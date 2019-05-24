'Ramazan'da bunlara dikkat!'

Yeterli miktarda sıvı tüketmiyoruz. Fırından yeni çıkmış sıcacık pideyi gereğinden fazla tüketiyoruz. İftar sofrasında, daha da kötüsü sahurda, soframızdan şerbetli tatlıları eksik etmiyoruz. Oruç tutmak aslında son derece sağlıklı olsa da, yaptığımız bu tür beslenme hataları nedeniyle hızlı kilo artışı veya tam aksine sağlıksız kilo kaybından hipoglisemiye, halsizlikten sinirliliğe, baş ağrısından hipertansiyona kadar pek çok sorunla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle Ramazan’da sağlık sorunları yaşamamak için bazı kurallara dikkat etmeniz çok önemli. Peki oruç tutarken neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz önemli uyarılarda bulundu.

- Pideyi tadımlık tüketin. Bir avuç içi büyüklüğündeki (yaklaşık 2 kare) Ramazan pidesi bir dilim ekmeğe denk geliyor.

- Tatlı ihtiyacınızı hurma ile bastırın. Orucunuzu bir bardak su ve 1-2 adet hurmayla açabilirsiniz.

- Oruç tutarken sahura kalkmayı ihmal etmeyin. Aksi halde kan şekeri ile tansiyon değerleri ve metabolizma hızı düşebiliyor.

- İftarda çok hızlı yemeyin. İftarda hızlı ve çok yemek midede ağırlık, yanma, bulantı, gaz ile kabızlık gibi sorunlara yol açıyor.

- İftar ile sahur arasında ara öğün yapın. İftar sonrasında 2 saat ara vererek ve ardından ufak bir ara öğün yaparak bir anda fazla gıda tüketiminden kaçabilirsiniz.

- Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, komposto ve hoşaf tercih edebilirsiniz.

- Susama hissi olmasa bile iftar ve sahur arasında 1,5-2 litre su tüketmeye özen gösterin. Sahurda da en az 2-3 bardak su içerek günlük su ihtiyacınızı tamamlamaya çalışın.

- Siyah çay ve kahveyi çok fazla içmemeye özen gösterin.

- Salçalı, soslu ve baharatlı besinlere dikkat edim. Bu tür pişen yemekler ve turşu ile salamura besinler su ihtiyacınızı daha da artırıyor.