Ortaoyunu tadında Shakespeare yorumu

Tiyatro seyircisi için klasiklerin ayrı bir yeri vardır. İstanbul Devlet Tiyatroları da bu anlamda seyircisini memnun eden kurumlardan. Bu sezon repertuardaki Shakespeare oyunlarına Hırçın Kız da eklendi. Yücel Erten rejisi ile sahnelenen oyun özetle ‘yola getirilen kadın’ hikâyesi. Avrupa’nın kadına bakışını merak edenler, kadınların sadece Doğu’da ezildiğini zannedenlerin bilhassa izlemesi gerekir.

Başlık parası meselesi vakti zamanında İngiltere’nin de başına dert olmuş. Öyle ki Shakespeare’in Hırçın Kız’ına bile konu olmuş bu durum.

Hırçın Kız’ı prömiyerinden bir hafta sonra gala gösteriminde izledim. Enerjisi yüksek başlayan oyun gelişmede oldukça pasif ve ağır kaldı. En çok final sahnesinin üzerinde durulmasını beklerken ve o etkinin onda birini hissedemeden son buldu oyun. Veda Yurtsever’in Hırçın Kız performansı oldukça göz doldururken finalde ‘bıkkın, bezmiş artık usanmışlığın resmini veren hırçın kız teslim mi oldu yani!’ dedik. Ayrıca, Yurtsever, Katherina’ya inanmamış ve içselleştirmemişti sanki. Ehlileştirmeyi vazife edinmiş damat ise bir o kadar iyi performans sağlarken keşke lafını unuttuğu her yerde hükümet, kur yükseldi, düştü mü göndermeleri ile doğaçlamaya sığınmasaydı. Sanat dediğimiz şey küfür ya da iktidara laf çakmaktan ibaret değil, şunu bir anlasak...

Hırçın kız hangisi? Oyunu izlerken birçok kez geldi aklıma. Hırçın kız olan abla ‘Katherina’ çirkef ve vahşi, kardeşi ‘Bianca’ ise sözde uysal, cilveli ve kurnaz. Edindiği maskeyi ilk fırsatta fırlatan hâkimiyeti masumluğu ile ele alan kişi küçük kız kardeş. Oyunda dikkati çeken bir başka şey sazı eline alan basbaya orta oyunu oynuyor. Yoksa Yücel Erten, yerli ve milli bir Shekaspeare yorumu mu taşımak istedi bu kez sahneye?

Son olarak lehçe, şive, ağız her ne ise işte o konuda da sıkıntımız var. Roman ağzıyla konuşan bir Hırçın Kız ilginç tabi ama özel bir tercih değilse bu ne kadar doğru bir yorum tartışılır. Veda Yurtsever, Hakan Meriçliler, Uğur Hakan Güneri, Turan Günay gibi isimlerin rol aldığı oyunun müzikleri Emir Tan Erten’e ait.