Ortaköy-Şapinuva kazılarında arşiv hâlinde bulunan kil mühür baskılı bullalar canlandırmalar eşliğinde yer alıyor. Ayrıca, müzede Helenistik, Roma eyalet ve resmi sikkeler ile Bizans Dönemi ve İslami Dönem sikkelerinden oluşan zengin bir sikke koleksiyonu da sergilenmekte.
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