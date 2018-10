Oscar öncesi son çıkış!

Oscar adaylıkları sıkça konuşulan filmlerden “Beautiful Boy” ve “The Old Man & The Gun”, Türkiye’de ilk kez 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek. Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde ayrıca, Çekya, Güney Afrika, Mısır, Ukrayna, Romanya ve Lübnan’ın Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterdikleri filmler de festival programında olacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, THY, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla ve Kurumsal İş Ortağı TRT, Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, İletişim SponsoruTV+’ın destekleriyle 26 Ekim’de başlayacak 6. Boğaziçi Film Festivali, dünya sinemasının en son ve başarılı yapımlarını İstanbullu sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival programında bu yıl, Oscar yarışında adı geçen filmler dikkat çekiyor.

Carell ve Chalamet’e Oscar yolu

Bunlardan ilki, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren ve Oscar kulislerinde özellikle oyuncuların şansının yüksek oluşuyla çokça konuşulan “Beautiful Boy”. Yapımcılığını Brad Pitt’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna ise “The Broken Circle Breakdown” (2012), “The Misfortunates” (2009) ve “Belgica (2016) filmlerinin yönetmeni Felix Van Groeningen’in oturduğu drama, uyuşturucu bağımlısı oğluyla yüzleşen bir babanın gerçekte de yaşanmış hikâyesini anlatıyor. 2008 yılında yayınlanan “Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction” adlı kitaptan uyarlanan “Beautiful Boy”, Steve Carell’ın ve geçen yıl “Call Me By Your Name” (2017) ile büyük bir başarı kazanan Timothée Chalamet’nin Altın Küre’yi ve Oscar’ı hak eden performanslarına tanık olmak isteyenleri bekliyor.

Redford’un şansı yüksek

Oscar kulislerinde oyunculuk dalları için adı geçen bir diğer film ise “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah”. Festivalin Açılış filmi de olan “İhtiyar Adam ve Silah”, sayısız kere hapisten kaçan ve 70 yaşında son soygununa çıkan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikâyesinden esinleniyor ve Redford’u perdede bir kez daha yıldızlaştırıyor. Eleştirmenlerce Redford, Christian Bale ile birlikte Erkek Oyuncu kategorisinin en güçlü adayı olarak gösterilirken, Sissy Spacek’in şansı da Yardımcı Kadın Oyuncu dalında yüksek görünüyor.

Yabancı Dilde En İyi Film’e 6 aday!

Festivalde ayrıca, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday adayı olmuş 6 film gösterilecek. Festivalin Onur Ödülü’nün bu yılki sahiplerinden Sergei Loznitsa’nın Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünden En İyi Yönetmen Ödülü ile dönen filmi “Donbass” Ukrayna adına yarışırken; “Caramel” (2007), “Where Do We Go Now?” (2011) filmleriyle yönetmenlikte de rüştünü ispat eden Lübnanlı oyuncu Nadine Labaki’nin ilk gösterimini yaptığı Cannes’da seyirciyi adeta bölen ve Beyrut’un sokaklarından bakarak modern köleliği gözler önüne serdiği belgeseli “Capharnaüm” de Lübnan adına yarışacak.