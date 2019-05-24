'Nefes koçları tıp eğitimli olmalı'

Artık her şeyin bir koçu olmaya başladı. Yaşam koçlarına alışmıştık aslında ama son zamanlarda bir de “nefes koçu” tanımını çok duyar olduk. Gittiğim bir haberde nefes koçu eğitimi alan biri ile tanıştım. Sertifikasını aldıktan sonra bunu bir meslek olarak yapabiliyormuş. Şaşırdım! Neden diye sorarsanız iki cevabım var. Birincisi biz zaten nefes alıyoruz nefes almak için neden birine ihtiyacımız olsun ki? İkincisi ise karşımdaki kişi tıp eğitimi almış biri değildi. Tıp eğitimi almayan biri birkaç sertifika programı ile nasıl nefes gibi sağlıkla ilgili bir konuda eğitmen olabilir ki? Sorularıma cevap bulmak için biraz araştırma yaptım. Nefes terapi seansları izledim. Herkes bu terapilerden çok memnun. Farklı yöntemlerle nefes terapiler yapılıyor. Araştırmaya devam ettiğimde Memorial Şişli Hastanesi Solunum Terapisi Merkezi’ne rastladım. Bu bölümde hizmet verenler alanında uzman fizyoterapist. Nefes koçları ile aralarındaki fark neydi? Nefes koçları ile yapılan terapiler biraz daha meditasyona giriyor. Memorial’de yapılan pulmoner rehabilitasyon ise çok farklı. Bir de Holoterapi var. İşin aslını öğrenmek için Memorial Şişli Hastanesi Solunum Terapisi Merkezi’nden Nefes Terapisi Uzmanı Dr. Fzt. Seniha Avcıl Uğurlu ile konuştuk.

Önce tanımla başlayalım dedik ve ‘Nedir bu nefes terapi diye sorduk Dr. Fzt. Seniha Avcıl Uğurlu’ya. “Solunum terapisi öncelikle kişiye doğru nefes alıp vermeyi öğretmek, sonrasında akciğer kapasitesini artırmak ve bunu günlük yaşantısına adapte edebilme komponentlerinin tümüdür.” diye cevap veriyor Uğurlu. Nefes terapisi, iyileşmeyi ve yenilenmeyi sağlayan en eski aynı zamanda en faydalı tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Yani aslında bir tamamlayıcı tıp uygulaması.

NEFESİMİZ EKSİK

Bir kişi doğru nefes alıp almadığını nereden anlayabilir?

Günlük yaşantısında çok çabuk yoruluyor, nefesinin yetmediğini tarif ediyor ve herhangi bir hastalık tanısı konulduğu halde aynı şikayetleri devam ediyor veya hiçbir hastalık tanısı yokken bu şikayetlere sahip ise doğru nefes almadığını düşünebiliriz.

Doğru nefes nasıl alınır?

Öncelikle nefesimizi solunum egzersizleri esnasında burnumuzdan alıp ağzımızdan verme paterni şeklinde yapmalıyız, çünkü burundan alınan hava, burun anatomik yapısı nedeniyle ısınır, nemlenir ve temizlenir. Akciğerimize en uygun hava koşullarına kavuşur. Bu yüzden burundan almak çok önemlidir, nefes alırken omuzlarımızı kaldırmadan sakin bir şekilde kendimizi gevşeterek havayı akciğerlerimize yönlendiriyoruz. Yine aynı şekilde nefesimizi ağzımızdan ıslık çalma pozisyonunda üfleyerek yavaşça veriyoruz, en sonuna kadar vermek karbondioksitin verilip, bir sonraki nefeste oksijene yer açmak açısından önemlidir.

Neden nefes koçluğuna ihtiyaç duyuluyor sizce?

Aslında çoğumuz nefes almayı bilmiyoruz, doğduğumuz zaman en güzel nefes paterniyle doğuyoruz fakat hayatımızda yaşadığımız stres ve kaygılar, solunum paternimizi değiştiriyor ve nefesimizi tutan veya yüzeyselleştiren solunum paternlerine dönüştürüyoruz.

Solunum terapisi bölümünde nefes koçları çalışamaz. Alanlarında uzmanlaşmış lisans mezunu fizyoterapistler çalışabilir. Solunum terapisi bölümü yıllardır olan ve doğru nefesle başlayıp kişinin hayatına konfor katan bir alan.

Nefes koçluğu artık bir meslek haline geldi ve bu işi yapanlarda tıbbi eğitim aranmıyor...

Nefes koçluğunun tıp ve sağlık eğitimi almamış, anatomi ve acil müdahale bilgisi ve yetkisi olmayan kişiler tarafından yapılması doğru değildir.

Peki kimlerden nefes terapisi almalıyız?

Nefes terapisi veren kişinin tıp veya sağlık alanında eğitim alıp almadığına dikkat etmek gerek. Solunum fizyoterapisti olup olmadığını da sorgulamakta fayda var. Solunum fizyoterapistleri alanlarında uzmanlaşmış 4 yıllık lisans mezunu ve üstüne eğitimlerini ve birikimlerini eklemiş kanunen hastayı terapiye alma yetkisi olan kişilerdir. Kişilerin gittikleri uzmanı yetki ve bilgi açısından sorgulamaları hayati tehdit oluşturmaması açısından zorunludur.

AMAÇ KALİTELİ YAŞAM

Piyasada nefes koçluğu yaptığını söyleyenlerle sizin yaptığınız terapiler arasında ne fark var? Holoterapi ile Pulmoner rehabilitasyon aynı şey mi?

Bize başvuran hastalarımızı önce değerlendiriyoruz, daha sonra kişiye özel ihtiyaçları doğrultusunda belirlediğimiz solunum terapisi programına alıyoruz. Pulmoner rehabilitasyon yani solunum fizyoterapisi; kişiye özgü olarak planlanan, akciğer hastalarının tedavisini amaçlayan, kişilerin günlük yaşamda daha kaliteli nefes alıp vermesini hedefleyen rehabilitasyon programıdır. Holoterapi ise kişilerin bilinçaltı derinliklerini keşfetmelerini sağlayan, Çek asıllı Alman psikiyatrist Stanislav Grof’un geliştirildiği, binlerce kişi üzerinde uygulanmış ve olumlu etkileri birçok bilim adamı tarafından onaylanmış, güçlü bir dönüşüm çalışmasıdır. Holoterapi de bir psikiyatrist tarafından geliştirilmiş ve bilinçaltı derinliklerini keşfetme içerikli bir tedavidir ve yine sağlık alanında eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerekir.

Solunum fizyoterapisi nasıl gerçekleşiyor?

Solunum fizyoterapisi; kişiye özgü olarak planlanan, akciğer hastalarının tedavisini amaçlayan, kişilerin günlük yaşamda daha kaliteli nefes alıp vermesini hedefleyen rehabilitasyon programıdır.

Bu terapiden sonra insanlarda ne gibi değişimler oluyor?

Solunum terapisi akciğerlerin daha iyi oksijen almasını sağladığından hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırıyor. Sağlıklı bireylerin daha geç yorulmalarını sağlıyor. Ayrıca doğru nefes alma pozitif düşünceyi de beraberinde getireceğinden bireylerin problem çözme ve mutluluk oranlarını da arttırıyor.