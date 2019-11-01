Müzeye yolculuk 

Sıra geldi en tatlı müzeye… Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı tarafından gastronomi şehri Gaziantep’te açılan Baklava Müzesi, tarihi Millet Hanı içerisinde ziyaretçilerini bekliyor. Saygılı’nın Almanya’da gördüğü “Çikolata Müzesi’nden esinlenerek açtığı atölye geçen yıl müze statüsü kazanmıştı. Atölyede, ziyaretçiler haftanın 6 günü baklava yapımının aşamalarını izleyerek, üretilen tatlıları tadabiliyor.

ZAMAN MÜZESİ

Bu müze de zaman kavramı yok. Geçmiş zamana yolculuk yapmaya hazır mısınız? Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler ile Roma dönemine kadar uzanan zaman kavramı ile ilgili birçok eserin sergilendiği Türkiye’nin ilk ve tek Zaman Müzesi’ni Konya’nın Selçuklu ilçesinde gezebilirsiniz. İnsanın doğumununda da bir zaman, ölümününde bir zaman tayin etmesi sebebi hasabiyle Şapel’in bir “Sonsuzluk Düşü” olarak zaman içinde varlığını sürdürmesi amacıyla, “Zaman” ve Mekan kavramlarının bütünleşip, anlamlı hale getirildiği Zaman Müzesi, 2014 yılında Selçuk Belediyesi tarafından turizme kazandırıldı.