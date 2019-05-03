Okul dergilerinde İHL farkı

Zaman değişti, teknoloji gelişti, dergiler miadını doldurdu diyor ya herkes. İnanmayın. Geçen hafta Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan 10. Uluslararası Dergi Fuarı’na gittiğimde karşılaştığım manzara tam tersini söylüyor zira. Mesleğe 26 yıl önce Cemre dergisinde başladım. Gazetecilik formasyonumu da aynı yerde tamamladım. Dolayısıyla dergiciliğin nasıl bir delilik olduğunu, bir kez kana karıştı mı nasıl kolay kolay insanın yakasını bırakmayacağını hem büyüklerimden görerek hem de bizzat tecrübe ederek öğrendim.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB)’nin düzenlediği dergi fuarında bir araya gelen dergici ve fanzin ekiplerinin gözlerindeki ışıltı da değişen zamana rağmen dergilerin, dergi heyecanının bitmeyeceğinin en somut göstergesi.

İstanbul’da on yıldır her bahar büyük dergi buluşması gerçekleşiyor. Daha önce Sirkeci Garı’nı mesken tutan dergiciler bu yıl Eyüp’te Feshane Caddesi’nde karşıladı okurlarını. Fuarın ziyaretçi sayısı söylendiğine göre bu yıl 100 binin üzerindeymiş. “Edebiyat Dergileri”, “Gençlik Dergileri”, “Fanzin Dergiler”, “Okul Dergileri”, “Misafir Dergiler” ve “İctimai Dergiler” bölümlerinden oluşan fuara katılan 250 derginin büyük bir kısmını gençlik ve okul dergileri oluşturdu.

TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin bu yıl gençlik, okul dergilerinin yanı sıra fuarda fanzin dergilerin de yer aldığı bilgisini vermiş Anadolu Ajansı’na. Liseli ve üniversiteli gençlerin çıkardığı yaklaşık 150 fanzin derginin de okurla buluştuğu fuarda İstanbul’daki imam hatip liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan yayınlar kalite açısından açık ara önde görünüyor.

Yarının dergicileri İHL’lerde yetişiyor

Okul dergisi dediysem amatörce işler değil. Dergilerin hemen tamamı içeriğinden editöryal çalışmasına, grafik tasarımına kadar liseli gençlerin emekleriyle ortaya çıkmış. Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiir ve deneme ağırlıklı İşte Bu adlı fanzini çıkarıyor. Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şehir Koşusu adlı dergiyle okur karşısına çıkıyor. Biyografilerden oluşan içeriği ile dikkat çeken Belâgat dergisi Gaziosmanpaşa İmam Hatip Okulları Derneği’nin bir yayını. Ciddi anlamda bir dergi formatına sahip yayınlardan İlim, Kültür, İrfan Dergisi üst başlığını taşıyan ve kapak konusu olarak Kudüs’ü seçen Nefes, Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yayınlanıyor. Kapak konusu olarak Kudüs’ü seçen bir başka dergi de Güzelyurt Kız Anadolu İHL’nin Berceste’si. Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kız öğrencileri tarafından yayına hazırlanan Eflatun dergisinin içeriği ise kültür, sanat ve edebiyat başlıklarından oluşuyor. Daha bir okul dergisi görüntüsündeki Eflatun’daki içeriğin ortaya karışık halde servis edilmesi epey göz ve zihin yoruyor. Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Babayâni, hem içerik hem tasarım anlamında iyi çalışılmış bir gençlik dergisi.

Babayâni ekibindeki gençleri yazın bir kenara. Uzun vadede dergi dünyasında sık sık karşımıza çıkacaklar. Dergicilik açısından en verimkâr okul ise hiç tartışmasız Güngören İTO Kız Anadolu İHL bana göre. Çünkü neredeyse bir yayın grubu gibi farklı içeriklerde birden fazla dergiyle yer aldılar fuarda. Edebi içeriğin yoğun olduğu Kördüğüm, İstanbul ile ilgili şiir ve metinlerden seçmelerin yer aldığı Yâristan, İngilizce-Türkçe yayın olan Visionary, Sanat Kulübü’nün hazırladığı Monarte, Türk klasiklerinden seçme metinlerin küçüklerin anlayacağı dilde ve pedagojik ölçülerde yeniden kaleme alındığı Büyük Kalemlerden Minik Avuçlara, Felsefe ve Düşünce Atölyesi’nin hazırladığı Seyyah adlı fanzin ciddi bir emek ürünü. Tasarım olarak diğer dergilere göre eksikleri bulunsa da aynı okulun bunca farklı başlık altında dergi yayınlaması alkışı fazlasıyla hak eden bir çaba.