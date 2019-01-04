İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3771
  • 6,1252
  • 221.769
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

CUMARTESİ

  1. Haberler
  2. Cumartesi

Naylon poşet out bez çanta in

Doğada çözülmesi yüzyıllar süren ve insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının artık ücretli hale gelmesiyle eskiye dönüş başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vatandaş artık markete giderken yanında bez poşet, file ya da geri dönüşüme uygun poşetler götürüyor. 

Özellikle bez çantalara artan ilgi aslında var olan üretimi de kat kat artırdı. Bunu fırsat bilen kimi Instagram hesapları da her zevke uygun pazar, market çantaları yapıp satmaya başladı. 

“Naylon Poşet”, bu aralar ülke gündemini  çokça meşgul eden bir konu. Gerek sosyal medyada gerek haberlerde neredeyse birinci gündem maddesi poşet meselesi. Aldığı poşetin paralı olduğunu fark edip poşeti geri iade edenler, eski poşetlerini yıkayıp yeniden kullananlar ya da eskisi gibi file ve bez çanta ile alışverişe çıkanlar... Yurdum insanı kendine yeni arayışlar içinde. Aslında dünya genelinde naylon poşetin yasaklanması ya da para ile satın alınması gibi düzenlemeler var. Almanya, Çin ve İtalya’daki süpermarketlerde de naylon poşet ücret karşılığında veriliyor. Ülkemizde de Sıfır Atık Projesi ile atıklar, geri dönüştürülmeye başlanmıştı. Bu projenin ayaklarından biri olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan plastik alışveriş poşetleriyle ilgili yönetmelikte 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Artık satış noktalarında kullanıcıya bu poşetler 25 kuruş karşılığında verilecek. 

ESKİYE DÖNÜŞ BAŞLADI 

Bu uygulamanın yürürlüğe girmesi ile birlikte vatandaş da çareyi eskiye dönmekte buldu. Çok değil bundan 20-30 yıl kadar önce alışverişe fileleri ile giden ve kese kâğıdı kullanan insanlar vardı. Bu tarz alışverişlere büyüklerimiz çok da yabancı değil. Bez poşetlere artan ilgi de var olan bez çanta sektörünü hareketlendirdi. Marketler kendi bünyelerinde doğaya zararsız ve sıfır atık projesini destekleyen poşetler satmaya başladı. Marketlerdeki poşetlerin ücreti boylarına göre 1.50 ila 5 lira arasında değişiyor. Bez pazar çantası üreticisi firmaların yanı sıra Instagram üzerinden satış yapan hesaplar da renk renk, boy boy alışverişe uygun bez çantaları kullanıcıların beğenisine sundu. @rengarenkdantel, @bezcanta_atolyesi, @ bez_market, @ bezcanta_atolyesi, @seckin_ceyiz, @yelizin_ceyiz_evi, @bezcanta_bursa, @sahbanutasarimm gibi hesaplar ilginç çanta tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Çin'den aya ilk ayak izi

Çin'den aya ilk ayak izi

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı´ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA