O, gerçek bir kahraman: Tozkoparan

Eski çağlarda Türklerin gündelik hayatında önemli yer tutan ok ve yay bugün artık bir spor dalı. Ata sporu olan okçuluğa ilgi giderek artıyor. Özellikle Meta Gazoz ve birçok genç sporcunun dünya çapında elde ettiği başarılar çocukların bu sporu tanımasını ve yönelmesini sağlıyor. Bu anlamda Okçular Vakfı’nın desteğini de göz ardı etmemek lazım. Bu amaca hizmet ederek çocuklara okçuluğu sevdirecek bir adım da TRT’den geldi.Aynı zamanda milli kahramanımız olan Tozkoparan İskender’i tanıtacak yeni dizi Tozkoparan, TRT 1’de yayın hayatına başladı. Peki Tozkoparan kimdir? Tozkoparan; okçuluk tarihinin en büyük kemankeşidir. Osmanlı kayıtlarına geçen en uzun mesafe atışını yaparak 846 metrelik mesafede bulunan hedefi vurdu. Bugün bile rekoru hâlâ kırılamadı. Bu kahramandan ilhamla yola çıkan dizinin konusunu ise yapımcı Elif Hamamcı şöyle anlatıyor: “Rahatsızlığı nedeni ile şehirden uzaklaşması gereken Mete’nin Temrenli’ye taşınması ile birlikte macera başlıyor. Mete hayal dünyası çok gelişmiş bir çocuk. Hayallerinde kendisini Tozkoparan İskender olarak görüyor. Ama okçuluğa başlaması ile birlikte gerçek bir kahramana dönüşmesi çok uzun sürmeyecek.” Mete ve arkadaşlarının heyecan dolu bu yolculuğu her Pazar 17.15’te TRT 1 ekranlarında olacak.

Veya Medya tarafından hazırlanan dizinin yönetmeni Şevki Es. Senaryosunu ise Ramazan Demirli ile Selin Arapkirli kaleme alıyor. Dizide; Yusuf Gökhan Atalay, Burcu Altın, Burak Kut, Özgür Ege Nalcı (Mete) ve Leyla Kırşan rol alıyor. Star Cumartesi olarak diziye yayın hayatından başarılar dilerken oyuncular Gökhan Atalay ve Özgür Ege Nalcı ile sohbet ettik.

TOZKOPARAN’IN HAYRANI OLDUM

Yeni diziniz hayırlı olsun öncelikle. Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Tatar Ramazan gibi dizilerde rol almıştınız. Şimdi başrol oynuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Özgür Ege Nalcı: Teşekkürler, başrol olmak başrolün oğlu olmaktan daha zor bir işmiş yaşayarak öğreniyorum. Ama bu yükün altından kalkabileceğimi düşünüyorum.

Dizi teklifini kabul etmenizde ne etkili oldu?

Ö.E.N.: Projeyi kabul etmemdeki en önemli etken çocuklara ve gençlere de hitap etmesi oldu. Ayrıca benim için zor bir karakteri canlandıracak olmak beni heyecanlandırdı.

Yusuf Gökhan Atalay: Genelde neden kabul etmediğimizi söylemek isterim. Mesela sorunlu yönetmenlerden biri çekiyorsa, yapımcı güvenilir değilse, oynayan oyuncular genelde problem çıkaran oyuncularsa, en önemlisi senaryoya güvenmiyor ve beğenmiyorsak kabul etmiyoruz.

Tozkoparan dizinsindeki rolünüzden bahseder misiniz?

Ö.E.N.: Mete Sağlam, bazen Tozkoparan İskender bazen Metehan bazen de astım hastası ve güçsüz bir ok sever. Ancak büyük ve güçlü hayalleri olan bir karakter.

Y.G.A.: Ailesini kaybettikten sonra, büyüdüğü kasabanın yakınındaki ormanda bir kulübede inzivaya çekilmiş birini canlandırıyorum.

Tozkoparan, okçuluk tarihimizin en büyük kemankeşi... Onunla ilgili bir bilginiz var mıydı?

Ö.E.N: Bu konuda bir bilgim yoktu maalesef... 846 metre uzağa ok attığını öğrendiğimde çok şaşırmıştım ve hayranı oldum.

ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİ İLE VAKİT GEÇİREBİLECEK

Sektörün böyle dizilere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çocukların anne ve babaları ile birlikte izleyebilecekleri, eğitici bir rol üstelenen Tozkoparan sizce neden önemli?

Y.G.A.: Bu dizinin en büyük vizyonu bu bence. Tabii ki vereceği pek çok mesajı var. Geleneksel değerlerimizi anlatacak, tarih bilgisi verecek, çocuklara doğruyu yanlışı anlatacak. Ama çocukların aileleriyle geçirdiği vakit gittikçe azalırken birarada olmalarına haftada bir saat de olsa faydamız olacağını düşünüyorum.

Dizi de ok kullanıyorsunuz.. Bunun için bir eğitim aldınız mı?

Ö.E.N.: Bizim için bir şeyleri fırlatmak çok keyifli tabiki ok ta buna dahil. Bunun için eğitim aldık. Ayrıca aksiyon koordinasyon eğitimi de alıyoruz.

Y.G.A.: Daha önce az bir eğitim almıştım. Atmayı, tutmayı biliyordum ama diziden önce tekrar daha sıkı bir çalışma yaptık. Okçu hocamız da sette sürekli, boşluklarda çalışmaya devam ediyoruz.

Okçuluk sporunu sevdiniz mi? İleride bu spor alanında kendinizi geliştirmek ister misiniz?

Ö.E.N: Elbette... Bu spor dalıyla daha önceden ve boş bir zamanımda tanışmak isterdim. İnşallah ilerde geliştirme fırsatım olur.