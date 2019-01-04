Naylon poşet out bez çanta in

Vatandaş artık markete giderken yanında bez poşet, file ya da geri dönüşüme uygun poşetler götürüyor.

Özellikle bez çantalara artan ilgi aslında var olan üretimi de kat kat artırdı. Bunu fırsat bilen kimi Instagram hesapları da her zevke uygun pazar, market çantaları yapıp satmaya başladı.

“Naylon Poşet”, bu aralar ülke gündemini çokça meşgul eden bir konu. Gerek sosyal medyada gerek haberlerde neredeyse birinci gündem maddesi poşet meselesi. Aldığı poşetin paralı olduğunu fark edip poşeti geri iade edenler, eski poşetlerini yıkayıp yeniden kullananlar ya da eskisi gibi file ve bez çanta ile alışverişe çıkanlar... Yurdum insanı kendine yeni arayışlar içinde. Aslında dünya genelinde naylon poşetin yasaklanması ya da para ile satın alınması gibi düzenlemeler var. Almanya, Çin ve İtalya’daki süpermarketlerde de naylon poşet ücret karşılığında veriliyor. Ülkemizde de Sıfır Atık Projesi ile atıklar, geri dönüştürülmeye başlanmıştı. Bu projenin ayaklarından biri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan plastik alışveriş poşetleriyle ilgili yönetmelikte 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Artık satış noktalarında kullanıcıya bu poşetler 25 kuruş karşılığında verilecek.

ESKİYE DÖNÜŞ BAŞLADI

Bu uygulamanın yürürlüğe girmesi ile birlikte vatandaş da çareyi eskiye dönmekte buldu. Çok değil bundan 20-30 yıl kadar önce alışverişe fileleri ile giden ve kese kâğıdı kullanan insanlar vardı. Bu tarz alışverişlere büyüklerimiz çok da yabancı değil. Bez poşetlere artan ilgi de var olan bez çanta sektörünü hareketlendirdi. Marketler kendi bünyelerinde doğaya zararsız ve sıfır atık projesini destekleyen poşetler satmaya başladı. Marketlerdeki poşetlerin ücreti boylarına göre 1.50 ila 5 lira arasında değişiyor. Bez pazar çantası üreticisi firmaların yanı sıra Instagram üzerinden satış yapan hesaplar da renk renk, boy boy alışverişe uygun bez çantaları kullanıcıların beğenisine sundu. @rengarenkdantel, @bezcanta_atolyesi, @ bez_market, @ bezcanta_atolyesi, @seckin_ceyiz, @yelizin_ceyiz_evi, @bezcanta_bursa, @sahbanutasarimm gibi hesaplar ilginç çanta tasarımlarıyla dikkat çekiyor.